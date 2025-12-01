SOCIAL

Impressum

Die Homebase
österreichischer Aktien
Wiener Börse zu Mittag etwas fester: FACC, EuroTeleSites und Kapsch gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
01.12.2025, 1367 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 11:09 liegt der ATX mit +0.03 Prozent im Plus bei 5011 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 36.81% ytd). Topperformer der PIR-Group sind FACC mit +4.96% auf 11.21 Euro, dahinter EuroTeleSites AG mit +1.27% auf 4.78 Euro und Kapsch TrafficCom mit +1.15% auf 6.17 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23598 ( -1.00%, Ultimo 2024: 19909, 19.73% ytd). Topperformer DAX sind Merck KGaA mit +1.59% auf 117.85 Euro, dahinter Mercedes-Benz Group mit +1.44% auf 58.995 Euro und Deutsche Telekom mit +0.45% auf 27.885 Euro.

- PIR-News: News zu Pierer Mobility, Warimpex
- Ausgabe 1991 = IPO-Jahr 1991
- Unser Volumensrobot sagt: RBI, Frequentis, FACC auffällig
- Nachlese: Drei Wiener Börse Rekorde aus 2007 noch zu knacken, Peter Neubauer ForumF, hello again
- Börsegeschichte 1.10.: S&T, Flughafen Wien, Austriacard
- Österreich-Depots: Guter Dezember-Start
- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.61% vs. last #gabb, +28.30% ytd, +114.00% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5x http://www.audio-cd.at/people 

Peter Neubauer: https://audio-cd.at/page/podcast/8146
Manolis Kontos: https://audio-cd.at/page/podcast/8137
Birgit Stöber: https://audio-cd.at/page/podcast/8128
Philipp Chladek: https://audio-cd.at/page/podcast/8120
Hansi Hansmann: https://audio-cd.at/page/podcast/8109


(01.12.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S22/07: Peter Neubauer




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:RBI, Frequentis, FACC, Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Mayr-Melnhof, Palfinger, AT&S, CA Immo, DO&CO, EVN, Flughafen Wien, Verbund, Gurktaler AG Stamm, Pierer Mobility, SBO, Wolford, Wolftank-Adisa, Zumtobel, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, CPI Europe AG, Österreichische Post, Polytec Group, Telekom Austria, Merck KGaA, Porsche Automobil Holding, Infineon, adidas.

