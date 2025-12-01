» Wiener Börse zu Mittag etwas fester: FACC, EuroTeleSites und Kapsch gesucht

01.12.2025, 1367 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 11:09 liegt der ATX mit +0.03 Prozent im Plus bei 5011 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 36.81% ytd). Topperformer der PIR-Group sind FACC mit +4.96% auf 11.21 Euro, dahinter EuroTeleSites AG mit +1.27% auf 4.78 Euro und Kapsch TrafficCom mit +1.15% auf 6.17 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23598 ( -1.00%, Ultimo 2024: 19909, 19.73% ytd). Topperformer DAX sind Merck KGaA mit +1.59% auf 117.85 Euro, dahinter Mercedes-Benz Group mit +1.44% auf 58.995 Euro und Deutsche Telekom mit +0.45% auf 27.885 Euro.

- PIR-News: News zu Pierer Mobility, Warimpex

- Ausgabe 1991 = IPO-Jahr 1991

- Unser Volumensrobot sagt: RBI, Frequentis, FACC auffällig

- Nachlese: Drei Wiener Börse Rekorde aus 2007 noch zu knacken, Peter Neubauer ForumF, hello again

- Börsegeschichte 1.10.: S&T, Flughafen Wien, Austriacard

- Österreich-Depots: Guter Dezember-Start

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.61% vs. last #gabb, +28.30% ytd, +114.00% seit Start 2013

(01.12.2025)

Börsepeople im Podcast S22/07: Peter Neubauer

