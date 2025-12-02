SOCIAL

Impressum

Die Homebase
österreichischer Aktien
Ausgabe 1992 und die IPOs an der Wiener Börse 1992 (Christian Drastil)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
02.12.2025, 732 Zeichen

Um 13:33 liegt der ATX mit +0.53 Prozent im Plus bei 5072 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 38.47% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Erste Group mit +3.24% auf 97.05 Euro, dahinter UBM mit +2.21% auf 23.1 Euro und Bawag mit +1.29% auf 117.6 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23715 (+0.53%, Ultimo 2024: 19909, 18.49% ytd). Topperformer DAX sind Bayer mit +11.56% auf 33.9925 Euro, dahinter Siemens Energy mit +3.15% auf 116.1 Euro und BASF mit +2.64% auf 45.92 Euro. Zum Tag, weil Ausgabe 1992 ist: 8 österreichische AGs gingen 1992 an die Wiener Börse, das waren BWT, UIAG, Meinl International, Flughafen Wien, Wiener Privatbank, Binder, Ö-Real, VAE.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 02.12.)


(02.12.2025)

Aktien auf dem Radar:FACC, Kapsch TrafficCom, VIG, Austriacard Holdings AG, Addiko Bank, Bawag, Mayr-Melnhof, DO&CO, EVN, Flughafen Wien, Verbund, Zumtobel, Lenzing, SBO, Pierer Mobility, Porr, VAS AG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, CPI Europe AG, Österreichische Post, Polytec Group, Telekom Austria, E.ON , Fresenius, Airbus Group, Merck KGaA, Porsche Automobil Holding, adidas, Zalando.

