SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Börsegeschichte 2.12.: Bitte wieder so wie 2010 (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

02.12.2025, 401 Zeichen

Bisher gab es an einem 2. Dezember 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 02.12. beträgt 0,43%. Der beste 02.12. fand im Jahr 2010 mit 2,21% statt, der schlechteste 02.12. im Jahr 1991 mit -1,93%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 02.12. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 02.12.)


(02.12.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Private Investor Relations Podcast #10: Stephanie Kniep, IR-Zugang bei Pierer Mobility, über den neuen Job und IR-Ausbildungen




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:FACC, Kapsch TrafficCom, VIG, Austriacard Holdings AG, Addiko Bank, Bawag, Mayr-Melnhof, DO&CO, EVN, Flughafen Wien, Verbund, Zumtobel, Lenzing, SBO, Pierer Mobility, Porr, VAS AG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, CPI Europe AG, Österreichische Post, Polytec Group, Telekom Austria, E.ON , Fresenius, Airbus Group, Merck KGaA, Porsche Automobil Holding, adidas, Zalando.

Random Partner

EXAA Abwicklungsstelle für Energieprodukte AG
Die EXAA Abwicklungsstelle für Energieprodukte AG ist die führende österreichische Energiebörse mit einer breiten heimischen sowie internationalen Kundenbasis und einem länderübergreifenden Produktportfolio. Die Energiebörse versteht sich als Partner für alle Akteure am europäischen Energiemarkt und erschließt kontinuierlich neue Geschäftsfelder, um weiter nachhaltig zu wachsen.

>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Gestern Pierer Mobility aufgestockt (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 2.12.: Bitte wieder so wie 2010 (Börse Geschichte) (Börs...

» Nachlese: Stephanie Kniep goes Pierer Mobility, WBI auf Rekord, Risikoko...

» PIR-News: RBI, Post, Erste Group, UBM, FACC (Christine Petzwinkler)

» Ausgabe 1992 und die IPOs an der Wiener Börse 1992 (Christian Drastil)

» LinkedIn-NL: Das 4. Börsepeople-Buch ist in der Druckerei, Stephanie Kni...

» Wiener Börse zu Mittag fester: Erste Group, UBM und Bawag gesucht

» ATX-Trends: Porr, AT&S, CPI, RBI ...

» Wiener Börse Party #1045: ATX etwas fester, Porr & RBI gesucht, künftige...

» Österreich-Depots: Guter Dezember-Start (Depot Kommentar)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Erste Group-Aktie - neues Upgrade und neuer Top Pick
Analysten zu FACC: "Bevorzugen eine vorsichtige Einschätzung"
IBM setzt auf VBV-Pensionskasse
Wie Manz, Airbus Group, FACC, Alibaba Group Holding, ThyssenKrupp und Aixtron für Gesprächsstoff sorgten
Neues Kursziel für UBM
Salzburger Sparkasse stellt neuen Private Banking-Leiter vor




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Star der Stunde: AT&S 1.81%, Rutsch der Stunde: Mayr-Melnhof -0.7%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Strabag(1), Wienerberger(1)
    Star der Stunde: Mayr-Melnhof 0.41%, Rutsch der Stunde: AT&S -1.24%
    Star der Stunde: Polytec Group 0.46%, Rutsch der Stunde: FACC -1.23%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Kontron(1)
    Star der Stunde: Addiko Bank 2.35%, Rutsch der Stunde: Frequentis -2.3%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Porr(1)
    Star der Stunde: CA Immo 0.87%, Rutsch der Stunde: Flughafen Wien -1.27%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: voestalpine(1), OMV(1)
    Featured Partner Video

    Börsepeople im Podcast S22/06: Manolis Kontos

    Manolis Kontos ist Group CEO der Austriacard Holding, die seit 2023 im ATXPrime der Wiener Börse und parallel an der Börse Athen notiert. Diese Folge ist in englischer Sprache und wir reden über di...

    Books josefchladek.com

    Julie van der Vaart
    Particles
    2025
    Origini edizioni

    Ció Prat i Bofill
    Milions d’estels i un somni
    2025
    Self published

    Daniele Torriglia
    Il senso della presenza
    2025
    Self published

    Adriano Zanni
    Estratti di giorni cupi
    2025
    Boring Machines

    Robert Frank
    Os Americanos (first Brazilian edition)
    2017
    Instituto Moreira Salles



    Autor: Börse Geschichte

    02.12.2025, 401 Zeichen

    Bisher gab es an einem 2. Dezember 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 02.12. beträgt 0,43%. Der beste 02.12. fand im Jahr 2010 mit 2,21% statt, der schlechteste 02.12. im Jahr 1991 mit -1,93%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 02.12. so: 0,00%.

    (Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 02.12.)


    (02.12.2025)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Private Investor Relations Podcast #10: Stephanie Kniep, IR-Zugang bei Pierer Mobility, über den neuen Job und IR-Ausbildungen




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:FACC, Kapsch TrafficCom, VIG, Austriacard Holdings AG, Addiko Bank, Bawag, Mayr-Melnhof, DO&CO, EVN, Flughafen Wien, Verbund, Zumtobel, Lenzing, SBO, Pierer Mobility, Porr, VAS AG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, CPI Europe AG, Österreichische Post, Polytec Group, Telekom Austria, E.ON , Fresenius, Airbus Group, Merck KGaA, Porsche Automobil Holding, adidas, Zalando.

    Random Partner

    EXAA Abwicklungsstelle für Energieprodukte AG
    Die EXAA Abwicklungsstelle für Energieprodukte AG ist die führende österreichische Energiebörse mit einer breiten heimischen sowie internationalen Kundenbasis und einem länderübergreifenden Produktportfolio. Die Energiebörse versteht sich als Partner für alle Akteure am europäischen Energiemarkt und erschließt kontinuierlich neue Geschäftsfelder, um weiter nachhaltig zu wachsen.

    >> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Gestern Pierer Mobility aufgestockt (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 2.12.: Bitte wieder so wie 2010 (Börse Geschichte) (Börs...

    » Nachlese: Stephanie Kniep goes Pierer Mobility, WBI auf Rekord, Risikoko...

    » PIR-News: RBI, Post, Erste Group, UBM, FACC (Christine Petzwinkler)

    » Ausgabe 1992 und die IPOs an der Wiener Börse 1992 (Christian Drastil)

    » LinkedIn-NL: Das 4. Börsepeople-Buch ist in der Druckerei, Stephanie Kni...

    » Wiener Börse zu Mittag fester: Erste Group, UBM und Bawag gesucht

    » ATX-Trends: Porr, AT&S, CPI, RBI ...

    » Wiener Börse Party #1045: ATX etwas fester, Porr & RBI gesucht, künftige...

    » Österreich-Depots: Guter Dezember-Start (Depot Kommentar)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Erste Group-Aktie - neues Upgrade und neuer Top Pick
    Analysten zu FACC: "Bevorzugen eine vorsichtige Einschätzung"
    IBM setzt auf VBV-Pensionskasse
    Wie Manz, Airbus Group, FACC, Alibaba Group Holding, ThyssenKrupp und Aixtron für Gesprächsstoff sorgten
    Neues Kursziel für UBM
    Salzburger Sparkasse stellt neuen Private Banking-Leiter vor




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Star der Stunde: AT&S 1.81%, Rutsch der Stunde: Mayr-Melnhof -0.7%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Strabag(1), Wienerberger(1)
      Star der Stunde: Mayr-Melnhof 0.41%, Rutsch der Stunde: AT&S -1.24%
      Star der Stunde: Polytec Group 0.46%, Rutsch der Stunde: FACC -1.23%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Kontron(1)
      Star der Stunde: Addiko Bank 2.35%, Rutsch der Stunde: Frequentis -2.3%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Porr(1)
      Star der Stunde: CA Immo 0.87%, Rutsch der Stunde: Flughafen Wien -1.27%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: voestalpine(1), OMV(1)
      Featured Partner Video

      Börsepeople im Podcast S22/06: Manolis Kontos

      Manolis Kontos ist Group CEO der Austriacard Holding, die seit 2023 im ATXPrime der Wiener Börse und parallel an der Börse Athen notiert. Diese Folge ist in englischer Sprache und wir reden über di...

      Books josefchladek.com

      Pieter Hugo
      The Hyena & Other Men
      2007
      Prestel

      John Gossage
      The Romance industry
      2002
      Nazraeli

      Julie van der Vaart
      Particles
      2025
      Origini edizioni

      Krass Clement
      Født af mørket
      2025
      Gyldendal

      Elizabeth Alderliesten
      Remember Who You Once Were
      2024
      Self published

      (c) 2025 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de