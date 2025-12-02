LinkedIn-NL: Das 4. Börsepeople-Buch ist in der Druckerei, Stephanie Kniep startet bei Pierer Mobility

In der Tradition der legendären „Magier der Märkte“, nur nicht so tradinglastig, gibt es mittlerweile 48 buchgerecht aufbereitete Podcasts, aufgeteilt auf vier Bücher mit kumuliert rund 660 Seiten. Also jeweils 12 inspirierende Talks aus der Börsepeople-Reihe für 2023 und 2024, die die Vielfalt der Menschen und Jobs in der Finanzwelt zeigen. Im Jahr 2025 gab es sogar zwei Bücher. Wer die ersten vier Bücher beziehen will oder im 5. Buch (dann 2026) dabei sein möchte, wendet sich bitte an christian.drastil@audio-cd.at für Financial Literacy pur.

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8154 Stephanie Kniep betreut ab sofort die IR-Agenden von Pierer Mobility. Sie ist seit mehr als zwei Jahrzehnten in der IR tätig, u.a. langjährige IR-Leiterin bei Lenzing, später bei Marinomed, davor auch in Deutschland bei SMA Solar Technology AG oder Masterflex. Stephanie ist Diplom-Ökonomin der Ruhr-Universität Bochum. Wir sprechen auch über Unterrichtstätigkeiten an der FH St. Pölten und in Steyr bzw. den Börsepunsch. Börsepeople Stephanie Kniep: https://audio-cd.at/page/podcast/4399 PIR Hans Lang: https://audio-cd.at/page/podcast/8068 Börsepeople Monika Kovarova-Simecek: https://audio-cd.at/page/podcast/6119 http://relationsir.com https://www.linkedin.com/in/stephanie-kniep-8022145/ http://www.audio-cd.at/pir Playlist Spotify http://www.audio-cd.at/private-investor-relations

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8153 ABC – Audio Business Chart #149: Die letzten Wochen waren ein Reality-Check. Volatile Märkte. Überraschende Ausschläge. Einige Investor:innen am falschen Fuß erwischt. Der Fehler? Rendite im Blick – Risiko ausgeblendet. Vor jedem Investment gilt: Nicht nur fragen „Was kann ich verdienen?“, sondern vor allem „Was kann ich verlieren?“ In Folge #149 spricht Josef Obergantschnig über: Maximaler Drawdown – wie tief es im Worst Case gehen kann Unterschiede zwischen Aktien- und Anleihenrisiken - Warum Volatilität nichts mit Verlust gleichzusetzen ist - Welche Kennzahlen Orientierung geben – bevor es kracht Wer Risiken versteht, trifft bessere Entscheidungen. Wer sie ignoriert, zahlt Lehrgeld – oft teuer. Einfach reinhören – 149 liefert den Risikokompass.

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8151 kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Den ATX, ATX TR, ATX Five, ATX Prime haben wir zuletzt, was Rekorde oder auch Noch-Nicht-Rekorde betrifft, ausführlich besprochen. Aber wie sieht es mit dem bereits Ende 1967 gestarteten WBI aus, der alle Aktien enthält, die im Amtlichen Handel der Wiener Börse notieren? Auflösung hier.

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8152 Ende Woche 48/2025: Die Storyline hinter "Lilli Tagger gegen Emerson Jones (AUS) um eine historische 10-Wochen-Chance" (und welche Rolle Iva Jovic dabei spielt) geht weiter. Und: Gratulation an Sandro Kopp zu einem Karrierehoch. Presenter: mumak.me

Wiener Börse Party Montag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8149 - vielleicht auch heute wieder ATX-Rekord - News zu Pierer Mobility, Warimpex - künftige Bajaj-Aktie deutlich aufgestockt - Porr und RBI Top-Performer - ich will so ein Xetra Retail Service auch für die Wiener Börse - Thomas Streimelweger und der Zufall - Frankfurt: Start des Xetra Retail Service, deutlich längere Handelszeiten - Index heute im Minus