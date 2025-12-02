SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

LinkedIn-NL: Das 4. Börsepeople-Buch ist in der Druckerei, Stephanie Kniep startet bei Pierer Mobility

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

02.12.2025, 3470 Zeichen
In der Tradition der legendären „Magier der Märkte“, nur nicht so tradinglastig, gibt es mittlerweile 48 buchgerecht aufbereitete Podcasts, aufgeteilt auf vier Bücher mit kumuliert rund 660 Seiten. Also jeweils 12 inspirierende Talks aus der Börsepeople-Reihe für 2023 und 2024, die die Vielfalt der Menschen und Jobs in der Finanzwelt zeigen. Im Jahr 2025 gab es sogar zwei Bücher. Wer die ersten vier Bücher beziehen will oder im 5. Buch (dann 2026) dabei sein möchte, wendet sich bitte an christian.drastil@audio-cd.at für Financial Literacy pur.

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8154 Stephanie Kniep betreut ab sofort die IR-Agenden von Pierer Mobility. Sie ist seit mehr als zwei Jahrzehnten in der IR tätig, u.a. langjährige IR-Leiterin bei Lenzing, später bei Marinomed, davor auch in Deutschland bei SMA Solar Technology AG oder Masterflex. Stephanie ist Diplom-Ökonomin der Ruhr-Universität Bochum. Wir sprechen auch über Unterrichtstätigkeiten an der FH St. Pölten und in Steyr bzw. den Börsepunsch. Börsepeople Stephanie Kniep: https://audio-cd.at/page/podcast/4399 PIR Hans Lang: https://audio-cd.at/page/podcast/8068 Börsepeople Monika Kovarova-Simecek: https://audio-cd.at/page/podcast/6119 http://relationsir.com https://www.linkedin.com/in/stephanie-kniep-8022145/ http://www.audio-cd.at/pir Playlist Spotify http://www.audio-cd.at/private-investor-relations

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8153 ABC – Audio Business Chart #149: Die letzten Wochen waren ein Reality-Check. Volatile Märkte. Überraschende Ausschläge. Einige Investor:innen am falschen Fuß erwischt. Der Fehler?  Rendite im Blick – Risiko ausgeblendet. Vor jedem Investment gilt:  Nicht nur fragen „Was kann ich verdienen?“,  sondern vor allem „Was kann ich verlieren?“ In Folge #149 spricht Josef Obergantschnig über: Maximaler Drawdown – wie tief es im Worst Case gehen kann  Unterschiede zwischen Aktien- und Anleihenrisiken  - Warum Volatilität nichts mit Verlust gleichzusetzen ist  - Welche Kennzahlen Orientierung geben – bevor es kracht Wer Risiken versteht, trifft bessere Entscheidungen. Wer sie ignoriert, zahlt Lehrgeld – oft teuer. Einfach reinhören – 149 liefert den Risikokompass.

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8151 kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Den ATX, ATX TR, ATX Five, ATX Prime haben wir zuletzt, was Rekorde oder auch Noch-Nicht-Rekorde betrifft, ausführlich besprochen. Aber wie sieht es mit dem bereits Ende 1967 gestarteten WBI aus, der alle Aktien enthält, die im Amtlichen Handel der Wiener Börse notieren? Auflösung hier.

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8152 Ende Woche 48/2025: Die Storyline hinter "Lilli Tagger gegen Emerson Jones (AUS) um eine historische 10-Wochen-Chance" (und welche Rolle Iva Jovic dabei spielt) geht weiter. Und: Gratulation an Sandro Kopp zu einem Karrierehoch. Presenter: mumak.me

Wiener Börse Party Montag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8149 - vielleicht auch heute wieder ATX-Rekord - News zu Pierer Mobility, Warimpex - künftige Bajaj-Aktie deutlich aufgestockt - Porr und RBI Top-Performer - ich will so ein Xetra Retail Service auch für die Wiener Börse - Thomas Streimelweger und der Zufall - Frankfurt: Start des Xetra Retail Service, deutlich längere Handelszeiten - Index heute im Minus

Danke fürs Reinhören!


(02.12.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Private Investor Relations Podcast #10: Stephanie Kniep, IR-Zugang bei Pierer Mobility, über den neuen Job und IR-Ausbildungen




 

Bildnachweis

1.

Aktien auf dem Radar:FACC, Kapsch TrafficCom, VIG, Austriacard Holdings AG, Addiko Bank, Bawag, Mayr-Melnhof, DO&CO, EVN, Flughafen Wien, Verbund, Zumtobel, Lenzing, SBO, Pierer Mobility, Porr, VAS AG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, CPI Europe AG, Österreichische Post, Polytec Group, Telekom Austria, E.ON , Fresenius, Airbus Group, Merck KGaA, Porsche Automobil Holding, adidas, Zalando.

Random Partner

REPLOID Group AG
Die 2020 gegründete REPLOID Group AG stellt hochwertige Proteine und Fette sowie biologischen Dünger aus der Aufzucht von Larven der Schwarzen Soldatenfliege her. In den für ihre Kunden errichteten Mastanlagen – den REPLOID ReFarmUnits – erhalten vom Unternehmen gelieferte Junglarven eine auf den jeweiligen Standort abgestimmte Futtermischung aus Reststoffen der regionalen Lebensmittel-Wertschöpfungskette. Nach erfolgter Mast übernimmt REPLOID die Larven zur zentralen Vermarktung.

>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Nachlese: Stephanie Kniep goes Pierer Mobility, WBI auf Rekord, Risikoko...

» PIR-News: RBI, Post, Erste Group, UBM, FACC (Christine Petzwinkler)

» Ausgabe 1992 und die IPOs an der Wiener Börse 1992 (Christian Drastil)

» LinkedIn-NL: Das 4. Börsepeople-Buch ist in der Druckerei, Stephanie Kni...

» Wiener Börse zu Mittag fester: Erste Group, UBM und Bawag gesucht

» ATX-Trends: Porr, AT&S, CPI, RBI ...

» Wiener Börse Party #1045: ATX etwas fester, Porr & RBI gesucht, künftige...

» Österreich-Depots: Guter Dezember-Start (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 1.10.: S&T, Flughafen Wien, Austriacard (Börse Geschicht...

» Nachlese: Drei Wiener Börse Rekorde aus 2007 noch zu knacken, Peter Neub...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Erste Group-Aktie - neues Upgrade und neuer Top Pick
ATX-Trends: Porr, AT&S, CPI, RBI ...
Wie Manz, Airbus Group, FACC, Alibaba Group Holding, ThyssenKrupp und Aixtron für Gesprächsstoff sorgten
Analysten zu FACC: "Bevorzugen eine vorsichtige Einschätzung"
IBM setzt auf VBV-Pensionskasse
Neues Kursziel für UBM




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Star der Stunde: Polytec Group 0.46%, Rutsch der Stunde: FACC -1.23%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Kontron(1)
    Star der Stunde: Addiko Bank 2.35%, Rutsch der Stunde: Frequentis -2.3%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Porr(1)
    Star der Stunde: CA Immo 0.87%, Rutsch der Stunde: Flughafen Wien -1.27%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: voestalpine(1), OMV(1)
    Star der Stunde: Frequentis 1.32%, Rutsch der Stunde: Porr -2.17%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 10-11: Kontron(5), Strabag(3), Porr(2), Uniqa(2), Verbund(1), Erste Group(1)
    Star der Stunde: Porr 2.46%, Rutsch der Stunde: Austriacard Holdings AG -1.99%
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1027: ATX schwächer (100. Verlusttag 2025), ein ATX-Member 13 Tage im Minus, Raiffeisen lässt Kapsch bei Top-Picks

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Wassili und Hans Luckhardt
    Zur neuen Wohnform
    1930
    Bauwelt-Verlag

    Niko Havranek
    Fleisch #74 „Ganz Wien“
    2025
    Self published

    John Gossage
    The Romance industry
    2002
    Nazraeli

    Daniele Torriglia
    Il senso della presenza
    2025
    Self published

    Allied Forces
    Deutsche Konzentrations und Gefangenenlager : was die amerikanischen und britischen Armeen vorfanden, April 1945
    1945
    Selbstverlag



    Autor: Christian Drastil

    02.12.2025, 3470 Zeichen
    In der Tradition der legendären „Magier der Märkte“, nur nicht so tradinglastig, gibt es mittlerweile 48 buchgerecht aufbereitete Podcasts, aufgeteilt auf vier Bücher mit kumuliert rund 660 Seiten. Also jeweils 12 inspirierende Talks aus der Börsepeople-Reihe für 2023 und 2024, die die Vielfalt der Menschen und Jobs in der Finanzwelt zeigen. Im Jahr 2025 gab es sogar zwei Bücher. Wer die ersten vier Bücher beziehen will oder im 5. Buch (dann 2026) dabei sein möchte, wendet sich bitte an christian.drastil@audio-cd.at für Financial Literacy pur.

    Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8154 Stephanie Kniep betreut ab sofort die IR-Agenden von Pierer Mobility. Sie ist seit mehr als zwei Jahrzehnten in der IR tätig, u.a. langjährige IR-Leiterin bei Lenzing, später bei Marinomed, davor auch in Deutschland bei SMA Solar Technology AG oder Masterflex. Stephanie ist Diplom-Ökonomin der Ruhr-Universität Bochum. Wir sprechen auch über Unterrichtstätigkeiten an der FH St. Pölten und in Steyr bzw. den Börsepunsch. Börsepeople Stephanie Kniep: https://audio-cd.at/page/podcast/4399 PIR Hans Lang: https://audio-cd.at/page/podcast/8068 Börsepeople Monika Kovarova-Simecek: https://audio-cd.at/page/podcast/6119 http://relationsir.com https://www.linkedin.com/in/stephanie-kniep-8022145/ http://www.audio-cd.at/pir Playlist Spotify http://www.audio-cd.at/private-investor-relations

    Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8153 ABC – Audio Business Chart #149: Die letzten Wochen waren ein Reality-Check. Volatile Märkte. Überraschende Ausschläge. Einige Investor:innen am falschen Fuß erwischt. Der Fehler?  Rendite im Blick – Risiko ausgeblendet. Vor jedem Investment gilt:  Nicht nur fragen „Was kann ich verdienen?“,  sondern vor allem „Was kann ich verlieren?“ In Folge #149 spricht Josef Obergantschnig über: Maximaler Drawdown – wie tief es im Worst Case gehen kann  Unterschiede zwischen Aktien- und Anleihenrisiken  - Warum Volatilität nichts mit Verlust gleichzusetzen ist  - Welche Kennzahlen Orientierung geben – bevor es kracht Wer Risiken versteht, trifft bessere Entscheidungen. Wer sie ignoriert, zahlt Lehrgeld – oft teuer. Einfach reinhören – 149 liefert den Risikokompass.

    Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8151 kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Den ATX, ATX TR, ATX Five, ATX Prime haben wir zuletzt, was Rekorde oder auch Noch-Nicht-Rekorde betrifft, ausführlich besprochen. Aber wie sieht es mit dem bereits Ende 1967 gestarteten WBI aus, der alle Aktien enthält, die im Amtlichen Handel der Wiener Börse notieren? Auflösung hier.

    Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8152 Ende Woche 48/2025: Die Storyline hinter "Lilli Tagger gegen Emerson Jones (AUS) um eine historische 10-Wochen-Chance" (und welche Rolle Iva Jovic dabei spielt) geht weiter. Und: Gratulation an Sandro Kopp zu einem Karrierehoch. Presenter: mumak.me

    Wiener Börse Party Montag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8149 - vielleicht auch heute wieder ATX-Rekord - News zu Pierer Mobility, Warimpex - künftige Bajaj-Aktie deutlich aufgestockt - Porr und RBI Top-Performer - ich will so ein Xetra Retail Service auch für die Wiener Börse - Thomas Streimelweger und der Zufall - Frankfurt: Start des Xetra Retail Service, deutlich längere Handelszeiten - Index heute im Minus

    Danke fürs Reinhören!


    (02.12.2025)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Private Investor Relations Podcast #10: Stephanie Kniep, IR-Zugang bei Pierer Mobility, über den neuen Job und IR-Ausbildungen




     

    Bildnachweis

    1.

    Aktien auf dem Radar:FACC, Kapsch TrafficCom, VIG, Austriacard Holdings AG, Addiko Bank, Bawag, Mayr-Melnhof, DO&CO, EVN, Flughafen Wien, Verbund, Zumtobel, Lenzing, SBO, Pierer Mobility, Porr, VAS AG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, CPI Europe AG, Österreichische Post, Polytec Group, Telekom Austria, E.ON , Fresenius, Airbus Group, Merck KGaA, Porsche Automobil Holding, adidas, Zalando.

    Random Partner

    REPLOID Group AG
    Die 2020 gegründete REPLOID Group AG stellt hochwertige Proteine und Fette sowie biologischen Dünger aus der Aufzucht von Larven der Schwarzen Soldatenfliege her. In den für ihre Kunden errichteten Mastanlagen – den REPLOID ReFarmUnits – erhalten vom Unternehmen gelieferte Junglarven eine auf den jeweiligen Standort abgestimmte Futtermischung aus Reststoffen der regionalen Lebensmittel-Wertschöpfungskette. Nach erfolgter Mast übernimmt REPLOID die Larven zur zentralen Vermarktung.

    >> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Nachlese: Stephanie Kniep goes Pierer Mobility, WBI auf Rekord, Risikoko...

    » PIR-News: RBI, Post, Erste Group, UBM, FACC (Christine Petzwinkler)

    » Ausgabe 1992 und die IPOs an der Wiener Börse 1992 (Christian Drastil)

    » LinkedIn-NL: Das 4. Börsepeople-Buch ist in der Druckerei, Stephanie Kni...

    » Wiener Börse zu Mittag fester: Erste Group, UBM und Bawag gesucht

    » ATX-Trends: Porr, AT&S, CPI, RBI ...

    » Wiener Börse Party #1045: ATX etwas fester, Porr & RBI gesucht, künftige...

    » Österreich-Depots: Guter Dezember-Start (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 1.10.: S&T, Flughafen Wien, Austriacard (Börse Geschicht...

    » Nachlese: Drei Wiener Börse Rekorde aus 2007 noch zu knacken, Peter Neub...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Erste Group-Aktie - neues Upgrade und neuer Top Pick
    ATX-Trends: Porr, AT&S, CPI, RBI ...
    Wie Manz, Airbus Group, FACC, Alibaba Group Holding, ThyssenKrupp und Aixtron für Gesprächsstoff sorgten
    Analysten zu FACC: "Bevorzugen eine vorsichtige Einschätzung"
    IBM setzt auf VBV-Pensionskasse
    Neues Kursziel für UBM




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Star der Stunde: Polytec Group 0.46%, Rutsch der Stunde: FACC -1.23%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Kontron(1)
      Star der Stunde: Addiko Bank 2.35%, Rutsch der Stunde: Frequentis -2.3%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Porr(1)
      Star der Stunde: CA Immo 0.87%, Rutsch der Stunde: Flughafen Wien -1.27%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: voestalpine(1), OMV(1)
      Star der Stunde: Frequentis 1.32%, Rutsch der Stunde: Porr -2.17%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 10-11: Kontron(5), Strabag(3), Porr(2), Uniqa(2), Verbund(1), Erste Group(1)
      Star der Stunde: Porr 2.46%, Rutsch der Stunde: Austriacard Holdings AG -1.99%
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1027: ATX schwächer (100. Verlusttag 2025), ein ATX-Member 13 Tage im Minus, Raiffeisen lässt Kapsch bei Top-Picks

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Bernhard Fuchs
      Heustock
      2025
      Verlag der Buchhandlung Walther König

      Christian Reister
      Pressure
      2025
      Self published

      Wassili und Hans Luckhardt
      Zur neuen Wohnform
      1930
      Bauwelt-Verlag

      Regina Anzenberger
      The Australian Journey
      2025
      AnzenbergerEdition

      Krass Clement
      Født af mørket
      2025
      Gyldendal

      (c) 2025 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de