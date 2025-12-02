Nachlese: Stephanie Kniep goes Pierer Mobility, WBI auf Rekord, Risikokompass Börse, Lilli Tagger, Sandro Kopp (audio cd.at)

02.12.2025, 2800 Zeichen

Stephanie Kniep betreut ab sofort die IR-Agenden von Pierer Mobility. Sie ist seit mehr als zwei Jahrzehnten in der IR tätig, u.a. langjährige IR-Leiterin bei Lenzing, später bei Marinomed, davor auch in Deutschland bei SMA Solar Technology AG oder Masterflex. Stephanie ist Diplom-Ökonomin der Ruhr-Universität Bochum. Wir sprechen auch über Unterrichtstätigkeiten an der FH St. Pölten und in Steyr bzw. den Börsepunsch.

ABC – Audio Business Chart #149: Die letzten Wochen waren ein Reality-Check. Volatile Märkte. Überraschende Ausschläge. Einige Investor:innen am falschen Fuß erwischt. Der Fehler? Rendite im Blick – Risiko ausgeblendet.

Vor jedem Investment gilt: Nicht nur fragen „Was kann ich verdienen?“, sondern vor allem „Was kann ich verlieren?“

In Folge #149 spricht Josef Obergantschnig über:

Maximaler Drawdown – wie tief es im Worst Case gehen kann Unterschiede zwischen Aktien- und Anleihenrisiken - Warum Volatilität nichts mit Verlust gleichzusetzen ist - Welche Kennzahlen Orientierung geben – bevor es kracht

Wer Risiken versteht, trifft bessere Entscheidungen. Wer sie ignoriert, zahlt Lehrgeld – oft teuer.

Einfach reinhören – 149 liefert den Risikokompass.

kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Den ATX, ATX TR, ATX Five, ATX Prime haben wir zuletzt, was Rekorde oder auch Noch-Nicht-Rekorde betrifft, ausführlich besprochen. Aber wie sieht es mit dem bereits Ende 1967 gestarteten WBI aus, der alle Aktien enthält, die im Amtlichen Handel der Wiener Börse notieren? Auflösung hier.

Ende Woche 48/2025: Die Storyline hinter "Lilli Tagger gegen Emerson Jones (AUS) um eine historische 10-Wochen-Chance" (und welche Rolle Iva Jovic dabei spielt) geht weiter. Und: Gratulation an Sandro Kopp zu einem Karrierehoch.

- vielleicht auch heute wieder ATX-Rekord

- News zu Pierer Mobility, Warimpex

- künftige Bajaj-Aktie deutlich aufgestockt

- Porr und RBI Top-Performer

- ich will so ein Xetra Retail Service auch für die Wiener Börse

- Thomas Streimelweger und der Zufall

- Frankfurt: Start des Xetra Retail Service, deutlich längere Handelszeiten - Index heute im Minus

Private Investor Relations Podcast #10: Stephanie Kniep, IR-Zugang bei Pierer Mobility, über den neuen Job und IR-Ausbildungen

