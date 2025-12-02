SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Nachlese: Stephanie Kniep goes Pierer Mobility, WBI auf Rekord, Risikokompass Börse, Lilli Tagger, Sandro Kopp (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

02.12.2025, 2800 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8154
Stephanie Kniep betreut ab sofort die IR-Agenden von Pierer Mobility. Sie ist seit mehr als zwei Jahrzehnten in der IR tätig, u.a. langjährige IR-Leiterin bei Lenzing, später bei Marinomed, davor auch in Deutschland bei SMA Solar Technology AG oder Masterflex. Stephanie ist Diplom-Ökonomin der Ruhr-Universität Bochum. Wir sprechen auch über Unterrichtstätigkeiten an der FH St. Pölten und in Steyr bzw. den Börsepunsch.
Börsepeople Stephanie Kniep: https://audio-cd.at/page/podcast/4399
PIR Hans Lang: https://audio-cd.at/page/podcast/8068
Börsepeople Monika Kovarova-Simecek: https://audio-cd.at/page/podcast/6119
http://relationsir.com
https://www.linkedin.com/in/stephanie-kniep-8022145/
http://www.audio-cd.at/pir
Playlist Spotify http://www.audio-cd.at/private-investor-relations

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8153
ABC – Audio Business Chart #149: Die letzten Wochen waren ein Reality-Check. Volatile Märkte. Überraschende Ausschläge. Einige Investor:innen am falschen Fuß erwischt. Der Fehler?  Rendite im Blick – Risiko ausgeblendet.
Vor jedem Investment gilt:  Nicht nur fragen „Was kann ich verdienen?“,  sondern vor allem „Was kann ich verlieren?“
In Folge #149 spricht Josef Obergantschnig über:
Maximaler Drawdown – wie tief es im Worst Case gehen kann  Unterschiede zwischen Aktien- und Anleihenrisiken  - Warum Volatilität nichts mit Verlust gleichzusetzen ist  - Welche Kennzahlen Orientierung geben – bevor es kracht
Wer Risiken versteht, trifft bessere Entscheidungen. Wer sie ignoriert, zahlt Lehrgeld – oft teuer.
Einfach reinhören – 149 liefert den Risikokompass.

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8151
kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Den ATX, ATX TR, ATX Five, ATX Prime haben wir zuletzt, was Rekorde oder auch Noch-Nicht-Rekorde betrifft, ausführlich besprochen. Aber wie sieht es mit dem bereits Ende 1967 gestarteten WBI aus, der alle Aktien enthält, die im Amtlichen Handel der Wiener Börse notieren? Auflösung hier.

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8152
Ende Woche 48/2025: Die Storyline hinter "Lilli Tagger gegen Emerson Jones (AUS) um eine historische 10-Wochen-Chance" (und welche Rolle Iva Jovic dabei spielt) geht weiter. Und: Gratulation an Sandro Kopp zu einem Karrierehoch.
Presenter: mumak.me

Wiener Börse Party Montag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8149
- vielleicht auch heute wieder ATX-Rekord
- News zu Pierer Mobility, Warimpex
- künftige Bajaj-Aktie deutlich aufgestockt
- Porr und RBI Top-Performer
- ich will so ein Xetra Retail Service auch für die Wiener Börse
- Thomas Streimelweger und der Zufall
- Frankfurt: Start des Xetra Retail Service, deutlich längere Handelszeiten - Index heute im Minus

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 02.12.)


(02.12.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Private Investor Relations Podcast #10: Stephanie Kniep, IR-Zugang bei Pierer Mobility, über den neuen Job und IR-Ausbildungen




 

Aktien auf dem Radar:FACC, Kapsch TrafficCom, VIG, Austriacard Holdings AG, Addiko Bank, Bawag, Mayr-Melnhof, DO&CO, EVN, Flughafen Wien, Verbund, Zumtobel, Lenzing, SBO, Pierer Mobility, Porr, VAS AG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, CPI Europe AG, Österreichische Post, Polytec Group, Telekom Austria, E.ON , Fresenius, Airbus Group, Merck KGaA, Porsche Automobil Holding, adidas, Zalando.

    Aktien auf dem Radar:FACC, Kapsch TrafficCom, VIG, Austriacard Holdings AG, Addiko Bank, Bawag, Mayr-Melnhof, DO&CO, EVN, Flughafen Wien, Verbund, Zumtobel, Lenzing, SBO, Pierer Mobility, Porr, VAS AG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, CPI Europe AG, Österreichische Post, Polytec Group, Telekom Austria, E.ON , Fresenius, Airbus Group, Merck KGaA, Porsche Automobil Holding, adidas, Zalando.

