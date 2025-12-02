Nachlese: Stephanie Kniep goes Pierer Mobility, WBI auf Rekord, Risikokompass Börse, Lilli Tagger, Sandro Kopp (audio cd.at)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
02.12.2025, 2800 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8154
Stephanie Kniep betreut ab sofort die IR-Agenden von Pierer Mobility. Sie ist seit mehr als zwei Jahrzehnten in der IR tätig, u.a. langjährige IR-Leiterin bei Lenzing, später bei Marinomed, davor auch in Deutschland bei SMA Solar Technology AG oder Masterflex. Stephanie ist Diplom-Ökonomin der Ruhr-Universität Bochum. Wir sprechen auch über Unterrichtstätigkeiten an der FH St. Pölten und in Steyr bzw. den Börsepunsch.
Börsepeople Stephanie Kniep: https://audio-cd.at/page/podcast/4399
PIR Hans Lang: https://audio-cd.at/page/podcast/8068
Börsepeople Monika Kovarova-Simecek: https://audio-cd.at/page/podcast/6119
http://relationsir.com
https://www.linkedin.com/in/stephanie-kniep-8022145/
http://www.audio-cd.at/pir
Playlist Spotify http://www.audio-cd.at/private-investor-relations
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8153
ABC – Audio Business Chart #149: Die letzten Wochen waren ein Reality-Check. Volatile Märkte. Überraschende Ausschläge. Einige Investor:innen am falschen Fuß erwischt. Der Fehler? Rendite im Blick – Risiko ausgeblendet.
Vor jedem Investment gilt: Nicht nur fragen „Was kann ich verdienen?“, sondern vor allem „Was kann ich verlieren?“
In Folge #149 spricht Josef Obergantschnig über:
Maximaler Drawdown – wie tief es im Worst Case gehen kann Unterschiede zwischen Aktien- und Anleihenrisiken - Warum Volatilität nichts mit Verlust gleichzusetzen ist - Welche Kennzahlen Orientierung geben – bevor es kracht
Wer Risiken versteht, trifft bessere Entscheidungen. Wer sie ignoriert, zahlt Lehrgeld – oft teuer.
Einfach reinhören – 149 liefert den Risikokompass.
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8151
kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Den ATX, ATX TR, ATX Five, ATX Prime haben wir zuletzt, was Rekorde oder auch Noch-Nicht-Rekorde betrifft, ausführlich besprochen. Aber wie sieht es mit dem bereits Ende 1967 gestarteten WBI aus, der alle Aktien enthält, die im Amtlichen Handel der Wiener Börse notieren? Auflösung hier.
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8152
Ende Woche 48/2025: Die Storyline hinter "Lilli Tagger gegen Emerson Jones (AUS) um eine historische 10-Wochen-Chance" (und welche Rolle Iva Jovic dabei spielt) geht weiter. Und: Gratulation an Sandro Kopp zu einem Karrierehoch.
Presenter: mumak.me
Wiener Börse Party Montag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8149
- vielleicht auch heute wieder ATX-Rekord
- News zu Pierer Mobility, Warimpex
- künftige Bajaj-Aktie deutlich aufgestockt
- Porr und RBI Top-Performer
- ich will so ein Xetra Retail Service auch für die Wiener Börse
- Thomas Streimelweger und der Zufall
- Frankfurt: Start des Xetra Retail Service, deutlich längere Handelszeiten - Index heute im Minus
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 02.12.)
Private Investor Relations Podcast #10: Stephanie Kniep, IR-Zugang bei Pierer Mobility, über den neuen Job und IR-Ausbildungen
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:FACC, Kapsch TrafficCom, VIG, Austriacard Holdings AG, Addiko Bank, Bawag, Mayr-Melnhof, DO&CO, EVN, Flughafen Wien, Verbund, Zumtobel, Lenzing, SBO, Pierer Mobility, Porr, VAS AG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, CPI Europe AG, Österreichische Post, Polytec Group, Telekom Austria, E.ON , Fresenius, Airbus Group, Merck KGaA, Porsche Automobil Holding, adidas, Zalando.
Random Partner
Semperit
Die börsennotierte Semperit AG Holding ist eine international ausgerichtete Unternehmensgruppe, die mit ihren beiden Divisionen Semperit Industrial Applications und Semperit Engineered Applications Produkte aus Kautschuk entwickelt, produziert und in über 100 Ländern weltweit vertreibt.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Gestern Pierer Mobility aufgestockt (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 2.12.: Bitte wieder so wie 2010 (Börse Geschichte) (Börs...
» Nachlese: Stephanie Kniep goes Pierer Mobility, WBI auf Rekord, Risikoko...
» PIR-News: RBI, Post, Erste Group, UBM, FACC (Christine Petzwinkler)
» Ausgabe 1992 und die IPOs an der Wiener Börse 1992 (Christian Drastil)
» LinkedIn-NL: Das 4. Börsepeople-Buch ist in der Druckerei, Stephanie Kni...
» Wiener Börse zu Mittag fester: Erste Group, UBM und Bawag gesucht
» ATX-Trends: Porr, AT&S, CPI, RBI ...
» Wiener Börse Party #1045: ATX etwas fester, Porr & RBI gesucht, künftige...
» Österreich-Depots: Guter Dezember-Start (Depot Kommentar)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Österreich-Depots: Gestern Pierer Mobility aufges...
- Börsegeschichte 2.12.: Bitte wieder so wie 2010 (...
- Nachlese: Stephanie Kniep goes Pierer Mobility, W...
- Unser Volumensradar sagt: FACC, Kapsch, VIG (#gab...
- Gallmetzer HealthCare leitet Listing an Wiener Bö...
- PIR-News: RBI, Post, Erste Group, UBM, FACC (Chri...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1042: Über 5000 - ATX schafft nach 6716 Tagen oder 18 Jahren, 4 Monaten und 19 Tagen einen neuen Schlusskursrekord
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Erich Einhorn
Im Flug nach Moskau
1959
Artia
Regina Anzenberger
The Australian Journey
2025
AnzenbergerEdition
Bernhard Fuchs
Heustock
2025
Verlag der Buchhandlung Walther König
Elizabeth Alderliesten
Remember Who You Once Were
2024
Self published
Dominique Lapierre, Jean-Pierre Pedrazzini, René Ramon
So lebt man heute in Rußland
1957
Blüchert
02.12.2025, 2800 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8154
Stephanie Kniep betreut ab sofort die IR-Agenden von Pierer Mobility. Sie ist seit mehr als zwei Jahrzehnten in der IR tätig, u.a. langjährige IR-Leiterin bei Lenzing, später bei Marinomed, davor auch in Deutschland bei SMA Solar Technology AG oder Masterflex. Stephanie ist Diplom-Ökonomin der Ruhr-Universität Bochum. Wir sprechen auch über Unterrichtstätigkeiten an der FH St. Pölten und in Steyr bzw. den Börsepunsch.
Börsepeople Stephanie Kniep: https://audio-cd.at/page/podcast/4399
PIR Hans Lang: https://audio-cd.at/page/podcast/8068
Börsepeople Monika Kovarova-Simecek: https://audio-cd.at/page/podcast/6119
http://relationsir.com
https://www.linkedin.com/in/stephanie-kniep-8022145/
http://www.audio-cd.at/pir
Playlist Spotify http://www.audio-cd.at/private-investor-relations
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8153
ABC – Audio Business Chart #149: Die letzten Wochen waren ein Reality-Check. Volatile Märkte. Überraschende Ausschläge. Einige Investor:innen am falschen Fuß erwischt. Der Fehler? Rendite im Blick – Risiko ausgeblendet.
Vor jedem Investment gilt: Nicht nur fragen „Was kann ich verdienen?“, sondern vor allem „Was kann ich verlieren?“
In Folge #149 spricht Josef Obergantschnig über:
Maximaler Drawdown – wie tief es im Worst Case gehen kann Unterschiede zwischen Aktien- und Anleihenrisiken - Warum Volatilität nichts mit Verlust gleichzusetzen ist - Welche Kennzahlen Orientierung geben – bevor es kracht
Wer Risiken versteht, trifft bessere Entscheidungen. Wer sie ignoriert, zahlt Lehrgeld – oft teuer.
Einfach reinhören – 149 liefert den Risikokompass.
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8151
kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Den ATX, ATX TR, ATX Five, ATX Prime haben wir zuletzt, was Rekorde oder auch Noch-Nicht-Rekorde betrifft, ausführlich besprochen. Aber wie sieht es mit dem bereits Ende 1967 gestarteten WBI aus, der alle Aktien enthält, die im Amtlichen Handel der Wiener Börse notieren? Auflösung hier.
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8152
Ende Woche 48/2025: Die Storyline hinter "Lilli Tagger gegen Emerson Jones (AUS) um eine historische 10-Wochen-Chance" (und welche Rolle Iva Jovic dabei spielt) geht weiter. Und: Gratulation an Sandro Kopp zu einem Karrierehoch.
Presenter: mumak.me
Wiener Börse Party Montag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8149
- vielleicht auch heute wieder ATX-Rekord
- News zu Pierer Mobility, Warimpex
- künftige Bajaj-Aktie deutlich aufgestockt
- Porr und RBI Top-Performer
- ich will so ein Xetra Retail Service auch für die Wiener Börse
- Thomas Streimelweger und der Zufall
- Frankfurt: Start des Xetra Retail Service, deutlich längere Handelszeiten - Index heute im Minus
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 02.12.)
Private Investor Relations Podcast #10: Stephanie Kniep, IR-Zugang bei Pierer Mobility, über den neuen Job und IR-Ausbildungen
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:FACC, Kapsch TrafficCom, VIG, Austriacard Holdings AG, Addiko Bank, Bawag, Mayr-Melnhof, DO&CO, EVN, Flughafen Wien, Verbund, Zumtobel, Lenzing, SBO, Pierer Mobility, Porr, VAS AG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, CPI Europe AG, Österreichische Post, Polytec Group, Telekom Austria, E.ON , Fresenius, Airbus Group, Merck KGaA, Porsche Automobil Holding, adidas, Zalando.
Random Partner
Semperit
Die börsennotierte Semperit AG Holding ist eine international ausgerichtete Unternehmensgruppe, die mit ihren beiden Divisionen Semperit Industrial Applications und Semperit Engineered Applications Produkte aus Kautschuk entwickelt, produziert und in über 100 Ländern weltweit vertreibt.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Gestern Pierer Mobility aufgestockt (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 2.12.: Bitte wieder so wie 2010 (Börse Geschichte) (Börs...
» Nachlese: Stephanie Kniep goes Pierer Mobility, WBI auf Rekord, Risikoko...
» PIR-News: RBI, Post, Erste Group, UBM, FACC (Christine Petzwinkler)
» Ausgabe 1992 und die IPOs an der Wiener Börse 1992 (Christian Drastil)
» LinkedIn-NL: Das 4. Börsepeople-Buch ist in der Druckerei, Stephanie Kni...
» Wiener Börse zu Mittag fester: Erste Group, UBM und Bawag gesucht
» ATX-Trends: Porr, AT&S, CPI, RBI ...
» Wiener Börse Party #1045: ATX etwas fester, Porr & RBI gesucht, künftige...
» Österreich-Depots: Guter Dezember-Start (Depot Kommentar)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Österreich-Depots: Gestern Pierer Mobility aufges...
- Börsegeschichte 2.12.: Bitte wieder so wie 2010 (...
- Nachlese: Stephanie Kniep goes Pierer Mobility, W...
- Unser Volumensradar sagt: FACC, Kapsch, VIG (#gab...
- Gallmetzer HealthCare leitet Listing an Wiener Bö...
- PIR-News: RBI, Post, Erste Group, UBM, FACC (Chri...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1042: Über 5000 - ATX schafft nach 6716 Tagen oder 18 Jahren, 4 Monaten und 19 Tagen einen neuen Schlusskursrekord
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Paul Graham
A1: The Great North Road
1983
Grey Editions
Robert Delford Brown
First Class Portraits
1973
First National Church of the Exquisite Panic Press,
Regina Anzenberger
The Australian Journey
2025
AnzenbergerEdition
Oliver Gerhartz
The waning season
2025
Nearest Truth
Dominique Lapierre, Jean-Pierre Pedrazzini, René Ramon
So lebt man heute in Rußland
1957
Blüchert