Wiener Börse zu Mittag fester: Erste Group, UBM und Bawag gesucht
Autor:
Christian Drastil
02.12.2025, 1357 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 13:39 liegt der ATX mit +0.44 Prozent im Plus bei 5067 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 38.34% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Erste Group mit +3.24% auf 97.05 Euro, dahinter UBM mit +2.21% auf 23.1 Euro und Bawag mit +1.21% auf 117.5 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23694 (+0.44%, Ultimo 2024: 19909, 18.49% ytd). Topperformer DAX sind Bayer mit +11.81% auf 34.0675 Euro, dahinter Siemens Energy mit +2.93% auf 115.85 Euro und BASF mit +2.46% auf 45.84 Euro.
- PIR-News: RBI, Post, Erste Group, UBM, FACC
- Ausgabe 1992 und die IPOs an der Wiener Börse 1992
- Unser Volumensradar sagt: FACC, Kapsch, VIG
- Nachlese: Stephanie Kniep goes Pierer Mobility, WBI auf Rekord, Risikokompass Börse, Lilli Tagger, Sandro Kopp
- Börsegeschichte 2.12.: Bitte wieder so wie 2010
- Österreich-Depots: Gestern Pierer Mobility aufgestockt
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.05% vs. last #gabb, +28.36% ytd, +114.10% seit Start 2013
Private Investor Relations Podcast #10: Stephanie Kniep, IR-Zugang bei Pierer Mobility, über den neuen Job und IR-Ausbildungen
