Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
Börsegeschichte 3.12.: OMV, Stefan Zapotocky, AT&S, Semperit (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

03.12.2025, 776 Zeichen

IPOs:
03.12.1987: OMV: OMV mit IPO in Wien. Emissionserlös war 1,32 Mrd. ATS.

Geburtstage:
03.12.1952: Stefan Zapotocky (Ex-Wiener Börse)

Umsatzextrema:
03.12.1999: Bester - AT&S: 73.607.600 Euro (Doppelzählung); Preis: 22,52 Euro, Stück (Einfachzählung): 1.634.636
03.12.1998: Bester - Semperit: 22.575.000 Euro (Doppelzählung); Preis: 12,3 Euro, Stück (Einfachzählung): 917.532

Bisher gab es an einem 3. Dezember 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 03.12. beträgt -0,03%. Der beste 03.12. fand im Jahr 1998 mit 2,06% statt, der schlechteste 03.12. im Jahr 2013 mit -1,91%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 03.12. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 03.12.)


(03.12.2025)

