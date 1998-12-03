Börsegeschichte 3.12.: OMV, Stefan Zapotocky, AT&S, Semperit (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
Aus dem #gabb, siehe https://boersegeschichte.at
03.12.2025, 776 Zeichen
IPOs:
03.12.1987: OMV: OMV mit IPO in Wien. Emissionserlös war 1,32 Mrd. ATS.
Geburtstage:
03.12.1952: Stefan Zapotocky (Ex-Wiener Börse)
Umsatzextrema:
03.12.1999: Bester - AT&S: 73.607.600 Euro (Doppelzählung); Preis: 22,52 Euro, Stück (Einfachzählung): 1.634.636
03.12.1998: Bester - Semperit: 22.575.000 Euro (Doppelzählung); Preis: 12,3 Euro, Stück (Einfachzählung): 917.532
Bisher gab es an einem 3. Dezember 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 03.12. beträgt -0,03%. Der beste 03.12. fand im Jahr 1998 mit 2,06% statt, der schlechteste 03.12. im Jahr 2013 mit -1,91%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 03.12. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 03.12.)
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Trump ist erster 2fach-Champion an der Wiener Börse, Übergewinnsteuer bleibt aber das Böseste
