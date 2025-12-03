In den News: Börsenunwort, Dividenen-Aktien, UBM, Research zu Uniqa, Flughafen Wien (Christine Petzwinkler)

03.12.2025, 2291 Zeichen

"Zollhammer“ ist das Börsenunwort 2025. Seit 2017 lässt die Wiener Börse jährlich die heimische Finanzcommunity das Börsenunwort des Jahres nominieren. Bei der Entscheidung der Jury werden vor allem Aktualität, Relevanz und Linguistik berücksichtigt. Der „Zollhammer“ ist das erste Börsenunwort, das sich aus thematischer Sicht zum zweiten Mal den Titel sicherte: Schon 2018 – während der ersten Präsidentschaft von US-Präsident Donald Trump – sicherten sich „Strafzölle“ das Börsenunwort des Jahres.

Die Analysten der Erste Group haben die Empfehlung für die Uniqa-Aktie von "Accumulate" auf "Hold" zurückgenommen, das Kursziel aber von 14,2 auf 16,3 Euro angepasst. Zudem haben die Erste Group-Experten das Rating für die Flughafen Wien-Aktie ebenso von "Accumulate" auf "Hold" gesenkt und das Kursziel von 62,2 Euro auf 57,7 Euro verringert.

Der ATX Top Dividend wird nach der jährlichen Überprüfung neu zusammengesetzt. Neu in den Index aufgenommen werden Andritz, CA Immo, EVN, SBO und Telekom Austria. Sie ersetzen Addiko Bank, Palfinger, Porr, Strabag und Zumtobel. Die Änderungen werden mit 22. Dezember wirksam. Der ATX Top Dividend ist ein kapitalisierungsgewichteter Preisindex und umfasst jene 15 Aktien des ATX Prime mit der höchsten Dividendenrendite. Die Zusammensetzung des ATX Top Dividend wird einmal jährlich im Dezember überprüft.

Die UBM hat die ersten Wohnungen im LeopoldQuartier Living, gelegen zwischen Wiener Innenstadt und Augarten, an die Eigentümer übergeben. „Die ersten Wohnungsübergaben stellen immer etwas Erhebendes dar. Sie sind ein Zeichen dafür, dass Europas erstes Stadtquartier in Holz-Hybrid-Bauweise auch in die Realität umgesetzt wurde. Mögen die Eigentümer so zufrieden sein mit dem Ergebnis wie wir“, so Thomas G. Winkler, CEO UBM Development AG. Das gesamte Quartier ist als Europas erstes Stadtquartier in Holz-Hybrid-Bauweise konzipiert und setzt neue Maßstäbe im klimafreundlichen Bauen. Mit der nun erfolgten Fertigstellung startet auch die schrittweise Besiedelung des Areals, so die UBM.

BSN Podcasts

kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Trump ist erster 2fach-Champion an der Wiener Börse, Übergewinnsteuer bleibt aber das Böseste

