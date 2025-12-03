Nachlese: Jubin Honarfar whatchado und jetzt fehlt nur noch der ATX Five (audio cd.at)

03.12.2025, 1849 Zeichen

- Jubin Honarfar ist CEO von whatchado und Bestseller Autor. Der Österreicher mit persischen Wurzeln spricht über den Early Job als Verkehrszähler, über Käfigkicken mit Ali Mahlodji, über die UNO, die whatchado-Gründungsgeschichte mit Ali, weiteren Foundern und Special Help von Hansi Hansmann. whatchado begleitet bei Themen wie Content Creation (HR Videos) und Content Distribution (Social Media Recruiting), hat mehr als 8000 Videos live und setzt auch verstärkt auf KI und Reels. Wir reden auch über Fachbücher, FH-Unterrichtstätigkeiten und Jubins Töchter.

"Die Hans(wo)men Group: 50+ Startups, 9 Länder, ein Ziel: Zukunft aktiv bauen. Die Hanswomen Group investiert früh, denkt groß und steht Gründerinnen und Gründern als Sparring Partner langfristig zur Seite. Dabei im Fokus? Software und technologiebasierte Innovationen, die richtig gut skalieren und großes Entwicklungspotenzial bieten. Fresh. Global. Disruptive. Mehr zum Wiener Family Office unter hansmengroup.com.”

kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Nun hat auch der ATX Prime ein neues All-time-High erzielt, er fehlt nur noch der ATX Five

- schon wieder ATX-Rekord

- Erste Group vorne, auch AT&S und Erste Group stark

- PIR-News: RBI, Post, Erste Group, UBM, FACC

- Frankfurt: Tag des Xetra Retail Service, deutlich längere Handelszeiten

- mehr dazu im Podcast

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 03.12.)

(03.12.2025)

kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Trump ist erster 2fach-Champion an der Wiener Börse, Übergewinnsteuer bleibt aber das Böseste

