Nachlese: Jubin Honarfar whatchado und jetzt fehlt nur noch der ATX Five (audio cd.at)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
03.12.2025, 1849 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8158/
- Jubin Honarfar ist CEO von whatchado und Bestseller Autor. Der Österreicher mit persischen Wurzeln spricht über den Early Job als Verkehrszähler, über Käfigkicken mit Ali Mahlodji, über die UNO, die whatchado-Gründungsgeschichte mit Ali, weiteren Foundern und Special Help von Hansi Hansmann. whatchado begleitet bei Themen wie Content Creation (HR Videos) und Content Distribution (Social Media Recruiting), hat mehr als 8000 Videos live und setzt auch verstärkt auf KI und Reels. Wir reden auch über Fachbücher, FH-Unterrichtstätigkeiten und Jubins Töchter.
https://www.whatchado.com/de/
https://www.jubin.at
Börsepeople Hansi Hansmann: https://audio-cd.at/page/podcast/8109/
Börsepeople Kambis Kohansal Vajargah: https://audio-cd.at/page/podcast/3860
Hans(wo)men Group Fresh Global Disruptive Einspieler: Hans(wo)men Group
"Die Hans(wo)men Group: 50+ Startups, 9 Länder, ein Ziel: Zukunft aktiv bauen. Die Hanswomen Group investiert früh, denkt groß und steht Gründerinnen und Gründern als Sparring Partner langfristig zur Seite. Dabei im Fokus? Software und technologiebasierte Innovationen, die richtig gut skalieren und großes Entwicklungspotenzial bieten. Fresh. Global. Disruptive. Mehr zum Wiener Family Office unter hansmengroup.com.”
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8157/
kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Nun hat auch der ATX Prime ein neues All-time-High erzielt, er fehlt nur noch der ATX Five
Wiener Börse Party Dienstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8156/
- schon wieder ATX-Rekord
- Erste Group vorne, auch AT&S und Erste Group stark
- PIR-News: RBI, Post, Erste Group, UBM, FACC
- Frankfurt: Tag des Xetra Retail Service, deutlich längere Handelszeiten
- mehr dazu im Podcast
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 03.12.)
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Trump ist erster 2fach-Champion an der Wiener Börse, Übergewinnsteuer bleibt aber das Böseste
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:FACC, Kapsch TrafficCom, Zumtobel, Austriacard Holdings AG, OMV, Bawag, EVN, Porr, Strabag, Wolford, CPI Europe AG, Pierer Mobility, VIG, CA Immo, Rath AG, Wolftank-Adisa, Wiener Privatbank, Oberbank AG Stamm, Addiko Bank, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post, Polytec Group, Telekom Austria, Merck KGaA, Volkswagen Vz., Fresenius Medical Care, Continental, Vonovia SE, GEA Group, Deutsche Telekom.
Random Partner
Kapsch TrafficCom
Kapsch TrafficCom ist ein Anbieter von Intelligenten Verkehrssystemen in den Bereichen Mauteinhebung, Verkehrsmanagement, Smart Urban Mobility, Verkehrssicherheit sowie vernetzte Fahrzeuge und deckt mit durchgängigen Lösungen die gesamte Wertschöpfungskette der Kunden aus einer Hand ab. Die Mobilitätslösungen von Kapsch TrafficCom helfen dabei, den Straßenverkehr in Städten und auf Autobahnen sicherer und effizienter zu machen.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. ATXPrime, ATXFive, RBI, Monika Kalbache...
» ATX-Trends: wienerberger, RBI, Flughafen Wien, Uniqa ...
» Börse Social Depot Trading Kommentar (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 3.12.: OMV, Stefan Zapotocky, AT&S, Semperit (Börse Gesc...
» Nachlese: Jubin Honarfar whatchado und jetzt fehlt nur noch der ATX Five...
» In den News: Börsenunwort, Dividenen-Aktien, UBM, Research zu Uniqa, Flu...
» Ausgabe 1993, nur 1 IPO im Jahr 1993 (Christian Drastil)
» Wiener Börse Party #1047: ATX leichter, UBM gesucht, Kursrally kostet St...
» Wiener Börse zu Mittag etwas leichter: UBM, Strabag und EuroTeleSites ge...
» Börsepeople im Podcast S22/08: Jubin Honarfar
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Post kooperiert mit polnischem Paket-Dienstleister
- VIG setzt sich neue Ziele
- Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. ATXPrime, ATXFiv...
- ATX-Trends: wienerberger, RBI, Flughafen Wien, Un...
- Research-Fazits zu Commerzbank, SAP, Siemens Ener...
- Guten Morgen mit SAP, Verbund, Zumtobel, Autubis ...
Featured Partner Video
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Zahlen & Fakten nach Woche 47, damit man bzgl. Wiener Börse mitreden und sie einreihen kann
kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Heute wieder der Sonntag-Fixpunkt: Das Update mit Zahlen und Fakten, damit man an der Wiener Börse mitreden und sie einreihen kann. Ich mache das...
Books josefchladek.com
Ken Domon
Hiroshima (土門拳写真集 ヒロシマ
1958
Kenko-Sha
Tomáš Chadim
Znásilněná krajina / Violated landscape
2022
Self published
Niko Havranek
Fleisch #74 „Ganz Wien“
2025
Self published
Adriano Zanni
Estratti di giorni cupi
2025
Boring Machines
03.12.2025, 1849 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8158/
- Jubin Honarfar ist CEO von whatchado und Bestseller Autor. Der Österreicher mit persischen Wurzeln spricht über den Early Job als Verkehrszähler, über Käfigkicken mit Ali Mahlodji, über die UNO, die whatchado-Gründungsgeschichte mit Ali, weiteren Foundern und Special Help von Hansi Hansmann. whatchado begleitet bei Themen wie Content Creation (HR Videos) und Content Distribution (Social Media Recruiting), hat mehr als 8000 Videos live und setzt auch verstärkt auf KI und Reels. Wir reden auch über Fachbücher, FH-Unterrichtstätigkeiten und Jubins Töchter.
https://www.whatchado.com/de/
https://www.jubin.at
Börsepeople Hansi Hansmann: https://audio-cd.at/page/podcast/8109/
Börsepeople Kambis Kohansal Vajargah: https://audio-cd.at/page/podcast/3860
Hans(wo)men Group Fresh Global Disruptive Einspieler: Hans(wo)men Group
"Die Hans(wo)men Group: 50+ Startups, 9 Länder, ein Ziel: Zukunft aktiv bauen. Die Hanswomen Group investiert früh, denkt groß und steht Gründerinnen und Gründern als Sparring Partner langfristig zur Seite. Dabei im Fokus? Software und technologiebasierte Innovationen, die richtig gut skalieren und großes Entwicklungspotenzial bieten. Fresh. Global. Disruptive. Mehr zum Wiener Family Office unter hansmengroup.com.”
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8157/
kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Nun hat auch der ATX Prime ein neues All-time-High erzielt, er fehlt nur noch der ATX Five
Wiener Börse Party Dienstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8156/
- schon wieder ATX-Rekord
- Erste Group vorne, auch AT&S und Erste Group stark
- PIR-News: RBI, Post, Erste Group, UBM, FACC
- Frankfurt: Tag des Xetra Retail Service, deutlich längere Handelszeiten
- mehr dazu im Podcast
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 03.12.)
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Trump ist erster 2fach-Champion an der Wiener Börse, Übergewinnsteuer bleibt aber das Böseste
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:FACC, Kapsch TrafficCom, Zumtobel, Austriacard Holdings AG, OMV, Bawag, EVN, Porr, Strabag, Wolford, CPI Europe AG, Pierer Mobility, VIG, CA Immo, Rath AG, Wolftank-Adisa, Wiener Privatbank, Oberbank AG Stamm, Addiko Bank, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post, Polytec Group, Telekom Austria, Merck KGaA, Volkswagen Vz., Fresenius Medical Care, Continental, Vonovia SE, GEA Group, Deutsche Telekom.
Random Partner
Kapsch TrafficCom
Kapsch TrafficCom ist ein Anbieter von Intelligenten Verkehrssystemen in den Bereichen Mauteinhebung, Verkehrsmanagement, Smart Urban Mobility, Verkehrssicherheit sowie vernetzte Fahrzeuge und deckt mit durchgängigen Lösungen die gesamte Wertschöpfungskette der Kunden aus einer Hand ab. Die Mobilitätslösungen von Kapsch TrafficCom helfen dabei, den Straßenverkehr in Städten und auf Autobahnen sicherer und effizienter zu machen.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. ATXPrime, ATXFive, RBI, Monika Kalbache...
» ATX-Trends: wienerberger, RBI, Flughafen Wien, Uniqa ...
» Börse Social Depot Trading Kommentar (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 3.12.: OMV, Stefan Zapotocky, AT&S, Semperit (Börse Gesc...
» Nachlese: Jubin Honarfar whatchado und jetzt fehlt nur noch der ATX Five...
» In den News: Börsenunwort, Dividenen-Aktien, UBM, Research zu Uniqa, Flu...
» Ausgabe 1993, nur 1 IPO im Jahr 1993 (Christian Drastil)
» Wiener Börse Party #1047: ATX leichter, UBM gesucht, Kursrally kostet St...
» Wiener Börse zu Mittag etwas leichter: UBM, Strabag und EuroTeleSites ge...
» Börsepeople im Podcast S22/08: Jubin Honarfar
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Post kooperiert mit polnischem Paket-Dienstleister
- VIG setzt sich neue Ziele
- Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. ATXPrime, ATXFiv...
- ATX-Trends: wienerberger, RBI, Flughafen Wien, Un...
- Research-Fazits zu Commerzbank, SAP, Siemens Ener...
- Guten Morgen mit SAP, Verbund, Zumtobel, Autubis ...
Featured Partner Video
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Zahlen & Fakten nach Woche 47, damit man bzgl. Wiener Börse mitreden und sie einreihen kann
kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Heute wieder der Sonntag-Fixpunkt: Das Update mit Zahlen und Fakten, damit man an der Wiener Börse mitreden und sie einreihen kann. Ich mache das...
Books josefchladek.com
Pieter Hugo
The Hyena & Other Men
2007
Prestel
Konrad Werner Schulze
Der Stahlskelettbau
1928
Wissenschaftl. Verlag Dr. Zaugg & Co.
Eliška Klimešová
Women Readers
2025
Self published
Regina Anzenberger
The Australian Journey
2025
AnzenbergerEdition