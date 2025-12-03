SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Nachlese: Jubin Honarfar whatchado und jetzt fehlt nur noch der ATX Five (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

03.12.2025, 1849 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8158/
- Jubin Honarfar ist CEO von whatchado und Bestseller Autor. Der Österreicher mit persischen Wurzeln spricht über den Early Job als Verkehrszähler, über Käfigkicken mit Ali Mahlodji, über die UNO, die whatchado-Gründungsgeschichte mit Ali, weiteren Foundern und Special Help von Hansi Hansmann. whatchado begleitet bei Themen wie Content Creation (HR Videos) und Content Distribution (Social Media Recruiting), hat mehr als 8000 Videos live und setzt auch verstärkt auf KI und Reels. Wir reden auch über Fachbücher, FH-Unterrichtstätigkeiten und Jubins Töchter.
https://www.whatchado.com/de/
https://www.jubin.at
Börsepeople Hansi Hansmann: https://audio-cd.at/page/podcast/8109/
Börsepeople Kambis Kohansal Vajargah: https://audio-cd.at/page/podcast/3860
Hans(wo)men Group Fresh Global Disruptive Einspieler: Hans(wo)men Group
"Die Hans(wo)men Group: 50+ Startups, 9 Länder, ein Ziel: Zukunft aktiv bauen. Die Hanswomen Group investiert früh, denkt groß und steht Gründerinnen und Gründern als Sparring Partner langfristig zur Seite. Dabei im Fokus? Software und technologiebasierte Innovationen, die richtig gut skalieren und großes Entwicklungspotenzial bieten. Fresh. Global. Disruptive. Mehr zum Wiener Family Office unter hansmengroup.com.”

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8157/
kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Nun hat auch der ATX Prime ein neues All-time-High erzielt, er fehlt nur noch der ATX Five

Wiener Börse Party Dienstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8156/
- schon wieder ATX-Rekord
- Erste Group vorne, auch AT&S und Erste Group stark
- PIR-News: RBI, Post, Erste Group, UBM, FACC
- Frankfurt: Tag des Xetra Retail Service, deutlich längere Handelszeiten
- mehr dazu im Podcast

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 03.12.)


(03.12.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Trump ist erster 2fach-Champion an der Wiener Börse, Übergewinnsteuer bleibt aber das Böseste




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:FACC, Kapsch TrafficCom, Zumtobel, Austriacard Holdings AG, OMV, Bawag, EVN, Porr, Strabag, Wolford, CPI Europe AG, Pierer Mobility, VIG, CA Immo, Rath AG, Wolftank-Adisa, Wiener Privatbank, Oberbank AG Stamm, Addiko Bank, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post, Polytec Group, Telekom Austria, Merck KGaA, Volkswagen Vz., Fresenius Medical Care, Continental, Vonovia SE, GEA Group, Deutsche Telekom.

Random Partner

Kapsch TrafficCom
Kapsch TrafficCom ist ein Anbieter von Intelligenten Verkehrssystemen in den Bereichen Mauteinhebung, Verkehrsmanagement, Smart Urban Mobility, Verkehrssicherheit sowie vernetzte Fahrzeuge und deckt mit durchgängigen Lösungen die gesamte Wertschöpfungskette der Kunden aus einer Hand ab. Die Mobilitätslösungen von Kapsch TrafficCom helfen dabei, den Straßenverkehr in Städten und auf Autobahnen sicherer und effizienter zu machen.

>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. ATXPrime, ATXFive, RBI, Monika Kalbache...

» ATX-Trends: wienerberger, RBI, Flughafen Wien, Uniqa ...

» Börse Social Depot Trading Kommentar (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 3.12.: OMV, Stefan Zapotocky, AT&S, Semperit (Börse Gesc...

» Nachlese: Jubin Honarfar whatchado und jetzt fehlt nur noch der ATX Five...

» In den News: Börsenunwort, Dividenen-Aktien, UBM, Research zu Uniqa, Flu...

» Ausgabe 1993, nur 1 IPO im Jahr 1993 (Christian Drastil)

» Wiener Börse Party #1047: ATX leichter, UBM gesucht, Kursrally kostet St...

» Wiener Börse zu Mittag etwas leichter: UBM, Strabag und EuroTeleSites ge...

» Börsepeople im Podcast S22/08: Jubin Honarfar


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Wie Manz, Ahlers, ThyssenKrupp, SMA Solar, Glencore und Wirecard für Gesprächsstoff sorgten
ATX-Trends: wienerberger, RBI, Flughafen Wien, Uniqa ...
Menschen, September 2013
Greenland Resources: Aktuelles zur strategischen EU-Beteiligung
Wie Hugo Boss, 3D Systems, Suess Microtec, Terex, Honda Motor und BayWa für Gesprächsstoff sorgten
Research-Fazits zu Commerzbank, SAP, Siemens Energy, Inditex ...




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN MA-Event Siemens
    Star der Stunde: Zumtobel 6%, Rutsch der Stunde: Flughafen Wien -1.09%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 8-9: Strabag(1)
    BSN Vola-Event Zumtobel
    #gabb #1993
    Featured Partner Video

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Zahlen & Fakten nach Woche 47, damit man bzgl. Wiener Börse mitreden und sie einreihen kann

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Heute wieder der Sonntag-Fixpunkt: Das Update mit Zahlen und Fakten, damit man an der Wiener Börse mitreden und sie einreihen kann. Ich mache das...

    Books josefchladek.com

    Ken Domon
    Hiroshima (土門拳写真集　ヒロシマ
    1958
    Kenko-Sha

    Tomáš Chadim
    Znásilněná krajina / Violated landscape
    2022
    Self published

    Niko Havranek
    Fleisch #74 „Ganz Wien“
    2025
    Self published

    Adriano Zanni
    Estratti di giorni cupi
    2025
    Boring Machines

    Jan Holkup
    Posedy / Hunting Stands
    2025
    PositiF



    Autor: Christian Drastil

    03.12.2025, 1849 Zeichen

    Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8158/
    - Jubin Honarfar ist CEO von whatchado und Bestseller Autor. Der Österreicher mit persischen Wurzeln spricht über den Early Job als Verkehrszähler, über Käfigkicken mit Ali Mahlodji, über die UNO, die whatchado-Gründungsgeschichte mit Ali, weiteren Foundern und Special Help von Hansi Hansmann. whatchado begleitet bei Themen wie Content Creation (HR Videos) und Content Distribution (Social Media Recruiting), hat mehr als 8000 Videos live und setzt auch verstärkt auf KI und Reels. Wir reden auch über Fachbücher, FH-Unterrichtstätigkeiten und Jubins Töchter.
    https://www.whatchado.com/de/
    https://www.jubin.at
    Börsepeople Hansi Hansmann: https://audio-cd.at/page/podcast/8109/
    Börsepeople Kambis Kohansal Vajargah: https://audio-cd.at/page/podcast/3860
    Hans(wo)men Group Fresh Global Disruptive Einspieler: Hans(wo)men Group
    "Die Hans(wo)men Group: 50+ Startups, 9 Länder, ein Ziel: Zukunft aktiv bauen. Die Hanswomen Group investiert früh, denkt groß und steht Gründerinnen und Gründern als Sparring Partner langfristig zur Seite. Dabei im Fokus? Software und technologiebasierte Innovationen, die richtig gut skalieren und großes Entwicklungspotenzial bieten. Fresh. Global. Disruptive. Mehr zum Wiener Family Office unter hansmengroup.com.”

    Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8157/
    kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Nun hat auch der ATX Prime ein neues All-time-High erzielt, er fehlt nur noch der ATX Five

    Wiener Börse Party Dienstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8156/
    - schon wieder ATX-Rekord
    - Erste Group vorne, auch AT&S und Erste Group stark
    - PIR-News: RBI, Post, Erste Group, UBM, FACC
    - Frankfurt: Tag des Xetra Retail Service, deutlich längere Handelszeiten
    - mehr dazu im Podcast

    (Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 03.12.)


    (03.12.2025)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Trump ist erster 2fach-Champion an der Wiener Börse, Übergewinnsteuer bleibt aber das Böseste




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:FACC, Kapsch TrafficCom, Zumtobel, Austriacard Holdings AG, OMV, Bawag, EVN, Porr, Strabag, Wolford, CPI Europe AG, Pierer Mobility, VIG, CA Immo, Rath AG, Wolftank-Adisa, Wiener Privatbank, Oberbank AG Stamm, Addiko Bank, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post, Polytec Group, Telekom Austria, Merck KGaA, Volkswagen Vz., Fresenius Medical Care, Continental, Vonovia SE, GEA Group, Deutsche Telekom.

    Random Partner

    Kapsch TrafficCom
    Kapsch TrafficCom ist ein Anbieter von Intelligenten Verkehrssystemen in den Bereichen Mauteinhebung, Verkehrsmanagement, Smart Urban Mobility, Verkehrssicherheit sowie vernetzte Fahrzeuge und deckt mit durchgängigen Lösungen die gesamte Wertschöpfungskette der Kunden aus einer Hand ab. Die Mobilitätslösungen von Kapsch TrafficCom helfen dabei, den Straßenverkehr in Städten und auf Autobahnen sicherer und effizienter zu machen.

    >> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. ATXPrime, ATXFive, RBI, Monika Kalbache...

    » ATX-Trends: wienerberger, RBI, Flughafen Wien, Uniqa ...

    » Börse Social Depot Trading Kommentar (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 3.12.: OMV, Stefan Zapotocky, AT&S, Semperit (Börse Gesc...

    » Nachlese: Jubin Honarfar whatchado und jetzt fehlt nur noch der ATX Five...

    » In den News: Börsenunwort, Dividenen-Aktien, UBM, Research zu Uniqa, Flu...

    » Ausgabe 1993, nur 1 IPO im Jahr 1993 (Christian Drastil)

    » Wiener Börse Party #1047: ATX leichter, UBM gesucht, Kursrally kostet St...

    » Wiener Börse zu Mittag etwas leichter: UBM, Strabag und EuroTeleSites ge...

    » Börsepeople im Podcast S22/08: Jubin Honarfar


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Wie Manz, Ahlers, ThyssenKrupp, SMA Solar, Glencore und Wirecard für Gesprächsstoff sorgten
    ATX-Trends: wienerberger, RBI, Flughafen Wien, Uniqa ...
    Menschen, September 2013
    Greenland Resources: Aktuelles zur strategischen EU-Beteiligung
    Wie Hugo Boss, 3D Systems, Suess Microtec, Terex, Honda Motor und BayWa für Gesprächsstoff sorgten
    Research-Fazits zu Commerzbank, SAP, Siemens Energy, Inditex ...




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN MA-Event Siemens
      Star der Stunde: Zumtobel 6%, Rutsch der Stunde: Flughafen Wien -1.09%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 8-9: Strabag(1)
      BSN Vola-Event Zumtobel
      #gabb #1993
      Featured Partner Video

      kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Zahlen & Fakten nach Woche 47, damit man bzgl. Wiener Börse mitreden und sie einreihen kann

      kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Heute wieder der Sonntag-Fixpunkt: Das Update mit Zahlen und Fakten, damit man an der Wiener Börse mitreden und sie einreihen kann. Ich mache das...

      Books josefchladek.com

      Pieter Hugo
      The Hyena & Other Men
      2007
      Prestel

      Konrad Werner Schulze
      Der Stahlskelettbau
      1928
      Wissenschaftl. Verlag Dr. Zaugg & Co.

      Eliška Klimešová
      Women Readers
      2025
      Self published

      Regina Anzenberger
      The Australian Journey
      2025
      AnzenbergerEdition

      Adriano Zanni
      Sequenze di Fabbrica
      2025
      Boring Machines

      (c) 2025 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de