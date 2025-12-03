SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
Wiener Börse zu Mittag etwas leichter: UBM, Strabag und EuroTeleSites gesucht

Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
03.12.2025, 1371 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 11:03 liegt der ATX mit -0.21 Prozent im Minus bei 5061 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 38.17% ytd). Topperformer der PIR-Group sind UBM mit +1.75% auf 23.3 Euro, dahinter Strabag mit +1.54% auf 79.1 Euro und EuroTeleSites AG mit +0.98% auf 4.645 Euro.

Zum Vergleich der DAX: 23789 (+0.33%, Ultimo 2024: 19909, 19.10% ytd). Topperformer DAX sind Merck KGaA mit +3.77% auf 121.15 Euro, dahinter Airbus Group mit +2.79% auf 195.81 Euro und Continental mit +2.38% auf 66.98 Euro.

- In den News: Börsenunwort, Dividenen-Aktien, UBM, Research zu Uniqa, Flughafen Wien
- Ausgabe 1993, nur 1 IPO im Jahr 1993
- Unser Volumensrobot sagt: FACC, Kapsch TrafficCom, Zumtobel
- Nachlese: Jubin Honarfar whatchado und jetzt fehlt nur noch der ATX Five
- Börsegeschichte 3.12.: OMV, Stefan Zapotocky, AT&S, Semperit
- Börse Social Depot Trading Kommentar
- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.14% vs. last #gabb, +28.18% ytd, +113.80% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5x http://www.audio-cd.at/people 

Jubin Honarfar: https://audio-cd.at/page/podcast/8158
Peter Neubauer: https://audio-cd.at/page/podcast/8146
Manolis Kontos: https://audio-cd.at/page/podcast/8137
Birgit Stöber: https://audio-cd.at/page/podcast/8128
Philipp Chladek: https://audio-cd.at/page/podcast/8120


(03.12.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Trump ist erster 2fach-Champion an der Wiener Börse, Übergewinnsteuer bleibt aber das Böseste




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:FACC, Kapsch TrafficCom, Zumtobel, Austriacard Holdings AG, Bawag, OMV, Mayr-Melnhof, EVN, ATX, ATX Prime, ATX TR, Porr, ATX NTR, Strabag, Semperit, Österreichische Post, Rosgix, CPI Europe AG, DO&CO, Erste Group, EuroTeleSites AG, Wiener Privatbank, Oberbank AG Stamm, Addiko Bank, Amag, Flughafen Wien, Polytec Group, Telekom Austria, Bayer, Boeing, Merck KGaA.

    Aktien auf dem Radar:FACC, Kapsch TrafficCom, Zumtobel, Austriacard Holdings AG, Bawag, OMV, Mayr-Melnhof, EVN, ATX, ATX Prime, ATX TR, Porr, ATX NTR, Strabag, Semperit, Österreichische Post, Rosgix, CPI Europe AG, DO&CO, Erste Group, EuroTeleSites AG, Wiener Privatbank, Oberbank AG Stamm, Addiko Bank, Amag, Flughafen Wien, Polytec Group, Telekom Austria, Bayer, Boeing, Merck KGaA.

