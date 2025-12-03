Wiener Börse zu Mittag etwas leichter: UBM, Strabag und EuroTeleSites gesucht

03.12.2025, 1371 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 11:03 liegt der ATX mit -0.21 Prozent im Minus bei 5061 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 38.17% ytd). Topperformer der PIR-Group sind UBM mit +1.75% auf 23.3 Euro, dahinter Strabag mit +1.54% auf 79.1 Euro und EuroTeleSites AG mit +0.98% auf 4.645 Euro.

Zum Vergleich der DAX: 23789 (+0.33%, Ultimo 2024: 19909, 19.10% ytd). Topperformer DAX sind Merck KGaA mit +3.77% auf 121.15 Euro, dahinter Airbus Group mit +2.79% auf 195.81 Euro und Continental mit +2.38% auf 66.98 Euro.

- In den News: Börsenunwort, Dividenen-Aktien, UBM, Research zu Uniqa, Flughafen Wien

- Ausgabe 1993, nur 1 IPO im Jahr 1993

- Unser Volumensrobot sagt: FACC, Kapsch TrafficCom, Zumtobel

- Nachlese: Jubin Honarfar whatchado und jetzt fehlt nur noch der ATX Five

- Börsegeschichte 3.12.: OMV, Stefan Zapotocky, AT&S, Semperit

- Börse Social Depot Trading Kommentar

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.14% vs. last #gabb, +28.18% ytd, +113.80% seit Start 2013

(03.12.2025)

