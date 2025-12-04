Ausgabe 1994, fünf IPOs 1994, noch 100 Tage bis zum boersentag.at (Christian Drastil)

04.12.2025, 904 Zeichen

Um 11:18 liegt der ATX mit -0.06 Prozent im Minus bei 5047 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 37.79% ytd). Topperformer der PIR-Group sind CPI Europe AG mit +2.19% auf 15.165 Euro, dahinter Addiko Bank mit +2.07% auf 22.15 Euro und EuroTeleSites AG mit +1.95% auf 4.71 Euro.

Zum Vergleich der DAX: 23867 (+0.73%, Ultimo 2024: 19909, 19.01% ytd).

Topperformer DAX sind Porsche Automobil Holding mit +5.29% auf 39.525 Euro, dahinter Mercedes-Benz Group mit +4.29% auf 60.125 Euro und DAIMLER TRUCK HLD... mit +4.16% auf 36.955 Euro.

Zum Tag, weil Ausgabe 1994 ist: 5 österreichische AGs sind 1994 an die Wiener Börse gegangen, es war die Mayr-Melnhof, VA Tech, Rosenbauer, Wiener Städtische Vzg.. Ottakringer.

Mit dem heutigen Tag sind es noch exakt 100 Tage bis zum http://www.boersentag.at mit dem 2. Österreichischen Aktientag.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 04.12.)

(04.12.2025)

Wiener Börse Party #1048: ATX unverändert, Verbund mit fetter Dividende für den Staat, Raiffeisen Research wechselt bei den Top-Picks

