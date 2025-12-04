SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
Ausgabe 1994, fünf IPOs 1994, noch 100 Tage bis zum boersentag.at (Christian Drastil)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

04.12.2025, 904 Zeichen

Um 11:18 liegt der ATX mit -0.06 Prozent im Minus bei 5047 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 37.79% ytd). Topperformer der PIR-Group sind CPI Europe AG mit +2.19% auf 15.165 Euro, dahinter Addiko Bank mit +2.07% auf 22.15 Euro und EuroTeleSites AG mit +1.95% auf 4.71 Euro.

Zum Vergleich der DAX: 23867 (+0.73%, Ultimo 2024: 19909, 19.01% ytd).
Topperformer DAX sind Porsche Automobil Holding mit +5.29% auf 39.525 Euro, dahinter Mercedes-Benz Group mit +4.29% auf 60.125 Euro und DAIMLER TRUCK HLD... mit +4.16% auf 36.955 Euro.

Zum Tag, weil Ausgabe 1994 ist: 5 österreichische AGs sind 1994 an die Wiener Börse gegangen, es war die Mayr-Melnhof, VA Tech, Rosenbauer, Wiener Städtische Vzg.. Ottakringer.

Mit dem heutigen Tag sind es noch exakt 100 Tage bis zum http://www.boersentag.at mit dem 2. Österreichischen Aktientag.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 04.12.)


(04.12.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1048: ATX unverändert, Verbund mit fetter Dividende für den Staat, Raiffeisen Research wechselt bei den Top-Picks




 

Aktien auf dem Radar:FACC, Kapsch TrafficCom, Zumtobel, Austriacard Holdings AG, OMV, Bawag, EVN, Porr, Strabag, Wolford, CPI Europe AG, Pierer Mobility, VIG, CA Immo, Rath AG, Wolftank-Adisa, Wiener Privatbank, Oberbank AG Stamm, Addiko Bank, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post, Polytec Group, Telekom Austria, Merck KGaA, Volkswagen Vz., Fresenius Medical Care, Continental, Vonovia SE, GEA Group, Deutsche Telekom.

