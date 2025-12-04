SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Die Homebase
österreichischer Aktien
In den News: VIG, Post, Verbund, Agrana, Strabag, neue Raiffeisen Top Picks (Christine Petzwinkler)

04.12.2025, 4078 Zeichen

Die Vienna Insurance Group stellt mit der Gruppenstrategie „evolve28“ ihre Ziele für die nächsten drei Jahre vor. Es wurden fünf quantitative Zielsetzungen definiert, die die Leitplanken für die nächsten drei Jahre setzen, so der Versicherungskonzern. Die geplante Übernahme der Nürnberger wurde nicht berücksichtigt. So soll die Verrechnete Prämien auf mindestens 20,0 Mrd. Euro steigen (+23 Prozent zum Forecast 2025), das Ergebnis vor Steuern auf mindestens 1,5 Mrd. Euro (+30 Prozent zum Forecast 2025), die Combined Ratio netto soll höchstens 91 Prozent betragen, der Operative Return on Equity mindestens 17 Prozent und die Solvenzquote bei 150 Prozent bis 200 Prozent. CEO Hartwig Löger: „Unsere Planung zeichnet ein sehr klares Bild des Wachstumskurses, den wir über die nächsten drei Jahre forcieren werden und wird nach Vorliegen der regulatorischen Genehmigungen der Nürnberger-Übernahme noch entsprechend erhöht. Wir treiben den Ausbau unserer Marktführerschaft voran, planen, unsere Prämien und Erträge deutlich zu steigern und halten dabei unser Prinzip des lokalen Unternehmertums hoch.“
VIG ( Akt. Indikation:  49,25 /49,40, 2,12%)

Die Österreichische Post AG und der polnische Paketdienstleister InPost S.A. kooperieren beim internationalen Paketversand. In einem ersten Schritt wird die Post ab sofort über das InPost-Netzwerk in Polen verschickte Pakete in Österreich und Ungarn zustellen. Damit ermöglichen beide Unternehmen einen grenzüberschreitenden Versand direkt zwischen SB-Standorten, wie die Post mitteilt. InPost betreibt europaweit rund 90.000 Out-of-Home-Standorte mit fast 57.000 Paketstationen und hat mehr als 10.000 Mitarbeiter*innen.
Österreichische Post ( Akt. Indikation:  30,60 /30,75, -0,08%)

Verbund will eine Sonderdividende auszahlen: Der Vorstand habe beschlossen, der ordentlichen Hauptversammlung 2026 für das Geschäftsjahr 2025, zusätzlich zur ordentlichen Dividende eine Sonderdividende in Höhe von 1,15 Euro pro Aktie vorzuschlagen, heißt es in einer Ad hoc-Mitteilung. "Die Sonderdividende entspricht einem Betrag in Höhe von rd. 400 Mio. Euro und unterstützt eine aktionärsorientierte Kapitalallokation", so das Unternehmen.
Verbund ( Akt. Indikation:  64,40 /64,50, 1,10%)

Agrana hat mit dem Rübenbauernbund eine Vereinbarung über die Anbaukonditionen für die kommenden drei Jahre getroffen. Es sei ein neues Preismodell entwickelt worden, das den aktuellen herausfordernden Gegebenheiten Rechnung trägt, heißt es in einer Aussendung. Agrana-CEO Stephan Büttner: "Die getroffene Einigung ist ein wichtiger Schritt für die Sicherstellung des Zuckerproduktionsstandortes Österreichs und trägt wesentlich zur Planungssicherheit für Bauern und Agrana bei."
Agrana ( Akt. Indikation:  11,70 /11,80, 0,86%)

Die Strabag Property and Facility Services GmbH (Strabag PFS) wurde von Sicore Real Assets und der DFI AM GmbH, einem Unternehmen der FOX Group, mit dem technischen als auch kaufmännischen Property Management für ein nachhaltiges Logistikportfolio an vier Standorten in Deutschland beauftragt. Das Mandat umfasst zunächst Neubauprojekte mit einer Gesamtfläche von rund 173.400 Quadratmetern.
Strabag ( Akt. Indikation:  78,50 /78,80, -0,19%)

Die Analysten von Raiffeisen Research haben in ihrer Dezember-Überprüfung einige Änderungen an ihrer Top Picks-Liste vorgenommen. Entfernt wurden Deutsche Post, EVN, Porr und Wienerberger, aufgenommen wurden Strabag, AMD, Modelez. Die Analysten begünden: "Mit Deutsche Post, EVN, Porr und Wienerberger näherten sich gleich vier Titel ihrem Kursziel an. Die österreichischen Werte verhalfen unter anderem zu einem neuen ATX Rekord. Bau- und Baustofftitel würden hier von einem möglichen Wiederaufbau der Ukraine profitieren, der als Folge der aktuellen Friedensbemühungen der USA gesehen wird. Als weiteren potenziellen Gewinner stufen wir daher Strabag ein. Das österreichische Bauunternehmen besticht auch ohne weitere Aufträge mit einem prall gefüllten Orderbuch."

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 04.12.)


(04.12.2025)

Agrana
Akt. Indikation:  11.70 / 11.95
Uhrzeit:  09:02:02
Veränderung zu letztem SK:  -1.05%
Letzter SK:  11.95 ( 2.58%)

Österreichische Post
Akt. Indikation:  30.95 / 31.00
Uhrzeit:  09:20:07
Veränderung zu letztem SK:  -0.40%
Letzter SK:  31.10 ( 1.30%)

Strabag
Akt. Indikation:  78.00 / 78.40
Uhrzeit:  09:01:30
Veränderung zu letztem SK:  0.26%
Letzter SK:  78.00 ( -1.02%)

Verbund
Akt. Indikation:  64.55 / 64.65
Uhrzeit:  09:19:43
Veränderung zu letztem SK:  0.00%
Letzter SK:  64.60 ( 1.33%)

VIG
Akt. Indikation:  52.00 / 52.20
Uhrzeit:  09:19:43
Veränderung zu letztem SK:  1.96%
Letzter SK:  51.10 ( 5.80%)



 

Aktien auf dem Radar:FACC, VIG, Zumtobel, Austriacard Holdings AG, Pierer Mobility, Rosenbauer, EVN, voestalpine, Addiko Bank, Gurktaler AG Stamm, Gurktaler AG VZ, Stadlauer Malzfabrik AG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post, Polytec Group, Porsche Automobil Holding, DAIMLER TRUCK HLD..., Volkswagen Vz., Fresenius Medical Care, Siemens, Fresenius, Rheinmetall, BASF, BMW, Mercedes-Benz Group, Siemens Energy, Deutsche Post, Verbund.

    Die Vienna Insurance Group stellt mit der Gruppenstrategie „evolve28“ ihre Ziele für die nächsten drei Jahre vor. Es wurden fünf quantitative Zielsetzungen definiert, die die Leitplanken für die nächsten drei Jahre setzen, so der Versicherungskonzern. Die geplante Übernahme der Nürnberger wurde nicht berücksichtigt. So soll die Verrechnete Prämien auf mindestens 20,0 Mrd. Euro steigen (+23 Prozent zum Forecast 2025), das Ergebnis vor Steuern auf mindestens 1,5 Mrd. Euro (+30 Prozent zum Forecast 2025), die Combined Ratio netto soll höchstens 91 Prozent betragen, der Operative Return on Equity mindestens 17 Prozent und die Solvenzquote bei 150 Prozent bis 200 Prozent. CEO Hartwig Löger: „Unsere Planung zeichnet ein sehr klares Bild des Wachstumskurses, den wir über die nächsten drei Jahre forcieren werden und wird nach Vorliegen der regulatorischen Genehmigungen der Nürnberger-Übernahme noch entsprechend erhöht. Wir treiben den Ausbau unserer Marktführerschaft voran, planen, unsere Prämien und Erträge deutlich zu steigern und halten dabei unser Prinzip des lokalen Unternehmertums hoch.“
    VIG ( Akt. Indikation:  49,25 /49,40, 2,12%)

    Die Österreichische Post AG und der polnische Paketdienstleister InPost S.A. kooperieren beim internationalen Paketversand. In einem ersten Schritt wird die Post ab sofort über das InPost-Netzwerk in Polen verschickte Pakete in Österreich und Ungarn zustellen. Damit ermöglichen beide Unternehmen einen grenzüberschreitenden Versand direkt zwischen SB-Standorten, wie die Post mitteilt. InPost betreibt europaweit rund 90.000 Out-of-Home-Standorte mit fast 57.000 Paketstationen und hat mehr als 10.000 Mitarbeiter*innen.
    Österreichische Post ( Akt. Indikation:  30,60 /30,75, -0,08%)

    Verbund will eine Sonderdividende auszahlen: Der Vorstand habe beschlossen, der ordentlichen Hauptversammlung 2026 für das Geschäftsjahr 2025, zusätzlich zur ordentlichen Dividende eine Sonderdividende in Höhe von 1,15 Euro pro Aktie vorzuschlagen, heißt es in einer Ad hoc-Mitteilung. "Die Sonderdividende entspricht einem Betrag in Höhe von rd. 400 Mio. Euro und unterstützt eine aktionärsorientierte Kapitalallokation", so das Unternehmen.
    Verbund ( Akt. Indikation:  64,40 /64,50, 1,10%)

    Agrana hat mit dem Rübenbauernbund eine Vereinbarung über die Anbaukonditionen für die kommenden drei Jahre getroffen. Es sei ein neues Preismodell entwickelt worden, das den aktuellen herausfordernden Gegebenheiten Rechnung trägt, heißt es in einer Aussendung. Agrana-CEO Stephan Büttner: "Die getroffene Einigung ist ein wichtiger Schritt für die Sicherstellung des Zuckerproduktionsstandortes Österreichs und trägt wesentlich zur Planungssicherheit für Bauern und Agrana bei."
    Agrana ( Akt. Indikation:  11,70 /11,80, 0,86%)

    Die Strabag Property and Facility Services GmbH (Strabag PFS) wurde von Sicore Real Assets und der DFI AM GmbH, einem Unternehmen der FOX Group, mit dem technischen als auch kaufmännischen Property Management für ein nachhaltiges Logistikportfolio an vier Standorten in Deutschland beauftragt. Das Mandat umfasst zunächst Neubauprojekte mit einer Gesamtfläche von rund 173.400 Quadratmetern.
    Strabag ( Akt. Indikation:  78,50 /78,80, -0,19%)

    Die Analysten von Raiffeisen Research haben in ihrer Dezember-Überprüfung einige Änderungen an ihrer Top Picks-Liste vorgenommen. Entfernt wurden Deutsche Post, EVN, Porr und Wienerberger, aufgenommen wurden Strabag, AMD, Modelez. Die Analysten begünden: "Mit Deutsche Post, EVN, Porr und Wienerberger näherten sich gleich vier Titel ihrem Kursziel an. Die österreichischen Werte verhalfen unter anderem zu einem neuen ATX Rekord. Bau- und Baustofftitel würden hier von einem möglichen Wiederaufbau der Ukraine profitieren, der als Folge der aktuellen Friedensbemühungen der USA gesehen wird. Als weiteren potenziellen Gewinner stufen wir daher Strabag ein. Das österreichische Bauunternehmen besticht auch ohne weitere Aufträge mit einem prall gefüllten Orderbuch."

    (Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 04.12.)


    (04.12.2025)

    Agrana
    Akt. Indikation:  11.70 / 11.95
    Uhrzeit:  09:02:02
    Veränderung zu letztem SK:  -1.05%
    Letzter SK:  11.95 ( 2.58%)

    Österreichische Post
    Akt. Indikation:  30.95 / 31.00
    Uhrzeit:  09:20:07
    Veränderung zu letztem SK:  -0.40%
    Letzter SK:  31.10 ( 1.30%)

    Strabag
    Akt. Indikation:  78.00 / 78.40
    Uhrzeit:  09:01:30
    Veränderung zu letztem SK:  0.26%
    Letzter SK:  78.00 ( -1.02%)

    Verbund
    Akt. Indikation:  64.55 / 64.65
    Uhrzeit:  09:19:43
    Veränderung zu letztem SK:  0.00%
    Letzter SK:  64.60 ( 1.33%)

    VIG
    Akt. Indikation:  52.00 / 52.20
    Uhrzeit:  09:19:43
    Veränderung zu letztem SK:  1.96%
    Letzter SK:  51.10 ( 5.80%)



     

    Aktien auf dem Radar:FACC, VIG, Zumtobel, Austriacard Holdings AG, Pierer Mobility, Rosenbauer, EVN, voestalpine, Addiko Bank, Gurktaler AG Stamm, Gurktaler AG VZ, Stadlauer Malzfabrik AG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post, Polytec Group, Porsche Automobil Holding, DAIMLER TRUCK HLD..., Volkswagen Vz., Fresenius Medical Care, Siemens, Fresenius, Rheinmetall, BASF, BMW, Mercedes-Benz Group, Siemens Energy, Deutsche Post, Verbund.

