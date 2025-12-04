SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
Wiener Börse zu Mittag unverändert: CPI Europe, Addiko Bank und EuroTeleSites gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

04.12.2025, 1376 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 11:21 liegt der ATX mit -0.02 Prozent im Minus bei 5049 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 37.85% ytd). Topperformer der PIR-Group sind CPI Europe AG mit +2.36% auf 15.19 Euro, dahinter Addiko Bank mit +2.07% auf 22.15 Euro und EuroTeleSites AG mit +1.95% auf 4.71 Euro.

Zum Vergleich der DAX: 23866 (+0.73%, Ultimo 2024: 19909, 19.01% ytd). Topperformer DAX sind Porsche Automobil Holding mit +5.31% auf 39.535 Euro, dahinter Mercedes-Benz Group mit +4.09% auf 60.01 Euro und DAIMLER TRUCK HLD... mit +3.97% auf 36.89 Euro.

- In den News: VIG, Post, Verbund, Agrana, Strabag, neue Raiffeisen Top Picks
- Ausgabe 1994, fünf IPOs 1994, noch 100 Tage bis zum boersentag.at
- #gabb Jobradar: wienerberger, Uniqa, wikifolio, CPI Europe
- Nachlese: Böser Trump, böse Übergewinnsteuer
- Börsegeschichte 4.12.: Erste Group
- Österreich-Depots: Unverändert
- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: 0.00% vs. last #gabb, +28.18% ytd, +113.80% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5x http://www.audio-cd.at/people 

Jubin Honarfar: https://audio-cd.at/page/podcast/8158
Peter Neubauer: https://audio-cd.at/page/podcast/8146
Manolis Kontos: https://audio-cd.at/page/podcast/8137
Birgit Stöber: https://audio-cd.at/page/podcast/8128
Philipp Chladek: https://audio-cd.at/page/podcast/8120


(04.12.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Palfinger ist wohl durch, aber warum CPI Europe und MMK auf SBO und Frequentis schauen ... alles klar?




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:FACC, VIG, Zumtobel, Austriacard Holdings AG, Pierer Mobility, Rosenbauer, EVN, voestalpine, Addiko Bank, Gurktaler AG Stamm, Gurktaler AG VZ, Stadlauer Malzfabrik AG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post, Polytec Group.

Random Partner

CPI Europe AG
Die CPI Europe AG ist ein börsenotierter gewerblicher Immobilienkonzern, der seine Aktivitäten auf die Segmente Einzelhandel und Büro in sieben Kernmärkten in Europa (Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien und Polen) fokussiert. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien.

>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


    Aktien auf dem Radar:FACC, VIG, Zumtobel, Austriacard Holdings AG, Pierer Mobility, Rosenbauer, EVN, voestalpine, Addiko Bank, Gurktaler AG Stamm, Gurktaler AG VZ, Stadlauer Malzfabrik AG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post, Polytec Group.

