Wiener Börse zu Mittag unverändert: CPI Europe, Addiko Bank und EuroTeleSites gesucht

04.12.2025, 1376 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 11:21 liegt der ATX mit -0.02 Prozent im Minus bei 5049 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 37.85% ytd). Topperformer der PIR-Group sind CPI Europe AG mit +2.36% auf 15.19 Euro, dahinter Addiko Bank mit +2.07% auf 22.15 Euro und EuroTeleSites AG mit +1.95% auf 4.71 Euro.

Zum Vergleich der DAX: 23866 (+0.73%, Ultimo 2024: 19909, 19.01% ytd). Topperformer DAX sind Porsche Automobil Holding mit +5.31% auf 39.535 Euro, dahinter Mercedes-Benz Group mit +4.09% auf 60.01 Euro und DAIMLER TRUCK HLD... mit +3.97% auf 36.89 Euro.

- In den News: VIG, Post, Verbund, Agrana, Strabag, neue Raiffeisen Top Picks

- Ausgabe 1994, fünf IPOs 1994, noch 100 Tage bis zum boersentag.at

- #gabb Jobradar: wienerberger, Uniqa, wikifolio, CPI Europe

- Nachlese: Böser Trump, böse Übergewinnsteuer

- Börsegeschichte 4.12.: Erste Group

- Österreich-Depots: Unverändert

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: 0.00% vs. last #gabb, +28.18% ytd, +113.80% seit Start 2013

Jubin Honarfar: https://audio-cd.at/page/podcast/8158

Peter Neubauer: https://audio-cd.at/page/podcast/8146

Manolis Kontos: https://audio-cd.at/page/podcast/8137

Birgit Stöber: https://audio-cd.at/page/podcast/8128

Philipp Chladek: https://audio-cd.at/page/podcast/8120

(04.12.2025)

kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Palfinger ist wohl durch, aber warum CPI Europe und MMK auf SBO und Frequentis schauen ... alles klar?

Aktien auf dem Radar:FACC, VIG, Zumtobel, Austriacard Holdings AG, Pierer Mobility, Rosenbauer, EVN, voestalpine, Addiko Bank, Gurktaler AG Stamm, Gurktaler AG VZ, Stadlauer Malzfabrik AG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post, Polytec Group.

