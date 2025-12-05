Ausgabe 1995, im Jahr 1995 waren die starken Stahl IPOs (Christian Drastil)
05.12.2025, 768 Zeichen
Um 13:18 liegt der ATX mit +0.36 Prozent im Plus bei 5110 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 39.52% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Strabag mit +3.08% auf 80.4 Euro, dahinter VIG mit +1.96% auf 52.1 Euro und Porr mit +1.71% auf 32.65 Euro.
Zum Vergleich der DAX: 24040 (+0.66%, Ultimo 2024: 19909, 19.96% ytd).
Topperformer DAX sind MTU Aero Engines mit +2.76% auf 357.8 Euro, dahinter Siemens Energy mit +2.31% auf 119.8 Euro und adidas mit +2.24% auf 165.275 Euro.
Zum Tag, weil Ausgabe 1994 ist: 5 österreichische AGs sind 1995. an die Wiener Börse gegangen, es war die Böhler-Uddeholm, VA Stahl, Vogel & Noot, GiroCredit Vzg. .
Am Montag/Dienstag startet die Opening Bell wieder ...
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 05.12.)
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Sonderdividende oder Übergewinnsteuer, da nehmen wir zur Not allemal Marterbauers erste Wahl
Aktien auf dem Radar:FACC, VIG, Zumtobel, Austriacard Holdings AG, Pierer Mobility, Rosenbauer, Rosgix, Andritz, SBO, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post, Polytec Group, Strabag, salesforce.com.
Aktien auf dem Radar:FACC, VIG, Zumtobel, Austriacard Holdings AG, Pierer Mobility, Rosenbauer, Rosgix, Andritz, SBO, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post, Polytec Group, Strabag, salesforce.com.
