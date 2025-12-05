Börsegeschichte 5.12.: Bitte wieder so ein Krampus wie 2007 (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
Bisher gab es an einem 5. Dezember 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 05.12. beträgt 0,09%. Der beste 05.12. fand im Jahr 2007 mit 1,82% statt, der schlechteste 05.12. im Jahr 2008 mit -5,71%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 05.12. so: 0,00%.
