Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Die Homebase
österreichischer Aktien
PIR-News: News zu Porr, FACC, Research zu Verbund, Warimpex, UBM (Christine Petzwinkler)

05.12.2025, 3791 Zeichen

Der Baukonzern Porr hat gemeinsam mit TM.E. S.p.A. – Termomeccanica Ecologia den Auftrag für den Bau einer thermischen Abfallverwertungsanlage im Energiezentrum Włocławek gewonnen. Nach dem ITPOE in Rzeszów und dem ITPO in Gorlice ist es die mittlerweile dritte thermische Abfallverwertungsanlage, die die beiden Unternehmen in Polen errichten. Das Auftragsvolumen beträgt rund 165 Mio. Euro. Die Arbeiten werden innerhalb von 29 Monaten nach Übernahme der Baustelle fertiggestellt. Porr CEO Karl-Heinz Strauss: „Anlagen wie diese sind ein wesentlicher Teil einer leistungsfähigen, ressourcenschonenden und zukunftsgerichteten Energieinfrastruktur. Die Porr hat dank der Projekte in Rzeszów und Gorlice fundierte Erfahrung mit thermischen Abfallverwertungsanlagen. Gemeinsam mit unserem Partner bauen wir nun eine leistungsstarke State of the Art-Anlage.“
Porr ( Akt. Indikation:  32,60 /32,75, 1,79%)

Zum bereits zehnten Mal zeichnete FACC mit dem Leonardo Teamaward Teams aus, die mit Innovationskraft, Mut und außergewöhnlicher Zusammenarbeit die Zukunft der Luft- und Raumfahrt aktiv gestalten. Der diesjährige Award ging an das Team Kroatien, das in nur vier Jahren nach der Standorteröffnung zu einem der dynamischsten internationalen Hubs des Unternehmens wurde, wie FACC erklärt. Mit dem erstmals verliehenen Crew-Leonardo würdigte die FACC Crew selbst ein Team, das für partnerschaftliche Zusammenarbeit, Verlässlichkeit und exzellente Projektperformance steht: das Team Embraer. "Unsere Zusammenarbeit mit Embraer basiert auf langjährigem Vertrauen, und der gemeinsamen Überzeugung, dass Erfolg nur durch echte, grenzüberschreitende Partnerschaft entsteht. Das ist FACC-Teamgeist pur!“, so Thomas Peinelt, Program Manager Embraer.
FACC ( Akt. Indikation:  11,34 /11,46, -1,04%)

Research: Die Analysten von East Value Research nehmen das Kursziel für Warimpex von 1,13 auf 1,02 Euro zurück, ein Rating für die Aktie gibt es seitens der Experten nicht. Sie meinen: "Warimpex bleibt weiterhin hinter unseren Prognosen zurück. Zwar lagen die Ergebnisse der ersten neun Monate 2025 auf vergleichbarer Basis deutlich über dem Vorjahreswert, doch unsere bisherigen Prognosen für das Gesamtjahr 2025 sind damit unrealistisch. Positiv hervorzuheben sind die Kostendisziplin und das starke Bürovermietungsgeschäft in Polen. Negativ zu bewerten ist hingegen das schwache Hotelgeschäft. Zudem stieg die Nettoverschuldung weiter an (145 Mio. Euro gegenüber 140,4 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2025). Angesichts der hohen Nettoverschuldung von 212,1 Prozent und des aktuellen Zustands des polnischen Immobilienmarktes, der einen einjährigen Boom erlebt hat, halten wir es für riskant, dass Warimpex plant, 80 Prozent der Kosten des Wohnbauprojekts MOG31 in Krakau mit Fremdkapital zu finanzieren."
Warimpex ( Akt. Indikation:  0,00 /0,00, -100,00%)

Die Analysten der Baader Bank bestätigen die Reduce-Empfehlung für Verbund und erhöhen das Kursziel von 67,9 Euro auf 70,7 Euro. Sie sind der Ansicht, dass die Aktie trotz ihrer soliden Fundamentaldaten weiterhin fair bewertet ist und nur begrenztes Aufwärtspotenzial bietet.
Verbund ( Akt. Indikation:  64,80 /64,90, 0,39%)

Die Analysten von Oddo BHF stufen die UBM-Aktie weiter mit "Halten" ein, erhöhen aber das Kursziel von 22,0 auf 24,0 Euro. Sie fassen zusammen: "UBM ist gut positioniert, um von der günstigen Angebots- und Nachfragedynamik im Wohnimmobilienmarkt zu profitieren. Angesichts der begrenzten Visibilität hinsichtlich künftiger Veräußerungserlöse sowie der anhaltenden strukturellen Herausforderungen im Büromarkt ziehen wir es jedoch vor, vorerst abwartend zu bleiben."
UBM ( Akt. Indikation:  22,20 /22,50, -0,67%)

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 05.12.)


(05.12.2025)

FACC
Akt. Indikation:  11.32 / 11.42
Uhrzeit:  22:59:45
Veränderung zu letztem SK:  -0.79%
Letzter SK:  11.46 ( -0.52%)

Porr
Akt. Indikation:  31.95 / 32.05
Uhrzeit:  22:59:45
Veränderung zu letztem SK:  -0.78%
Letzter SK:  32.25 ( 0.47%)

UBM
Akt. Indikation:  22.60 / 22.80
Uhrzeit:  22:59:44
Veränderung zu letztem SK:  -0.44%
Letzter SK:  22.80 ( 1.33%)

Verbund
Akt. Indikation:  64.05 / 64.25
Uhrzeit:  23:00:18
Veränderung zu letztem SK:  0.08%
Letzter SK:  64.10 ( -0.77%)



 

    Aktien auf dem Radar:FACC, VIG, Zumtobel, Austriacard Holdings AG, Pierer Mobility, Rosenbauer, Rosgix, Andritz, SBO, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post, Polytec Group, Strabag, salesforce.com.

