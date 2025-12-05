Wiener Börse zu Mittag nochmal stärker: Strabag, VIG und Porr gesucht
Autor:
Christian Drastil
>> Website
05.12.2025, 1346 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 13:18 liegt der ATX mit +0.36 Prozent im Plus bei 5110 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 39.52% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Strabag mit +3.08% auf 80.4 Euro, dahinter VIG mit +1.96% auf 52.1 Euro und Porr mit +1.71% auf 32.65 Euro. #
Zum Vergleich der DAX: 24040 (+0.66%, Ultimo 2024: 19909, 19.96% ytd). Topperformer DAX sind MTU Aero Engines mit +2.76% auf 357.8 Euro, dahinter Siemens Energy mit +2.31% auf 119.8 Euro und adidas mit +2.24% auf 165.275 Euro.
- PIR-News: News zu Porr, FACC, Research zu Verbund, Warimpex, UBM
- Ausgabe 1995, im Jahr 1995 waren die starken Stahl IPOs
- #gabb Volumensradar: FACC, VIG
- Nachlese: Katharina Hader BCR Freisinger Holding, Glacier, Birgit Puck FMA-IR-Themen, Palfinger
- Börsegeschichte 5.12.: Bitte wieder so ein Krampus wie 2007
- Österreich-Depots: Gute Weekend Bilanz
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.56% vs. last #gabb, +28.90% ytd, +115.00% seit Start 2013
Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .
Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:
Katharina Hader: https://audio-cd.at/page/podcast/8167
Jubin Honarfar: https://audio-cd.at/page/podcast/8158
Peter Neubauer: https://audio-cd.at/page/podcast/8146
Manolis Kontos: https://audio-cd.at/page/podcast/8137
Birgit Stöber: https://audio-cd.at/page/podcast/8128
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Sonderdividende oder Übergewinnsteuer, da nehmen wir zur Not allemal Marterbauers erste Wahl
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:FACC, VIG, Zumtobel, Austriacard Holdings AG, Pierer Mobility, Rosenbauer, Rosgix, Andritz, SBO, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post, Polytec Group, Strabag, salesforce.com.
Random Partner
Palfinger
Palfinger zählt zu den international führenden Herstellern innovativer Hebe-Lösungen, die auf Nutzfahrzeugen und im maritimen Bereich zum Einsatz kommen. Der Konzern verfügt über 5.000 Vertriebs- und Servicestützpunkte in über 130 Ländern in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Wiener Börse Party #1049: ATX mit neuem Verlaufshoch, aber Korrektur am ...
» Österreich-Depots: Gute Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 5.12.: Bitte wieder so ein Krampus wie 2007 (Börse Gesch...
» Nachlese: Katharina Hader BCR Freisinger Holding, Glacier, Birgit Puck F...
» PIR-News: News zu Porr, FACC, Research zu Verbund, Warimpex, UBM (Christ...
» Ausgabe 1995, im Jahr 1995 waren die starken Stahl IPOs (Christian Drastil)
» Wiener Börse zu Mittag nochmal stärker: Strabag, VIG und Porr gesucht
» Börsepeople im Podcast S22/09: Katharina Hader
» Österreich-Depots: Unverändert (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 4.12.: Erste Group (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wie Ibiden Co.Ltd, Delivery Hero, Swiss Re, Suess...
- Wie Manz, Zumtobel, SMA Solar, BMW, AT&S und Evot...
- Wie Procter & Gamble, VISA, Verizon, UnitedHealth...
- Wie BMW, Infineon, BASF, RWE, E.ON und Bayer für...
- Wiener Börse Party #1049: ATX mit neuem Verlaufsh...
- Wiener Börse: ATX geht etwas tiefer aus der Freit...
Featured Partner Video
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Kapitalmarktstimme Gunter Deuber gestern bei Armin Wolf in der ZiB2
kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at: Gunter Deuber, Head of Raiffeisen Research, ist eine Kapitalmarktstimme seit Launch der Plattform. Schön, dass er gestern in der ZiB2 bei Armin W...
Books josefchladek.com
Robert Frank
Os Americanos (first Brazilian edition)
2017
Instituto Moreira Salles
Nikola Mihov
The Last Gift
2025
Self published
Allied Forces
Deutsche Konzentrations und Gefangenenlager : was die amerikanischen und britischen Armeen vorfanden, April 1945
1945
Selbstverlag
Daniele Torriglia
Il senso della presenza
2025
Self published
05.12.2025, 1346 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 13:18 liegt der ATX mit +0.36 Prozent im Plus bei 5110 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 39.52% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Strabag mit +3.08% auf 80.4 Euro, dahinter VIG mit +1.96% auf 52.1 Euro und Porr mit +1.71% auf 32.65 Euro. #
Zum Vergleich der DAX: 24040 (+0.66%, Ultimo 2024: 19909, 19.96% ytd). Topperformer DAX sind MTU Aero Engines mit +2.76% auf 357.8 Euro, dahinter Siemens Energy mit +2.31% auf 119.8 Euro und adidas mit +2.24% auf 165.275 Euro.
- PIR-News: News zu Porr, FACC, Research zu Verbund, Warimpex, UBM
- Ausgabe 1995, im Jahr 1995 waren die starken Stahl IPOs
- #gabb Volumensradar: FACC, VIG
- Nachlese: Katharina Hader BCR Freisinger Holding, Glacier, Birgit Puck FMA-IR-Themen, Palfinger
- Börsegeschichte 5.12.: Bitte wieder so ein Krampus wie 2007
- Österreich-Depots: Gute Weekend Bilanz
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.56% vs. last #gabb, +28.90% ytd, +115.00% seit Start 2013
Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .
Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:
Katharina Hader: https://audio-cd.at/page/podcast/8167
Jubin Honarfar: https://audio-cd.at/page/podcast/8158
Peter Neubauer: https://audio-cd.at/page/podcast/8146
Manolis Kontos: https://audio-cd.at/page/podcast/8137
Birgit Stöber: https://audio-cd.at/page/podcast/8128
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Sonderdividende oder Übergewinnsteuer, da nehmen wir zur Not allemal Marterbauers erste Wahl
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:FACC, VIG, Zumtobel, Austriacard Holdings AG, Pierer Mobility, Rosenbauer, Rosgix, Andritz, SBO, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post, Polytec Group, Strabag, salesforce.com.
Random Partner
Palfinger
Palfinger zählt zu den international führenden Herstellern innovativer Hebe-Lösungen, die auf Nutzfahrzeugen und im maritimen Bereich zum Einsatz kommen. Der Konzern verfügt über 5.000 Vertriebs- und Servicestützpunkte in über 130 Ländern in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Wiener Börse Party #1049: ATX mit neuem Verlaufshoch, aber Korrektur am ...
» Österreich-Depots: Gute Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 5.12.: Bitte wieder so ein Krampus wie 2007 (Börse Gesch...
» Nachlese: Katharina Hader BCR Freisinger Holding, Glacier, Birgit Puck F...
» PIR-News: News zu Porr, FACC, Research zu Verbund, Warimpex, UBM (Christ...
» Ausgabe 1995, im Jahr 1995 waren die starken Stahl IPOs (Christian Drastil)
» Wiener Börse zu Mittag nochmal stärker: Strabag, VIG und Porr gesucht
» Börsepeople im Podcast S22/09: Katharina Hader
» Österreich-Depots: Unverändert (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 4.12.: Erste Group (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wie Ibiden Co.Ltd, Delivery Hero, Swiss Re, Suess...
- Wie Manz, Zumtobel, SMA Solar, BMW, AT&S und Evot...
- Wie Procter & Gamble, VISA, Verizon, UnitedHealth...
- Wie BMW, Infineon, BASF, RWE, E.ON und Bayer für...
- Wiener Börse Party #1049: ATX mit neuem Verlaufsh...
- Wiener Börse: ATX geht etwas tiefer aus der Freit...
Featured Partner Video
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Kapitalmarktstimme Gunter Deuber gestern bei Armin Wolf in der ZiB2
kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at: Gunter Deuber, Head of Raiffeisen Research, ist eine Kapitalmarktstimme seit Launch der Plattform. Schön, dass er gestern in der ZiB2 bei Armin W...
Books josefchladek.com
Niko Havranek
Fleisch #74 „Ganz Wien“
2025
Self published
Paul Graham
A1: The Great North Road
1983
Grey Editions
Regina Anzenberger
The Australian Journey
2025
AnzenbergerEdition
Wassili und Hans Luckhardt
Zur neuen Wohnform
1930
Bauwelt-Verlag