SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Wiener Börse zu Mittag nochmal stärker: Strabag, VIG und Porr gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

05.12.2025, 1346 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 13:18 liegt der ATX mit +0.36 Prozent im Plus bei 5110 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 39.52% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Strabag mit +3.08% auf 80.4 Euro, dahinter VIG mit +1.96% auf 52.1 Euro und Porr mit +1.71% auf 32.65 Euro. #

Zum Vergleich der DAX: 24040 (+0.66%, Ultimo 2024: 19909, 19.96% ytd). Topperformer DAX sind MTU Aero Engines mit +2.76% auf 357.8 Euro, dahinter Siemens Energy mit +2.31% auf 119.8 Euro und adidas mit +2.24% auf 165.275 Euro.

- PIR-News: News zu Porr, FACC, Research zu Verbund, Warimpex, UBM
- Ausgabe 1995, im Jahr 1995 waren die starken Stahl IPOs
- #gabb Volumensradar: FACC, VIG
- Nachlese: Katharina Hader BCR Freisinger Holding, Glacier, Birgit Puck FMA-IR-Themen, Palfinger
- Börsegeschichte 5.12.: Bitte wieder so ein Krampus wie 2007
- Österreich-Depots: Gute Weekend Bilanz
- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.56% vs. last #gabb, +28.90% ytd, +115.00% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Katharina Hader: https://audio-cd.at/page/podcast/8167
Jubin Honarfar: https://audio-cd.at/page/podcast/8158
Peter Neubauer: https://audio-cd.at/page/podcast/8146
Manolis Kontos: https://audio-cd.at/page/podcast/8137
Birgit Stöber: https://audio-cd.at/page/podcast/8128


(05.12.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Sonderdividende oder Übergewinnsteuer, da nehmen wir zur Not allemal Marterbauers erste Wahl




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:FACC, VIG, Zumtobel, Austriacard Holdings AG, Pierer Mobility, Rosenbauer, Rosgix, Andritz, SBO, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post, Polytec Group, Strabag, salesforce.com.

Random Partner

Palfinger
Palfinger zählt zu den international führenden Herstellern innovativer Hebe-Lösungen, die auf Nutzfahrzeugen und im maritimen Bereich zum Einsatz kommen. Der Konzern verfügt über 5.000 Vertriebs- und Servicestützpunkte in über 130 Ländern in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien.

>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Wiener Börse Party #1049: ATX mit neuem Verlaufshoch, aber Korrektur am ...

» Österreich-Depots: Gute Weekend Bilanz (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 5.12.: Bitte wieder so ein Krampus wie 2007 (Börse Gesch...

» Nachlese: Katharina Hader BCR Freisinger Holding, Glacier, Birgit Puck F...

» PIR-News: News zu Porr, FACC, Research zu Verbund, Warimpex, UBM (Christ...

» Ausgabe 1995, im Jahr 1995 waren die starken Stahl IPOs (Christian Drastil)

» Wiener Börse zu Mittag nochmal stärker: Strabag, VIG und Porr gesucht

» Börsepeople im Podcast S22/09: Katharina Hader

» Österreich-Depots: Unverändert (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 4.12.: Erste Group (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Wie Manz, Zumtobel, SMA Solar, BMW, AT&S und Evotec für Gesprächsstoff sorgten
Wiener Börse Party #1049: ATX mit neuem Verlaufshoch, aber Korrektur am Nachmittag, Do&Co top, am 8. Dezember wird in Wien gehandelt
Wie Ibiden Co.Ltd, Delivery Hero, Swiss Re, Suess Microtec, Baader Bank und 3D Systems für Gesprächsstoff sorgten
Wie Procter & Gamble, VISA, Verizon, UnitedHealth, Nike und Nike für Gesprächsstoff im Dow Jones sorgten
Wie BMW, Infineon, BASF, RWE, E.ON und Bayer für Gesprächsstoff im DAX sorgten
TempraMed erweitert Präsenz in Europa durch Vertriebspartnerschaften in Niederlanden, Belgien und Luxemburg




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    #gabb #1995
    Featured Partner Video

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Kapitalmarktstimme Gunter Deuber gestern bei Armin Wolf in der ZiB2

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at: Gunter Deuber, Head of Raiffeisen Research, ist eine Kapitalmarktstimme seit Launch der Plattform. Schön, dass er gestern in der ZiB2 bei Armin W...

    Books josefchladek.com

    Robert Frank
    Os Americanos (first Brazilian edition)
    2017
    Instituto Moreira Salles

    Nikola Mihov
    The Last Gift
    2025
    Self published

    Allied Forces
    Deutsche Konzentrations und Gefangenenlager : was die amerikanischen und britischen Armeen vorfanden, April 1945
    1945
    Selbstverlag

    Daniele Torriglia
    Il senso della presenza
    2025
    Self published

    Eliška Klimešová
    Women Readers
    2025
    Self published



    Autor: Christian Drastil

    05.12.2025, 1346 Zeichen

    Heute im #gabb:

    Um 13:18 liegt der ATX mit +0.36 Prozent im Plus bei 5110 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 39.52% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Strabag mit +3.08% auf 80.4 Euro, dahinter VIG mit +1.96% auf 52.1 Euro und Porr mit +1.71% auf 32.65 Euro. #

    Zum Vergleich der DAX: 24040 (+0.66%, Ultimo 2024: 19909, 19.96% ytd). Topperformer DAX sind MTU Aero Engines mit +2.76% auf 357.8 Euro, dahinter Siemens Energy mit +2.31% auf 119.8 Euro und adidas mit +2.24% auf 165.275 Euro.

    - PIR-News: News zu Porr, FACC, Research zu Verbund, Warimpex, UBM
    - Ausgabe 1995, im Jahr 1995 waren die starken Stahl IPOs
    - #gabb Volumensradar: FACC, VIG
    - Nachlese: Katharina Hader BCR Freisinger Holding, Glacier, Birgit Puck FMA-IR-Themen, Palfinger
    - Börsegeschichte 5.12.: Bitte wieder so ein Krampus wie 2007
    - Österreich-Depots: Gute Weekend Bilanz
    - wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.56% vs. last #gabb, +28.90% ytd, +115.00% seit Start 2013

    Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

    Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

    Katharina Hader: https://audio-cd.at/page/podcast/8167
    Jubin Honarfar: https://audio-cd.at/page/podcast/8158
    Peter Neubauer: https://audio-cd.at/page/podcast/8146
    Manolis Kontos: https://audio-cd.at/page/podcast/8137
    Birgit Stöber: https://audio-cd.at/page/podcast/8128


    (05.12.2025)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Sonderdividende oder Übergewinnsteuer, da nehmen wir zur Not allemal Marterbauers erste Wahl




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:FACC, VIG, Zumtobel, Austriacard Holdings AG, Pierer Mobility, Rosenbauer, Rosgix, Andritz, SBO, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post, Polytec Group, Strabag, salesforce.com.

    Random Partner

    Palfinger
    Palfinger zählt zu den international führenden Herstellern innovativer Hebe-Lösungen, die auf Nutzfahrzeugen und im maritimen Bereich zum Einsatz kommen. Der Konzern verfügt über 5.000 Vertriebs- und Servicestützpunkte in über 130 Ländern in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien.

    >> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Wiener Börse Party #1049: ATX mit neuem Verlaufshoch, aber Korrektur am ...

    » Österreich-Depots: Gute Weekend Bilanz (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 5.12.: Bitte wieder so ein Krampus wie 2007 (Börse Gesch...

    » Nachlese: Katharina Hader BCR Freisinger Holding, Glacier, Birgit Puck F...

    » PIR-News: News zu Porr, FACC, Research zu Verbund, Warimpex, UBM (Christ...

    » Ausgabe 1995, im Jahr 1995 waren die starken Stahl IPOs (Christian Drastil)

    » Wiener Börse zu Mittag nochmal stärker: Strabag, VIG und Porr gesucht

    » Börsepeople im Podcast S22/09: Katharina Hader

    » Österreich-Depots: Unverändert (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 4.12.: Erste Group (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Wie Manz, Zumtobel, SMA Solar, BMW, AT&S und Evotec für Gesprächsstoff sorgten
    Wiener Börse Party #1049: ATX mit neuem Verlaufshoch, aber Korrektur am Nachmittag, Do&Co top, am 8. Dezember wird in Wien gehandelt
    Wie Ibiden Co.Ltd, Delivery Hero, Swiss Re, Suess Microtec, Baader Bank und 3D Systems für Gesprächsstoff sorgten
    Wie Procter & Gamble, VISA, Verizon, UnitedHealth, Nike und Nike für Gesprächsstoff im Dow Jones sorgten
    Wie BMW, Infineon, BASF, RWE, E.ON und Bayer für Gesprächsstoff im DAX sorgten
    TempraMed erweitert Präsenz in Europa durch Vertriebspartnerschaften in Niederlanden, Belgien und Luxemburg




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      #gabb #1995
      Featured Partner Video

      kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Kapitalmarktstimme Gunter Deuber gestern bei Armin Wolf in der ZiB2

      kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at: Gunter Deuber, Head of Raiffeisen Research, ist eine Kapitalmarktstimme seit Launch der Plattform. Schön, dass er gestern in der ZiB2 bei Armin W...

      Books josefchladek.com

      Niko Havranek
      Fleisch #74 „Ganz Wien“
      2025
      Self published

      Paul Graham
      A1: The Great North Road
      1983
      Grey Editions

      Regina Anzenberger
      The Australian Journey
      2025
      AnzenbergerEdition

      Wassili und Hans Luckhardt
      Zur neuen Wohnform
      1930
      Bauwelt-Verlag

      Ken Domon
      Hiroshima (土門拳写真集　ヒロシマ
      1958
      Kenko-Sha

      (c) 2025 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de