Impressum

Die Homebase
österreichischer Aktien
LinkedIn-NL: Spotify Wrapped 2025 - für 899 Leute ist audio-cd.at der meistgehörte Podcast überhaupt (Danke)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

06.12.2025, 3540 Zeichen

Als Podcast-Publisher wartet man jährlich auf Spotify Wrapped - es ist stets spannend, wie das optisch aufgemacht wird und natürlich vor allem auch, was für den eigenen Podcast inhaltlich rauskommt. Und ich bin happy, vorab möchte ich sagen, dass Spotify bei uns ca. 35 Prozent aller Downloads ausmacht, Apple Podcasts noch eine Spur mehr als Anteil am Gesamtkuchen. Und mir gefällt die Zahl 899 ganz besonders, denn für diese Anzahl an Leuten ist mein Podcast im Riesen-Angebot von Spotify der meistgehörte 2025 überhaupt. Und für 2570 Leute unter den Top10.

Wiener Börse Party Freitag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8170 - ATX mit neuem Verlaufshoch, aber Korrektur am Nachmittag - Do&Co Tagessieger - News zu Porr, FACC - Research zu Verbund, Warimpex, UBM - Frankfurt: DAX mit 24.000 als Ausgangssituation Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8171 kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Sonderdividende oder Übergewinnsteuer, da nehmen wir zur Not allemal Marterbauers erste Wahl.

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8167/ Katharina Hader macht mit Biogas aus Reststoffen Zukunft und aus Problemen Lösungen. Sie ist neuester Part der Investmentment-Story der Freisinger Holding AG Thomas Freisinger - einem Unternehmen, das sich auf ein bevorstehendes Listing vorbereitet und in den Bereichen CO₂, Industriegase und Trockeneis im deutschsprachigen Raum tätig ist. Mit Katharina, die darauf hinweist, durchaus "radikal" zu sein, der Bio Fuel Systems GmbH und einer Tochtergesellschaft seiner Holding gründete Thomas die BCR Bio Carbon Refinery GmbH. Im BCR-Zusammenhang spreche ich mit Katharina über die industrielle Veredelung und Nutzung von unterschiedlichen Kohlenstoffprodukten wie Düngemittel, Methan und biogenem CO₂, also Rohstoffquellen. Aber auch über die EXAA Energy Exchange Austria, Wien Energie GmbH und Traktor-Fahren. Hans(wo)men Group Fresh Global Disruptive Einspieler: Glacier Automatisieren Sie Ihr ESG‑Reporting: Mit Glacier AI erstellen Sie CSRD‑Reports, EcoVadis‑Einreichungen und ESG‑Fragebögen bis zu 90 % effizienter – einfach, praxisnah und gesetzeskonform. Mehr unter glacier.eco.https://bcr-biocarbon.com

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8165 Birgit Puck ist Bereichsleiterin Wertpapieraufsicht in der Österreichischen Finanzmarktaufsicht. Im Zuge einer Börsepeople-Aufnahme (ab 12.12. unter http://www.audio-cd.at/people) haben wir auch über die neue Emittentenaufsicht als One Stop Shop (fällt in Birgits Bereich), über den Listing Act sowie über das FMA-Emittentenforum als Plattform für den Austausch zwischen Emittenten, Investor Relations, Compliance und Recht gesprochen. Auch über Simplification. https://www.fma.gv.at http://www.audio-cd.at/pir Playlist Spotify http://www.audio-cd.at/private-investor-relations

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8166 kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Die Konstellation für den neuen ATX per März-Verfall ist spannend wie schon lange nicht mehr. https://audio-cd.at/page/podcast/8166

Wiener Börse Party Donnerstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8162/ - ATX unverändert - CPI Europe gesucht - In den News: VIG, Post, Verbund mit fetter Dividende für den Staat, Agrana, Strabag - neue Raiffeisen Top Picks - 28 Jahre grosse Erste Group Börsetransaktion - Frankfurt: DAX stärker, Porsche gesucht - mehr dazu im Podcast

Danke fürs Reinhören!

christian.drastil@audio-cd.at


(06.12.2025)

