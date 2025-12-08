SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
Börsegeschichte 8.12: Heute wird zum 5. Mal gehandelt; Happy Birthday Johann Marihart (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

08.12.2025, 448 Zeichen

Geburtstage:
08.12.1950: Johann Marihart (Agrana)

Bisher gab es an einem 8. Dezember 4 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 08.12. beträgt 0,10%. Der beste 08.12. fand im Jahr 2023 mit 0,96% statt, der schlechteste 08.12. im Jahr 2020 mit -0,27%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 08.12. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 08.12.)


(08.12.2025)

Aktien auf dem Radar:FACC, VIG, Zumtobel, Austriacard Holdings AG, Pierer Mobility, Rosenbauer, Rosgix, Andritz, SBO, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post, Polytec Group, Strabag, salesforce.com, Volkswagen Vz., Siemens, Fresenius Medical Care, HeidelbergCement, MTU Aero Engines, DAIMLER TRUCK HLD..., BMW, Deutsche Post, Porsche Automobil Holding, CPI Europe AG, AT&S.

    Aktien auf dem Radar:FACC, VIG, Zumtobel, Austriacard Holdings AG, Pierer Mobility, Rosenbauer, Rosgix, Andritz, SBO, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post, Polytec Group, Strabag, salesforce.com, Volkswagen Vz., Siemens, Fresenius Medical Care, HeidelbergCement, MTU Aero Engines, DAIMLER TRUCK HLD..., BMW, Deutsche Post, Porsche Automobil Holding, CPI Europe AG, AT&S.

