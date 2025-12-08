Nachlese: Manfred Wieland stiftung-nextgen, Codara, Sonderdividende vs. Übergewinnsteuer, Anastasia Potapova (audio cd.at)
08.12.2025, 2528 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8177/
Manfred Wieland ist Gründer von stiftung-nextgen und mehrfacher Stiftungsvorstand in Österreich und Liechtenstein. Wir sprechen über Stationen wie California, die Bawag, die UBS, die ZKB; das grosse Thema sind aber Stiftungen und Manfreds Aktivität stiftung-nextgen, in der Knowhow aus verschiedensten Disziplinen in der Tradition einer Manufaktur zur Stiftungsveredelung gebündelt wird. Ziel: Die Idee der Stiftung heute und morgen als sinnstiftende und zukunftsträchtige Institution für Familien zu festigen. Es geht zudem um einen neuen eigenen Uni-Lehrgang in der Privatuniversität Schloss Seeburg, einen Event in Eisenstadt mit u.a. Ralf Rangnick und Norbert Zimmermann, aber auch um Triathlon und Boxen.
https://stiftung-nextgen.at
Hans(wo)men Group Fresh Global Disruptive Einspieler: Codara
Rechtsabteilungen aufgepasst! Niemand möchte das Regulatory Monitoring machen, aber jemand muss es tun. Zum Glück gibt es Codara: Die KI-gestützte Software von Codara automatisiert das Monitoring von Gesetzesänderungen und Gerichtsurteilen. So arbeiten Sie effizienter, reduzieren Sie Legal-Compliance-Risiken und gewinnen Zeit für Ihre eigentlichen Aufgaben. Mehr Infos gibt es auf codara.com.
Wiener Börse Party Freitag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8170
- ATX mit neuem Verlaufshoch, aber Korrektur am Nachmittag
- Do&Co Tagessieger
- News zu Porr, FACC
- Research zu Verbund, Warimpex, UBM
- Frankfurt: DAX mit 24.000 als Ausgangssituation
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8171
kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Sonderdividende oder Übergewinnsteuer, da nehmen wir zur Not allemal Marterbauers erste Wahl.
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8175
Ende Woche 49/2025: Paukenschlag - der Österreichische Tennisverband bestätigte, dass die Anastasia Potapova, die aktuelle Nummer 50 der WTA-Weltrangliste mit Career High 21, die österreichische Staatsbürgerschaft erhalten hat und damit künftig für Österreich spielberechtigt ist. In Flashscore und Live-Tennis ist sie schon unter (AUT) gelistet, auf der offiziellen WTA-Site noch nicht.
SportWoche ÖTV-Ö Top10: Anastasia Potapova, Julia Grabher, Sinja Kraus und Lili Tagger bei den Damen sowie Filip Misolic, Sebastian Ofner, Lukas Neumayer, Jurij Rodionov, Joel Schwärzler und Sandro Kopp bei den Herren sind WTA/ATP-übergreifend die Top10 aktuell. In welcher Reihenfolge, das wird im Podcast verraten.
Presenter: mumak.me
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 08.12.)
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Warum agieren Stiftungsvorstände nur so aktienfern? Und wie wird man eigentlich Stiftungsvorstand?
Aktien auf dem Radar:FACC, VIG, Zumtobel, Austriacard Holdings AG, Pierer Mobility, Rosenbauer, Rosgix, Andritz, SBO, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post, Polytec Group, Strabag, salesforce.com, Volkswagen Vz., Siemens, Fresenius Medical Care, HeidelbergCement, MTU Aero Engines, DAIMLER TRUCK HLD..., BMW, Deutsche Post, Porsche Automobil Holding, CPI Europe AG, AT&S.
Aktien auf dem Radar:FACC, VIG, Zumtobel, Austriacard Holdings AG, Pierer Mobility, Rosenbauer, Rosgix, Andritz, SBO, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post, Polytec Group, Strabag, salesforce.com, Volkswagen Vz., Siemens, Fresenius Medical Care, HeidelbergCement, MTU Aero Engines, DAIMLER TRUCK HLD..., BMW, Deutsche Post, Porsche Automobil Holding, CPI Europe AG, AT&S.
