Nachlese: Manfred Wieland stiftung-nextgen, Codara, Sonderdividende vs. Übergewinnsteuer, Anastasia Potapova (audio cd.at)

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8177/

Manfred Wieland ist Gründer von stiftung-nextgen und mehrfacher Stiftungsvorstand in Österreich und Liechtenstein. Wir sprechen über Stationen wie California, die Bawag, die UBS, die ZKB; das grosse Thema sind aber Stiftungen und Manfreds Aktivität stiftung-nextgen, in der Knowhow aus verschiedensten Disziplinen in der Tradition einer Manufaktur zur Stiftungsveredelung gebündelt wird. Ziel: Die Idee der Stiftung heute und morgen als sinnstiftende und zukunftsträchtige Institution für Familien zu festigen. Es geht zudem um einen neuen eigenen Uni-Lehrgang in der Privatuniversität Schloss Seeburg, einen Event in Eisenstadt mit u.a. Ralf Rangnick und Norbert Zimmermann, aber auch um Triathlon und Boxen.

https://stiftung-nextgen.at

Wiener Börse Party Freitag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8170

- ATX mit neuem Verlaufshoch, aber Korrektur am Nachmittag

- Do&Co Tagessieger

- News zu Porr, FACC

- Research zu Verbund, Warimpex, UBM

- Frankfurt: DAX mit 24.000 als Ausgangssituation



Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8171

kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Sonderdividende oder Übergewinnsteuer, da nehmen wir zur Not allemal Marterbauers erste Wahl.

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8175

Ende Woche 49/2025: Paukenschlag - der Österreichische Tennisverband bestätigte, dass die Anastasia Potapova, die aktuelle Nummer 50 der WTA-Weltrangliste mit Career High 21, die österreichische Staatsbürgerschaft erhalten hat und damit künftig für Österreich spielberechtigt ist. In Flashscore und Live-Tennis ist sie schon unter (AUT) gelistet, auf der offiziellen WTA-Site noch nicht.

SportWoche ÖTV-Ö Top10: Anastasia Potapova, Julia Grabher, Sinja Kraus und Lili Tagger bei den Damen sowie Filip Misolic, Sebastian Ofner, Lukas Neumayer, Jurij Rodionov, Joel Schwärzler und Sandro Kopp bei den Herren sind WTA/ATP-übergreifend die Top10 aktuell. In welcher Reihenfolge, das wird im Podcast verraten.

