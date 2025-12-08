» Wiener Börse am Feiertag etwas stärker: VIG, Do&Co und Uniqa gesucht

08.12.2025, 1345 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 15:24 liegt der ATX mit +0.06 Prozent im Plus bei 5085 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 38.81% ytd). Topperformer der PIR-Group sind VIG mit +3.19% auf 53.35 Euro, dahinter DO&CO mit +3.15% auf 196.6 Euro und Uniqa mit +1.36% auf 14.96 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24101 (+0.30%, Ultimo 2024: 19909, 20.69% ytd). Topperformer DAX sind Bayer mit +4.62% auf 34.845 Euro, dahinter Rheinmetall mit +3.47% auf 1582.5 Euro und MTU Aero Engines mit +1.24% auf 355.35 Euro.

- Research zu Verbund, VIG, News von der Post

- Zur Ausgabe 1996 das IPO-Jahr 1996

- Unser Volumensradar sagt: FACC, VIG

- Nachlese: Manfred Wieland stiftung-nextgen, Codara, Sonderdividende vs. Übergewinnsteuer, Anastasia Potapova

- Börsegeschichte 8.12: Heute wird zum 5. Mal gehandelt; Happy Birthday Johann Marihart

- Österreich-Depots: Knapp unter Highs

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.51% vs. last #gabb, +28.24% ytd, +113.90% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Manfred Wieland: https://audio-cd.at/page/podcast/8177

Katharina Hader: https://audio-cd.at/page/podcast/8167

Jubin Honarfar: https://audio-cd.at/page/podcast/8158

Peter Neubauer: https://audio-cd.at/page/podcast/8146

Manolis Kontos: https://audio-cd.at/page/podcast/8137

(08.12.2025)

BSN Podcasts

kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Warum agieren Stiftungsvorstände nur so aktienfern? Und wie wird man eigentlich Stiftungsvorstand?

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:FACC, VIG, Zumtobel, Austriacard Holdings AG, Pierer Mobility, Rosenbauer, Rosgix, Andritz, SBO, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post, Polytec Group, Strabag, salesforce.com, Volkswagen Vz., Siemens, Fresenius Medical Care, HeidelbergCement, MTU Aero Engines, DAIMLER TRUCK HLD..., BMW, Deutsche Post, Porsche Automobil Holding, CPI Europe AG, AT&S.

Random Partner EuroTeleSites AG

EuroTeleSites bietet mit seiner langjähriger Erfahrung im Bereich der Telekommunikation, Lösungen und Dienstleistungen zum Bau und der Servicierung von drahtlosen Telekommunikationsnetzwerken in sechs Ländern in der CEE-Region an: Österreich, Bulgarien, Kroatien, Slowenien, der Republik Nordmazedonien und der Republik Serbien. Das Portfolio des Unternehmens umfasst über 13.000 Standorte, die hochwertige Wholesale Services für eine breite Palette von Kunden bieten. >> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Wiener Börse Party #1050: ATX mit etwas festerem Feiertagshandel, VIG, D...

» Österreich-Depots: Knapp unter Highs (Depot Kommentar)

» Wiener Börse am Feiertag etwas stärker: VIG, Do&Co und Uniqa gesucht

» Börsegeschichte 8.12: Heute wird zum 5. Mal gehandelt; Happy Birthday Jo...

» Nachlese: Manfred Wieland stiftung-nextgen, Codara, Sonderdividende vs. ...

» Research zu Verbund, VIG, News von der Post (Christine Petzwinkler)

» Zur Ausgabe 1996 das IPO-Jahr 1996 (Christian Drastil)

» Börsepeople im Podcast S22/10: Manfred Wieland

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Anastasia Potapova, Manfred Wieland, Ne...

» LinkedIn-NL: Spotify Wrapped 2025 - für 899 Leute ist audio-cd.at der me...