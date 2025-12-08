Wiener Börse am Feiertag etwas stärker: VIG, Do&Co und Uniqa gesucht
08.12.2025, 1345 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 15:24 liegt der ATX mit +0.06 Prozent im Plus bei 5085 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 38.81% ytd). Topperformer der PIR-Group sind VIG mit +3.19% auf 53.35 Euro, dahinter DO&CO mit +3.15% auf 196.6 Euro und Uniqa mit +1.36% auf 14.96 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24101 (+0.30%, Ultimo 2024: 19909, 20.69% ytd). Topperformer DAX sind Bayer mit +4.62% auf 34.845 Euro, dahinter Rheinmetall mit +3.47% auf 1582.5 Euro und MTU Aero Engines mit +1.24% auf 355.35 Euro.
- Research zu Verbund, VIG, News von der Post
- Zur Ausgabe 1996 das IPO-Jahr 1996
- Unser Volumensradar sagt: FACC, VIG
- Nachlese: Manfred Wieland stiftung-nextgen, Codara, Sonderdividende vs. Übergewinnsteuer, Anastasia Potapova
- Börsegeschichte 8.12: Heute wird zum 5. Mal gehandelt; Happy Birthday Johann Marihart
- Österreich-Depots: Knapp unter Highs
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.51% vs. last #gabb, +28.24% ytd, +113.90% seit Start 2013
Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:
Manfred Wieland: https://audio-cd.at/page/podcast/8177
Katharina Hader: https://audio-cd.at/page/podcast/8167
Jubin Honarfar: https://audio-cd.at/page/podcast/8158
Peter Neubauer: https://audio-cd.at/page/podcast/8146
Manolis Kontos: https://audio-cd.at/page/podcast/8137
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Warum agieren Stiftungsvorstände nur so aktienfern? Und wie wird man eigentlich Stiftungsvorstand?
Aktien auf dem Radar:FACC, VIG, Zumtobel, Austriacard Holdings AG, Pierer Mobility, Rosenbauer, Rosgix, Andritz, SBO, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post, Polytec Group, Strabag, salesforce.com, Volkswagen Vz., Siemens, Fresenius Medical Care, HeidelbergCement, MTU Aero Engines, DAIMLER TRUCK HLD..., BMW, Deutsche Post, Porsche Automobil Holding, CPI Europe AG, AT&S.
