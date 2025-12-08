SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Wiener Börse am Feiertag etwas stärker: VIG, Do&Co und Uniqa gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

08.12.2025, 1345 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 15:24 liegt der ATX mit +0.06 Prozent im Plus bei 5085 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 38.81% ytd). Topperformer der PIR-Group sind VIG mit +3.19% auf 53.35 Euro, dahinter DO&CO mit +3.15% auf 196.6 Euro und Uniqa mit +1.36% auf 14.96 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24101 (+0.30%, Ultimo 2024: 19909, 20.69% ytd). Topperformer DAX sind Bayer mit +4.62% auf 34.845 Euro, dahinter Rheinmetall mit +3.47% auf 1582.5 Euro und MTU Aero Engines mit +1.24% auf 355.35 Euro.

- Research zu Verbund, VIG, News von der Post
- Zur Ausgabe 1996 das IPO-Jahr 1996
- Unser Volumensradar sagt: FACC, VIG
- Nachlese: Manfred Wieland stiftung-nextgen, Codara, Sonderdividende vs. Übergewinnsteuer, Anastasia Potapova
- Börsegeschichte 8.12: Heute wird zum 5. Mal gehandelt; Happy Birthday Johann Marihart
- Österreich-Depots: Knapp unter Highs
- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.51% vs. last #gabb, +28.24% ytd, +113.90% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Manfred Wieland: https://audio-cd.at/page/podcast/8177
Katharina Hader: https://audio-cd.at/page/podcast/8167
Jubin Honarfar: https://audio-cd.at/page/podcast/8158
Peter Neubauer: https://audio-cd.at/page/podcast/8146
Manolis Kontos: https://audio-cd.at/page/podcast/8137


(08.12.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Warum agieren Stiftungsvorstände nur so aktienfern? Und wie wird man eigentlich Stiftungsvorstand?




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:FACC, VIG, Zumtobel, Austriacard Holdings AG, Pierer Mobility, Rosenbauer, Rosgix, Andritz, SBO, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post, Polytec Group, Strabag, salesforce.com, Volkswagen Vz., Siemens, Fresenius Medical Care, HeidelbergCement, MTU Aero Engines, DAIMLER TRUCK HLD..., BMW, Deutsche Post, Porsche Automobil Holding, CPI Europe AG, AT&S.

Random Partner

EuroTeleSites AG
EuroTeleSites bietet mit seiner langjähriger Erfahrung im Bereich der Telekommunikation, Lösungen und Dienstleistungen zum Bau und der Servicierung von drahtlosen Telekommunikationsnetzwerken in sechs Ländern in der CEE-Region an: Österreich, Bulgarien, Kroatien, Slowenien, der Republik Nordmazedonien und der Republik Serbien. Das Portfolio des Unternehmens umfasst über 13.000 Standorte, die hochwertige Wholesale Services für eine breite Palette von Kunden bieten.

>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Wiener Börse Party #1050: ATX mit etwas festerem Feiertagshandel, VIG, D...

» Österreich-Depots: Knapp unter Highs (Depot Kommentar)

» Wiener Börse am Feiertag etwas stärker: VIG, Do&Co und Uniqa gesucht

» Börsegeschichte 8.12: Heute wird zum 5. Mal gehandelt; Happy Birthday Jo...

» Nachlese: Manfred Wieland stiftung-nextgen, Codara, Sonderdividende vs. ...

» Research zu Verbund, VIG, News von der Post (Christine Petzwinkler)

» Zur Ausgabe 1996 das IPO-Jahr 1996 (Christian Drastil)

» Börsepeople im Podcast S22/10: Manfred Wieland

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Anastasia Potapova, Manfred Wieland, Ne...

» LinkedIn-NL: Spotify Wrapped 2025 - für 899 Leute ist audio-cd.at der me...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Österreichische Sportstars zeigen sich auf Instagram
Blockchain und die Zukunft digitaler Unterhaltung: Wird Krypto zur neuen Leitwährung der Branche?
Messages 2025
DAX-Frühmover: Bayer, GEA Group, Rheinmetall, Siemens Energy, Symrise, Brenntag, Beiersdorf, Vonovia SE, MTU Aero Engines und Deutsche Bank
Klöckner stark (Peer Group Watch Deutsche Nebenwerte powered by Erste Group)
ATX TR-Frühmover: DO&CO, Lenzing, Strabag, AT&S, RBI, SBO, Uniqa, OMV, Österreichische Post und CA Immo




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Star der Stunde: CA Immo 0.87%, Rutsch der Stunde: Pierer Mobility -1.73%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Strabag(1), Kontron(1)
    Star der Stunde: AT&S 1.04%, Rutsch der Stunde: Frequentis -0.58%
    Star der Stunde: CPI Europe AG 1.13%, Rutsch der Stunde: Frequentis -1.15%
    Star der Stunde: Telekom Austria 1.23%, Rutsch der Stunde: CA Immo -1.23%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Uniqa(1), Strabag(1), RBI(1), Kontron(1)
    Star der Stunde: RBI 0.7%, Rutsch der Stunde: Zumtobel -0.68%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: Kontron(3), AT&S(2), Strabag(1), RBI(1), OMV(1)
    Star der Stunde: VIG 1.06%, Rutsch der Stunde: Mayr-Melnhof -1.9%
    Featured Partner Video

    Börsepeople im Podcast S22/07: Peter Neubauer

    Peter Neubauer ist Gründer Forum F und der Austrian Payment Academy. Und er ist wohl der Mr. Payment in Österreich, hat unfassbares Wissen und noch mehr Anekdoten zu diesem Thema. Und ich war nervö...

    Books josefchladek.com

    Robert Frank
    Os Americanos (first Brazilian edition)
    2017
    Instituto Moreira Salles

    Florian Rainer
    Tagada
    2025
    Fotohof

    Marjolein Martinot
    Riverland
    2025
    Stanley / Barker

    Allied Forces
    Deutsche Konzentrations und Gefangenenlager : was die amerikanischen und britischen Armeen vorfanden, April 1945
    1945
    Selbstverlag

    Bernhard Fuchs
    Heustock
    2025
    Verlag der Buchhandlung Walther König



    Autor: Christian Drastil

    08.12.2025, 1345 Zeichen

    Heute im #gabb:

    Um 15:24 liegt der ATX mit +0.06 Prozent im Plus bei 5085 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 38.81% ytd). Topperformer der PIR-Group sind VIG mit +3.19% auf 53.35 Euro, dahinter DO&CO mit +3.15% auf 196.6 Euro und Uniqa mit +1.36% auf 14.96 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24101 (+0.30%, Ultimo 2024: 19909, 20.69% ytd). Topperformer DAX sind Bayer mit +4.62% auf 34.845 Euro, dahinter Rheinmetall mit +3.47% auf 1582.5 Euro und MTU Aero Engines mit +1.24% auf 355.35 Euro.

    - Research zu Verbund, VIG, News von der Post
    - Zur Ausgabe 1996 das IPO-Jahr 1996
    - Unser Volumensradar sagt: FACC, VIG
    - Nachlese: Manfred Wieland stiftung-nextgen, Codara, Sonderdividende vs. Übergewinnsteuer, Anastasia Potapova
    - Börsegeschichte 8.12: Heute wird zum 5. Mal gehandelt; Happy Birthday Johann Marihart
    - Österreich-Depots: Knapp unter Highs
    - wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.51% vs. last #gabb, +28.24% ytd, +113.90% seit Start 2013

    Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

    Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

    Manfred Wieland: https://audio-cd.at/page/podcast/8177
    Katharina Hader: https://audio-cd.at/page/podcast/8167
    Jubin Honarfar: https://audio-cd.at/page/podcast/8158
    Peter Neubauer: https://audio-cd.at/page/podcast/8146
    Manolis Kontos: https://audio-cd.at/page/podcast/8137


    (08.12.2025)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Warum agieren Stiftungsvorstände nur so aktienfern? Und wie wird man eigentlich Stiftungsvorstand?




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:FACC, VIG, Zumtobel, Austriacard Holdings AG, Pierer Mobility, Rosenbauer, Rosgix, Andritz, SBO, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post, Polytec Group, Strabag, salesforce.com, Volkswagen Vz., Siemens, Fresenius Medical Care, HeidelbergCement, MTU Aero Engines, DAIMLER TRUCK HLD..., BMW, Deutsche Post, Porsche Automobil Holding, CPI Europe AG, AT&S.

    Random Partner

    EuroTeleSites AG
    EuroTeleSites bietet mit seiner langjähriger Erfahrung im Bereich der Telekommunikation, Lösungen und Dienstleistungen zum Bau und der Servicierung von drahtlosen Telekommunikationsnetzwerken in sechs Ländern in der CEE-Region an: Österreich, Bulgarien, Kroatien, Slowenien, der Republik Nordmazedonien und der Republik Serbien. Das Portfolio des Unternehmens umfasst über 13.000 Standorte, die hochwertige Wholesale Services für eine breite Palette von Kunden bieten.

    >> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Wiener Börse Party #1050: ATX mit etwas festerem Feiertagshandel, VIG, D...

    » Österreich-Depots: Knapp unter Highs (Depot Kommentar)

    » Wiener Börse am Feiertag etwas stärker: VIG, Do&Co und Uniqa gesucht

    » Börsegeschichte 8.12: Heute wird zum 5. Mal gehandelt; Happy Birthday Jo...

    » Nachlese: Manfred Wieland stiftung-nextgen, Codara, Sonderdividende vs. ...

    » Research zu Verbund, VIG, News von der Post (Christine Petzwinkler)

    » Zur Ausgabe 1996 das IPO-Jahr 1996 (Christian Drastil)

    » Börsepeople im Podcast S22/10: Manfred Wieland

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Anastasia Potapova, Manfred Wieland, Ne...

    » LinkedIn-NL: Spotify Wrapped 2025 - für 899 Leute ist audio-cd.at der me...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Österreichische Sportstars zeigen sich auf Instagram
    Blockchain und die Zukunft digitaler Unterhaltung: Wird Krypto zur neuen Leitwährung der Branche?
    Messages 2025
    DAX-Frühmover: Bayer, GEA Group, Rheinmetall, Siemens Energy, Symrise, Brenntag, Beiersdorf, Vonovia SE, MTU Aero Engines und Deutsche Bank
    Klöckner stark (Peer Group Watch Deutsche Nebenwerte powered by Erste Group)
    ATX TR-Frühmover: DO&CO, Lenzing, Strabag, AT&S, RBI, SBO, Uniqa, OMV, Österreichische Post und CA Immo




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Star der Stunde: CA Immo 0.87%, Rutsch der Stunde: Pierer Mobility -1.73%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Strabag(1), Kontron(1)
      Star der Stunde: AT&S 1.04%, Rutsch der Stunde: Frequentis -0.58%
      Star der Stunde: CPI Europe AG 1.13%, Rutsch der Stunde: Frequentis -1.15%
      Star der Stunde: Telekom Austria 1.23%, Rutsch der Stunde: CA Immo -1.23%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Uniqa(1), Strabag(1), RBI(1), Kontron(1)
      Star der Stunde: RBI 0.7%, Rutsch der Stunde: Zumtobel -0.68%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: Kontron(3), AT&S(2), Strabag(1), RBI(1), OMV(1)
      Star der Stunde: VIG 1.06%, Rutsch der Stunde: Mayr-Melnhof -1.9%
      Featured Partner Video

      Börsepeople im Podcast S22/07: Peter Neubauer

      Peter Neubauer ist Gründer Forum F und der Austrian Payment Academy. Und er ist wohl der Mr. Payment in Österreich, hat unfassbares Wissen und noch mehr Anekdoten zu diesem Thema. Und ich war nervö...

      Books josefchladek.com

      Adriano Zanni
      Estratti di giorni cupi
      2025
      Boring Machines

      Tomáš Chadim
      Znásilněná krajina / Violated landscape
      2022
      Self published

      Erich Einhorn
      Im Flug nach Moskau
      1959
      Artia

      Pieter Hugo
      The Hyena & Other Men
      2007
      Prestel

      Bernhard Fuchs
      Heustock
      2025
      Verlag der Buchhandlung Walther König

      (c) 2025 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de