» Börsegeschichte 9.12.: Extremes zu SBO (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

Börsegeschichte 9.12.: Extremes zu SBO
09.12.2025, 497 Zeichen
Negative Serie in Tagen:
09.12.2013: SBO: Längste negative Serie: 14 Tage (endete am 09.12.2013)
Bisher gab es an einem 9. Dezember 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 09.12. beträgt -0,06%. Der beste 09.12. fand im Jahr 2008 mit 6,73% statt, der schlechteste 09.12. im Jahr 2009 mit -4,40%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 09.12. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 09.12.)
