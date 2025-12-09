SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

PIR-News: Research zu EVN, VIG, Aktienkäufe bei AT&S, Uniqa feiert (Christine Petzwinkler)

09.12.2025, 1872 Zeichen

Die Analysten der UBS stufen die VIG-Aktie mit Buy und Kursziel 58,0 Euro ein.
VIG ( Akt. Indikation:  55,00 /55,20, 4,95%)

Die Analysten der Baader Bank stufen die EVN-Aktie weiter mit Reduce und Kursziel 28,6 Euro ein. Die Experten haben ihr Modell aktualisiert, um die vorgeschlagene Sonderdividende von Verbund in Höhe von 1,15 Euro pro Aktie zu berücksichtigen, die auf der Hauptversammlung von Verbund im Jahr 2026 für das Geschäftsjahr 2025 vorgeschlagen werden soll.
EVN teilte nach der Verbund-Ankündigung mit, dass die zusätzlichen Mittel die EVN in die Lage versetzen, auf die besonderen Herausforderungen sowohl im Energiegeschäft als auch am Kapitalmarkt zu reagieren. Die EVN werde die Mittel daher so verwenden, dass sie ihren Kunden sowie ihren Aktionären zugutekommen. Die konkreten Maßnahmen werden im Laufe der nächsten Monate entwickelt und umgesetzt, wie es heißt.
EVN ( Akt. Indikation:  26,95 /27,10, -0,28%)

Aktienkäufe: Das AT&S-Vorstandsmitglied Ingolf Schröder hat den Kauf von 600 Aktien zu je 32,55 Euro gemeldet, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Der Kauf erfolgte am 5. Dezember über die Frankfurter Börse.
AT&S ( Akt. Indikation:  32,15 /32,35, 1,10%)

Die Uniqa feiert ihr Börsejubiläum: Seit dem 10. Dezember 1990 und somit seit genau 35 Jahren ist die Unternehmensgruppe über ihre Vorgängergesellschaft (Bundesländer-Versicherung) an der Wiener Börse notiert. Kurt Svoboda, Chief Financial und Risk Officer, ergänzt: "Mit dem Börsegang vor 35 Jahren - damals noch als Bundesländer- Versicherung - haben wir den Grundstein für eine neue Wachstumsphase gelegt." Der Versicherungskonzern hat seine Börsenhistorie und Wachstumsgeschichte in Videos verpackt. Siehe:
https://www.uniqagroup.com/grp/investor-relations/35-jahre-boerse.de.html

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 09.12.)


(09.12.2025)

EVN
Akt. Indikation:  26.85 / 26.95
Uhrzeit:  17:53:22
Veränderung zu letztem SK:  -0.74%
Letzter SK:  27.10 ( 0.00%)

VIG
Akt. Indikation:  56.20 / 56.50
Uhrzeit:  17:51:29
Veränderung zu letztem SK:  7.33%
Letzter SK:  52.50 ( 1.55%)



 

    EVN
    Akt. Indikation:  26.85 / 26.95
    Uhrzeit:  17:53:22
    Veränderung zu letztem SK:  -0.74%
    Letzter SK:  27.10 ( 0.00%)

    VIG
    Akt. Indikation:  56.20 / 56.50
    Uhrzeit:  17:51:29
    Veränderung zu letztem SK:  7.33%
    Letzter SK:  52.50 ( 1.55%)



     

