PIR-News: Research zu EVN, VIG, Aktienkäufe bei AT&S, Uniqa feiert (Christine Petzwinkler)

09.12.2025, 1872 Zeichen

Die Analysten der UBS stufen die VIG-Aktie mit Buy und Kursziel 58,0 Euro ein.

VIG ( Akt. Indikation: 55,00 /55,20, 4,95%)

Die Analysten der Baader Bank stufen die EVN-Aktie weiter mit Reduce und Kursziel 28,6 Euro ein. Die Experten haben ihr Modell aktualisiert, um die vorgeschlagene Sonderdividende von Verbund in Höhe von 1,15 Euro pro Aktie zu berücksichtigen, die auf der Hauptversammlung von Verbund im Jahr 2026 für das Geschäftsjahr 2025 vorgeschlagen werden soll.

EVN teilte nach der Verbund-Ankündigung mit, dass die zusätzlichen Mittel die EVN in die Lage versetzen, auf die besonderen Herausforderungen sowohl im Energiegeschäft als auch am Kapitalmarkt zu reagieren. Die EVN werde die Mittel daher so verwenden, dass sie ihren Kunden sowie ihren Aktionären zugutekommen. Die konkreten Maßnahmen werden im Laufe der nächsten Monate entwickelt und umgesetzt, wie es heißt.

EVN ( Akt. Indikation: 26,95 /27,10, -0,28%)

Aktienkäufe: Das AT&S-Vorstandsmitglied Ingolf Schröder hat den Kauf von 600 Aktien zu je 32,55 Euro gemeldet, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Der Kauf erfolgte am 5. Dezember über die Frankfurter Börse.

AT&S ( Akt. Indikation: 32,15 /32,35, 1,10%)

Die Uniqa feiert ihr Börsejubiläum: Seit dem 10. Dezember 1990 und somit seit genau 35 Jahren ist die Unternehmensgruppe über ihre Vorgängergesellschaft (Bundesländer-Versicherung) an der Wiener Börse notiert. Kurt Svoboda, Chief Financial und Risk Officer, ergänzt: "Mit dem Börsegang vor 35 Jahren - damals noch als Bundesländer- Versicherung - haben wir den Grundstein für eine neue Wachstumsphase gelegt." Der Versicherungskonzern hat seine Börsenhistorie und Wachstumsgeschichte in Videos verpackt. Siehe:

https://www.uniqagroup.com/grp/investor-relations/35-jahre-boerse.de.html

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 09.12.)

(09.12.2025)

BSN Podcasts

kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Die Strabag und ihre 1,5 Milliarden

Akt. Indikation: 26.85 / 26.95

Uhrzeit: 17:53:22

Veränderung zu letztem SK: -0.74%

Letzter SK: 27.10 ( 0.00%)

Akt. Indikation: 56.20 / 56.50

Uhrzeit: 17:51:29

Veränderung zu letztem SK: 7.33%

Letzter SK: 52.50 ( 1.55%)

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:VIG, FACC, RBI, Pierer Mobility, Austriacard Holdings AG, Rosenbauer, DO&CO, Palfinger, Warimpex, Kapsch TrafficCom, Frequentis, Gurktaler AG Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post, Strabag, Telekom Austria, GEA Group, Siemens, HeidelbergCement, MTU Aero Engines, Fresenius Medical Care, Deutsche Bank, Deutsche Post, BMW, Porsche Automobil Holding, Continental, Vonovia SE, Bayer, Rheinmetall.

Random Partner Porr

Die Porr ist eines der größten Bauunternehmen in Österreich und gehört zu den führenden Anbietern in Europa. Als Full-Service-Provider bietet das Unternehmen alle Leistungen im Hoch-, Tief- und Infrastrukturbau entlang der gesamten Wertschöpfungskette Bau. >> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Österreich-Depots: Knapp unter High (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 9.12.: Extremes zu SBO (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» Nachlese: Aktienferne Stiftungsvorstände, Ina Sabitzer PIR (audio cd.at)

» PIR-News: Research zu EVN, VIG, Aktienkäufe bei AT&S, Uniqa feiert (Chri...

» Zur Ausgabe 1997 die 1997er-IPOs (Christian Drastil)

» Wiener Börse Party #1051: ATX mit neuem Verlaufsrekord (aber nur kurz), ...

» Wiener Börse zu Mittag minimal stärker: VIG, Frequentis und RBI gesucht

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Oracle, Ina Sabitzer, Netflix, aktienfe...

» ATX-Trends: Verbund, Erste Group, VIG ...

» Wiener Börse Party #1050: ATX mit etwas festerem Feiertagshandel, VIG, D...