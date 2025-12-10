Börsegeschichte 10.12.: Bitte wieder so wie 2009 (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
Autor:
Börse Geschichte
10.12.2025
Bisher gab es an einem 10. Dezember 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 10.12. beträgt -0,16%. Der beste 10.12. fand im Jahr 2009 mit 1,87% statt, der schlechteste 10.12. im Jahr 2018 mit -3,20%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 10.12. so: 0,00%.
