Impressum

Die Homebase
österreichischer Aktien
Börsegeschichte 10.12.: Bitte wieder so wie 2009 (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

10.12.2025, 403 Zeichen

Bisher gab es an einem 10. Dezember 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 10.12. beträgt -0,16%. Der beste 10.12. fand im Jahr 2009 mit 1,87% statt, der schlechteste 10.12. im Jahr 2018 mit -3,20%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 10.12. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 10.12.)


(10.12.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1053: ATX erneut etwas fester, Zeppelin Hotel Tech startet, Opening Bell Ritschy feat. FACC und Pierer Mobility




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:VIG, UBM, Zumtobel, Pierer Mobility, Flughafen Wien, Rosenbauer, ATX, ATX TR, ATX NTR, Erste Group, RBI, OMV, AT&S, CA Immo, Lenzing, Andritz, Porr, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Warimpex, Amag, Österreichische Post, Strabag, Telekom Austria, Münchener Rück, Fresenius Medical Care, Commerzbank, Bayer, Siemens Energy, Vonovia SE, Mercedes-Benz Group.

Meistgelesen
>> mehr
Analysten zu Polytec: "Begrüßen den Schritt, die Geschäftstätigkeit zu optimieren"
Neue Aktie im direct market der Wiener Börse
Carl Zeiss Meditec stark (Peer Group Watch Deutsche Nebenwerte powered by Erste Group)
Wie AT&S, FACC, Drillisch, Erste Group, Commerzbank und Nemetschek für Gesprächsstoff sorgten
ATX-Trends: Verbund, DO & CO, Porr, Polytec, AT&S ...
Kontron-CEO kauft 4.000 Aktien




