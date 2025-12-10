Die Opening Bell läutet heute Petra Heindl (Kinstellar) und sie nennt ihr Börsewort 2025 (Christian Drastil)

10.12.2025, 1161 Zeichen

Um 10:57 liegt der ATX mit -0.40 Prozent im Minus bei 5109 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 39.47% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Frequentis mit +2.42% auf 71.9 Euro, dahinter UBM mit +0.68% auf 22.05 Euro und RBI mit +0.47% auf 36.53 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24087 ( -0.32%, Ultimo 2024: 19909, 21.37% ytd). Topperformer DAX sind Siemens Energy mit +4.73% auf 124.05 Euro, dahinter Beiersdorf mit +1.14% auf 92.54 Euro und Henkel mit +1.10% auf 69.64 Euro. Zum Tag: Gesynct zur Ausgabe 1998 heute die IPOs aus 1998: Austria Haustechnik, Pankl, Eybl International, Do&Co, S&T.

Und: Das wird dann die Opening Bell für die Wiener Börse Party http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty heute: Petra Heindl, Expertin für Kapitalmarktrecht bei Kinstellar in Wien, wünscht der Uniqa alles Gute zum 35. Börsegeburtstag und läutet symbolisch die Opening Bell für die nächsten 35 Jahre. Ihre Kinstellar-Kollegen waren es, die Uniqa seinerzeit beim AXA-Deal begleitet haben. Petras Börsewort 2025: "Deregulierung 1.0"

kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Frequentis setzt sich beim Jugendwort des Jahres gegen Andritz und Verbund durch, Schade um 6B47

