Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
Die Opening Bell läutet heute Petra Heindl (Kinstellar) und sie nennt ihr Börsewort 2025 (Christian Drastil)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

10.12.2025, 1161 Zeichen

Um 10:57 liegt der ATX mit -0.40 Prozent im Minus bei 5109 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 39.47% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Frequentis mit +2.42% auf 71.9 Euro, dahinter UBM mit +0.68% auf 22.05 Euro und RBI mit +0.47% auf 36.53 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24087 ( -0.32%, Ultimo 2024: 19909, 21.37% ytd). Topperformer DAX sind Siemens Energy mit +4.73% auf 124.05 Euro, dahinter Beiersdorf mit +1.14% auf 92.54 Euro und Henkel mit +1.10% auf 69.64 Euro. Zum Tag: Gesynct zur Ausgabe 1998 heute die IPOs aus 1998: Austria Haustechnik, Pankl, Eybl International, Do&Co, S&T.

Und: Das wird dann die Opening Bell für die Wiener Börse Party http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty heute: Petra Heindl, Expertin für Kapitalmarktrecht bei Kinstellar in Wien, wünscht der Uniqa alles Gute zum 35. Börsegeburtstag und läutet symbolisch die Opening Bell für die nächsten 35 Jahre. Ihre Kinstellar-Kollegen waren es, die Uniqa seinerzeit beim AXA-Deal begleitet haben. Petras Börsewort 2025: "Deregulierung 1.0"
Das Bild dazu gibt es unter https://photaq.com/page/index/4184

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 10.12.)


(10.12.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Frequentis setzt sich beim Jugendwort des Jahres gegen Andritz und Verbund durch, Schade um 6B47




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:VIG, UBM, Zumtobel, Pierer Mobility, Flughafen Wien, Rosenbauer, ATX, ATX TR, ATX NTR, Erste Group, RBI, OMV, AT&S, CA Immo, Lenzing, Andritz, Porr, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Warimpex, Amag, Österreichische Post, Strabag, Telekom Austria.

    Aktien auf dem Radar:VIG, UBM, Zumtobel, Pierer Mobility, Flughafen Wien, Rosenbauer, ATX, ATX TR, ATX NTR, Erste Group, RBI, OMV, AT&S, CA Immo, Lenzing, Andritz, Porr, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Warimpex, Amag, Österreichische Post, Strabag, Telekom Austria.

