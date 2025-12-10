Die Opening Bell läutet heute Petra Heindl (Kinstellar) und sie nennt ihr Börsewort 2025 (Christian Drastil)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
10.12.2025, 1161 Zeichen
Um 10:57 liegt der ATX mit -0.40 Prozent im Minus bei 5109 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 39.47% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Frequentis mit +2.42% auf 71.9 Euro, dahinter UBM mit +0.68% auf 22.05 Euro und RBI mit +0.47% auf 36.53 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24087 ( -0.32%, Ultimo 2024: 19909, 21.37% ytd). Topperformer DAX sind Siemens Energy mit +4.73% auf 124.05 Euro, dahinter Beiersdorf mit +1.14% auf 92.54 Euro und Henkel mit +1.10% auf 69.64 Euro. Zum Tag: Gesynct zur Ausgabe 1998 heute die IPOs aus 1998: Austria Haustechnik, Pankl, Eybl International, Do&Co, S&T.
Und: Das wird dann die Opening Bell für die Wiener Börse Party http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty heute: Petra Heindl, Expertin für Kapitalmarktrecht bei Kinstellar in Wien, wünscht der Uniqa alles Gute zum 35. Börsegeburtstag und läutet symbolisch die Opening Bell für die nächsten 35 Jahre. Ihre Kinstellar-Kollegen waren es, die Uniqa seinerzeit beim AXA-Deal begleitet haben. Petras Börsewort 2025: "Deregulierung 1.0"
Das Bild dazu gibt es unter https://photaq.com/page/index/4184
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 10.12.)
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Frequentis setzt sich beim Jugendwort des Jahres gegen Andritz und Verbund durch, Schade um 6B47
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:VIG, UBM, Zumtobel, Pierer Mobility, Flughafen Wien, Rosenbauer, ATX, ATX TR, ATX NTR, Erste Group, RBI, OMV, AT&S, CA Immo, Lenzing, Andritz, Porr, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Warimpex, Amag, Österreichische Post, Strabag, Telekom Austria.
Random Partner
CPI Europe AG
Die CPI Europe AG ist ein börsenotierter gewerblicher Immobilienkonzern, der seine Aktivitäten auf die Segmente Einzelhandel und Büro in sieben Kernmärkten in Europa (Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien und Polen) fokussiert. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Unverändert knapp unter High (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 10.12.: Bitte wieder so wie 2009 (Börse Geschichte) (Bör...
» Nachlese: Martina Draper, Haelsi und Strabag 1,5 (audio cd.at)
» PIR-News: News zu Polytec, Strabag, Palfinger, VIG, Post, Erste AM, Rese...
» Die Opening Bell läutet heute Petra Heindl (Kinstellar) und sie nennt ih...
» Wiener Börse Party #1052: ATX TR nach Rekord 50 heute etwas leichter, gu...
» Wiener Börse zu Mittag schwächer: Frequentis, UBM und RBI gesucht
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Strabag, Bernhard Heinzle, EZB, Znüni, ...
» Börsepeople im Podcast S22/11: Martina Draper
» ATX-Trends: Erste Group, wienerberger, VIG ...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse: ATX geht am Mittwoch behauptet aus ...
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Frequentis steigt ...
- Wie Flughafen Wien, Marinomed Biotech, Frequentis...
- Wie AT&S, Porr, Verbund, voestalpine, Bawag und R...
- Österreich-Depots: Unverändert knapp unter High (...
- Börsegeschichte 10.12.: Bitte wieder so wie 2009 ...
Featured Partner Video
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Zahlen & Fakten nach Woche 47, damit man bzgl. Wiener Börse mitreden und sie einreihen kann
kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Heute wieder der Sonntag-Fixpunkt: Das Update mit Zahlen und Fakten, damit man an der Wiener Börse mitreden und sie einreihen kann. Ich mache das...
Books josefchladek.com
Elizabeth Alderliesten
Remember Who You Once Were
2024
Self published
Erich Einhorn
Im Flug nach Moskau
1959
Artia
Jan Holkup
Posedy / Hunting Stands
2025
PositiF
Adriano Zanni
Sequenze di Fabbrica
2025
Boring Machines
10.12.2025, 1161 Zeichen
Um 10:57 liegt der ATX mit -0.40 Prozent im Minus bei 5109 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 39.47% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Frequentis mit +2.42% auf 71.9 Euro, dahinter UBM mit +0.68% auf 22.05 Euro und RBI mit +0.47% auf 36.53 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24087 ( -0.32%, Ultimo 2024: 19909, 21.37% ytd). Topperformer DAX sind Siemens Energy mit +4.73% auf 124.05 Euro, dahinter Beiersdorf mit +1.14% auf 92.54 Euro und Henkel mit +1.10% auf 69.64 Euro. Zum Tag: Gesynct zur Ausgabe 1998 heute die IPOs aus 1998: Austria Haustechnik, Pankl, Eybl International, Do&Co, S&T.
Und: Das wird dann die Opening Bell für die Wiener Börse Party http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty heute: Petra Heindl, Expertin für Kapitalmarktrecht bei Kinstellar in Wien, wünscht der Uniqa alles Gute zum 35. Börsegeburtstag und läutet symbolisch die Opening Bell für die nächsten 35 Jahre. Ihre Kinstellar-Kollegen waren es, die Uniqa seinerzeit beim AXA-Deal begleitet haben. Petras Börsewort 2025: "Deregulierung 1.0"
Das Bild dazu gibt es unter https://photaq.com/page/index/4184
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 10.12.)
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Frequentis setzt sich beim Jugendwort des Jahres gegen Andritz und Verbund durch, Schade um 6B47
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:VIG, UBM, Zumtobel, Pierer Mobility, Flughafen Wien, Rosenbauer, ATX, ATX TR, ATX NTR, Erste Group, RBI, OMV, AT&S, CA Immo, Lenzing, Andritz, Porr, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Warimpex, Amag, Österreichische Post, Strabag, Telekom Austria.
Random Partner
CPI Europe AG
Die CPI Europe AG ist ein börsenotierter gewerblicher Immobilienkonzern, der seine Aktivitäten auf die Segmente Einzelhandel und Büro in sieben Kernmärkten in Europa (Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien und Polen) fokussiert. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Unverändert knapp unter High (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 10.12.: Bitte wieder so wie 2009 (Börse Geschichte) (Bör...
» Nachlese: Martina Draper, Haelsi und Strabag 1,5 (audio cd.at)
» PIR-News: News zu Polytec, Strabag, Palfinger, VIG, Post, Erste AM, Rese...
» Die Opening Bell läutet heute Petra Heindl (Kinstellar) und sie nennt ih...
» Wiener Börse Party #1052: ATX TR nach Rekord 50 heute etwas leichter, gu...
» Wiener Börse zu Mittag schwächer: Frequentis, UBM und RBI gesucht
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Strabag, Bernhard Heinzle, EZB, Znüni, ...
» Börsepeople im Podcast S22/11: Martina Draper
» ATX-Trends: Erste Group, wienerberger, VIG ...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse: ATX geht am Mittwoch behauptet aus ...
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Frequentis steigt ...
- Wie Flughafen Wien, Marinomed Biotech, Frequentis...
- Wie AT&S, Porr, Verbund, voestalpine, Bawag und R...
- Österreich-Depots: Unverändert knapp unter High (...
- Börsegeschichte 10.12.: Bitte wieder so wie 2009 ...
Featured Partner Video
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Zahlen & Fakten nach Woche 47, damit man bzgl. Wiener Börse mitreden und sie einreihen kann
kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Heute wieder der Sonntag-Fixpunkt: Das Update mit Zahlen und Fakten, damit man an der Wiener Börse mitreden und sie einreihen kann. Ich mache das...
Books josefchladek.com
Konrad Werner Schulze
Der Stahlskelettbau
1928
Wissenschaftl. Verlag Dr. Zaugg & Co.
Julie van der Vaart
Particles
2025
Origini edizioni
Krass Clement
Født af mørket
2025
Gyldendal
Adriano Zanni
Estratti di giorni cupi
2025
Boring Machines
Allied Forces
Deutsche Konzentrations und Gefangenenlager : was die amerikanischen und britischen Armeen vorfanden, April 1945
1945
Selbstverlag