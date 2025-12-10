PIR-News: News zu Polytec, Strabag, Palfinger, VIG, Post, Erste AM, Research zu DO & CO, wienerberger, Porr ... (Christine Petzwinkler)

10.12.2025, 6541 Zeichen

Polytec trennt sich vom operativen Geschäft im Vereinigten Königreich. Begründet wird der Verkauf mit einer konsequenten Weiterentwicklung und Stärkung der strategischen Ausrichtung der Gruppe sowie einer fortlaufenden Anpassung des Produktportfolios. Wie bereits mitgeteilt, wird auch das Werk Weierbach in Deutschland bis Ende April 2026 geschlossen. In UK werden nun sowohl der laufende operative Geschäftsbetrieb als auch die Sachanlagen an den Käufer WHS übertragen. Die Grundstücke und Gebäude bleiben weiterhin im Eigentum der Polytec und werden an WHS vermietet. Über den Transaktionspreis wurde Stillschweigen vereinbart. Laut Polytec führt die Transaktion zu einer deutlichen Reduktion der Nettofinanzverbindlichkeiten. In den ersten neun Monaten erzielte die Polytec Car Styling UK einen Teileumsatz von 46,4 Mio. Euro. Insgesamt sind derzeit 330 Mitarbeiter:innen einschließlich Leihpersonal in Großbritannien beschäftigt; diese werden im Zuge der Transaktion von WHS übernommen. Wie Polytec betont, befindet sich der Produktbereich "Painted Exterior" seit einiger Zeit im Wandel und aufgrund hoher Überkapazitäten sei die zukünftige Marktentwicklung in diesem Segment unsicher. Zur effizienteren Steuerung des Kapitaleinsatzes wird die Polytec Group ihre Aktivitäten in diesem Bereich künftig auf das Nischengeschäft in Zentraleuropa konzentrieren und verstärkt auf Partnernetzwerke setzen, wie es heißt.

Palfinger und das AI-Unternehmen L&T Technology Services (LTTS) errichten gemeinsam ein Global Development Center (GDC) in Pune, Indien. Ziel der Zusammenarbeit ist es, die globale Technologiekompetenz von Palfinger weiter auszubauen. Mit dem neuen Global Development Center in Indien setzt Palfinger gezielt auf Wachstum und Internationalisierung. „Mit LTTS als Partner erweitern wir unsere Entwicklungskapazitäten in einem strategisch wichtigen Wachstumsmarkt. Dieses Investment ist ein konkreter Ausdruck unserer ‚Reach higher' - Strategie 2030+ und stärkt unsere Präsenz in der APAC-Region mit Indien als Vorreiter. Es ist ein klares Bekenntnis zu Lifetime Excellence durch globale Integration und einer starken lokalen Präsenz“, sagt Alexander Susanek, COO bei Palfinger.

Strabag hat die Sanierungs-Arbeiten während einer 40-tägigen Betriebssperre am Flughafen Wrocław termingerecht abgeschlossen. Die temporäre Schließung ermöglichte die sichere Anbindung von vier neuen Rollwegen an die bestehende Start- und Landebahn sowie die Inbetriebnahme eines neuen Beleuchtungssystems. Damit soll die Passagierkapazität des Flughafens bis Ende 2026 verdoppelt werden. Das von der Europäischen Union durch das CEF2-Programm kofinanzierte Modernisierungsvorhaben im Wert von 89 Mio. Euro umfasst eine Fläche von mehr als 35 Hektar und beinhaltet den Bau und die Erneuerung von über fünf Kilometern Rollwegen mit einer Breite von 44 Metern. Insgesamt werden 240.000 m² Asphalt und 110.000 m² Beton eingebaut. Strabag errichtete zudem Anlagen für Wasser- und Abwassersysteme, Telekommunikation, Energieversorgung, Navigation sowie die Flugfeldbeleuchtung.

Ein starkes verlängertes Wochenende für den Online-Handel sorgt dafür, dass die Post mit rund 1,65 Millionen Paketen ihren erst letzte Woche aufgestellten Tagesrekord erneut übertrifft. Peter Umundum, Generaldirektor-Stellvertreter, Vorstand für Paket & Logistik, Österreichische Post AG: „Das gab es noch nie: Nach mehreren starken Tagen in Folge haben wir mit rund 1,65 Millionen Paketen unseren eigenen Tagesrekord innerhalb nur einer Woche gebrochen.“

Die International Finance Corporation (IFC) wird sich über eine Kapitalerhöhung mit jeweils rund 20 Prozent an den beiden ukrainischen VIG-Gesellschaften USG und Kniazha beteiligen. Mit dem Kapital soll das Produktportfolio erweitert und die Digitalisierungsstrategie forciert werden, wie die VIG mitteilt. Die VIG will damit eine aktive Rolle beim Wiederaufbau der Ukraine nach Kriegsende übernehmen. Peter Höfinger, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Vienna Insurance Group, dazu: „Mit der IFC und unseren bestehenden Kooperationen mit AON und Lloyd's bereiten wir uns vor, eine aktive Rolle im Erneuerungsprozess dieses Landes zu übernehmen." Die VIG ist seit 21 Jahren in der Ukraine tätig. Mit einem aktuellen Marktanteil von 11 Prozent ist die VIG die Nummer zwei auf dem Markt. Die drei VIG-Gesellschaften USG, Kniazha und Kniazha Life erzielten 2024 ein Prämienvolumen von 128 Mio. Euro.

Research: Die Erste Group erhöht das Kursziel für die DO&CO-Aktie von 217,5 auf 255,0 Euro und bestätigt die Kaufempfehlung.

Warburg bestätigt Porr mit Buy und Kursziel 37,0 Euro.

Zudem bleiben die Warburg-Experten bei der Kauf-Empfehlung für Polytec sowie auch beim Kursziel in Höhe von 4,9 Euro.

Die UBS stuft die Vienna Insurance Group weiter mit Buy ein und erhöht das Kursziel von 58,0 auf 65,40 Euro. Autonomous stuft die VIG-Aktie unterdessen mit Underperform und Kursziel 45,0 Euro ein.

Die Wiener Privatbank hat die Kauf-Empfehlung für wienerberger bestätigt und das Kursziel (fairer Wert) von 38,6 auf 37,4 Euro angepasst.

Die Erste Asset Management (EAM) erhielt für alle 25 eingereichten Nachhaltigkeits- und Ethikfonds Auszeichnungen im aktuellen Prüfverfahren des Forum für Nachhaltige Geldanlagen (FNG). Erstmalig prämiert wurde der ERSTE BOND EM LOCAL, der im Rahmen eines ganzheitlichen ESG-Ansatzes auf lokalwährungsdenominierte Anleihen aus Schwellenländern setzt. Walter Hatak, Head of Responsible Investments bei der Erste Asset Management: "Der Markt verlangt heute mehr Klarheit denn je, und viele Anbieter reagieren darauf mit Zurückhaltung. Bei der Erste Asset Management gehen wir allerdings den umgekehrten Weg: Wir haben unser nachhaltiges Angebot weiter ausgebaut, und die Auszeichnung von 25 Fonds mit der Höchstbewertung des renommierten FNG-Siegels zeigt, dass dieser Kurs richtig ist. Nachhaltiges Investieren ist für uns kein Trend, sondern Teil unserer langfristigen Verantwortung."

