Impressum

Die Homebase
österreichischer Aktien
Wiener Börse zu Mittag schwächer: Frequentis, UBM und RBI gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

10.12.2025, 1396 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 10:57 liegt der ATX mit -0.40 Prozent im Minus bei 5109 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 39.47% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Frequentis mit +2.42% auf 71.9 Euro, dahinter UBM mit +0.68% auf 22.05 Euro und RBI mit +0.47% auf 36.53 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24087 ( -0.32%, Ultimo 2024: 19909, 21.37% ytd). Topperformer DAX sind Siemens Energy mit +4.73% auf 124.05 Euro, dahinter Beiersdorf mit +1.14% auf 92.54 Euro und Henkel mit +1.10% auf 69.64 Euro.

- PIR-News: News zu Polytec, Strabag, Palfinger, VIG, Post, Erste AM, Research zu DO & CO, wienerberger, Porr ...
- Die Opening Bell läutet heute Petra Heindl (Kinstellar) und sie nennt ihr Börsewort 2025
- Unser Volumensrobot sagt: VIG, UBM, RBI auffällig
- Nachlese: Martina Draper, Haelsi und Strabag 1,5
- Börsegeschichte 10.12.: Bitte wieder so wie 2009
- Österreich-Depots: Unverändert knapp unter High
- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.33% vs. last #gabb, +27.88% ytd, +113.30% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Martina Draper: https://audio-cd.at/page/podcast/8185
Manfred Wieland: https://audio-cd.at/page/podcast/8177
Katharina Hader: https://audio-cd.at/page/podcast/8167
Jubin Honarfar: https://audio-cd.at/page/podcast/8158
Peter Neubauer: https://audio-cd.at/page/podcast/8146


(10.12.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Frequentis setzt sich beim Jugendwort des Jahres gegen Andritz und Verbund durch, Schade um 6B47




 

Aktien auf dem Radar:VIG, UBM, Zumtobel, Pierer Mobility, Flughafen Wien, Rosenbauer, ATX, ATX TR, ATX NTR, Erste Group, RBI, OMV, AT&S, CA Immo, Lenzing, Andritz, Porr, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Warimpex, Amag, Österreichische Post, Strabag, Telekom Austria.

Wiener Börse: ATX geht am Mittwoch behauptet aus dem Handel
Wie AT&S, Porr, Verbund, voestalpine, Bawag und RBI für Gesprächsstoff im ATX sorgten
Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Frequentis steigt 2,28 Prozent
Tecnotree gewinnt CX Catalyst Award for Impact bei den Fast Mode Awards 2025
Wie Flughafen Wien, Marinomed Biotech, Frequentis, Polytec Group, Josef Manner & Comp. AG und Warimpex für Gesprächsstoff in Österreich sorgten
Gaming als Wachstumstreiber: Virtual Reality, iGaming, eSports & weitere Trends für 2026




    wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: Uniqa(1), Strabag(1), voestalpine(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: Strabag(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Frequentis(1), Palfinger(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: AT&S(1), FACC(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Pierer Mobility(1)
    Star der Stunde: Lenzing 1.92%, Rutsch der Stunde: Amag -0.83%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Strabag(1)
    BSN MA-Event Münchener Rück
    Star der Stunde: Pierer Mobility 0.69%, Rutsch der Stunde: FACC -1.33%
    Wiener Börse Party #1049: ATX mit neuem Verlaufshoch, aber Korrektur am Nachmittag, Do&Co top, am 8. Dezember wird in Wien gehandelt

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

