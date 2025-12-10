Wiener Börse zu Mittag schwächer: Frequentis, UBM und RBI gesucht
Christian Drastil
10.12.2025, 1396 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 10:57 liegt der ATX mit -0.40 Prozent im Minus bei 5109 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 39.47% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Frequentis mit +2.42% auf 71.9 Euro, dahinter UBM mit +0.68% auf 22.05 Euro und RBI mit +0.47% auf 36.53 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24087 ( -0.32%, Ultimo 2024: 19909, 21.37% ytd). Topperformer DAX sind Siemens Energy mit +4.73% auf 124.05 Euro, dahinter Beiersdorf mit +1.14% auf 92.54 Euro und Henkel mit +1.10% auf 69.64 Euro.
- PIR-News: News zu Polytec, Strabag, Palfinger, VIG, Post, Erste AM, Research zu DO & CO, wienerberger, Porr ...
- Die Opening Bell läutet heute Petra Heindl (Kinstellar) und sie nennt ihr Börsewort 2025
- Unser Volumensrobot sagt: VIG, UBM, RBI auffällig
- Nachlese: Martina Draper, Haelsi und Strabag 1,5
- Börsegeschichte 10.12.: Bitte wieder so wie 2009
- Österreich-Depots: Unverändert knapp unter High
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.33% vs. last #gabb, +27.88% ytd, +113.30% seit Start 2013
Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:
Martina Draper: https://audio-cd.at/page/podcast/8185
Manfred Wieland: https://audio-cd.at/page/podcast/8177
Katharina Hader: https://audio-cd.at/page/podcast/8167
Jubin Honarfar: https://audio-cd.at/page/podcast/8158
Peter Neubauer: https://audio-cd.at/page/podcast/8146
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Frequentis setzt sich beim Jugendwort des Jahres gegen Andritz und Verbund durch, Schade um 6B47
Aktien auf dem Radar:VIG, UBM, Zumtobel, Pierer Mobility, Flughafen Wien, Rosenbauer, ATX, ATX TR, ATX NTR, Erste Group, RBI, OMV, AT&S, CA Immo, Lenzing, Andritz, Porr, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Warimpex, Amag, Österreichische Post, Strabag, Telekom Austria.
