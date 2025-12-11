SOCIAL

Impressum

Die Homebase
österreichischer Aktien
Nachlese: Frequentis, Andritz, Verbund, 6B47 und das Jugendwort des Jahres (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Christian Drastil
11.12.2025, 584 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8187
kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Es geht um "6-7" (Six Seven). Frequentis setzt sich beim Jugendwort des Jahres gegen Andritz und Verbund durch, Schade um 6B47.

Wiener Börse Party Mittwoch nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8186
- ATX TR nach Rekord 50 heuer heute etwas schwächer
- RBI steigt weiter
- News zu Polytec, Strabag, Palfinger, VIG, Post, Erste AM
- Research zu DO & CO, wienerberger, Porr ...
- Frankfurt: DAX etwas leichter

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 11.12.)


(11.12.2025)

Aktien auf dem Radar:VIG, Zumtobel, UBM, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, RHI Magnesita, ATX, ATX TR, ATX NTR, Erste Group, RBI, Frequentis, Mayr-Melnhof, Polytec Group, AT&S, CA Immo, Lenzing, Porr, Hutter & Schrantz Stahlbau, Hutter & Schrantz, VAS AG, Wienerberger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Amag, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Strabag.

