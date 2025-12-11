Wiener Börse zu Mittag etwas fester: Pierer Mobility, VIG und Austriacard gesucht
11.12.2025, 1280 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 12:03 liegt der ATX mit +0.10 Prozent im Plus bei 5135 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 40.19% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Pierer Mobility mit +3.93% auf 16.4 Euro, dahinter VIG mit +1.43% auf 56.7 Euro und Austriacard Holdings AG mit +1.28% auf 5.55 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24164 (+0.14%, Ultimo 2024: 19909, 21.20% ytd). Topperformer DAX sind DAIMLER TRUCK HLD... mit +4.27% auf 38.36 Euro, dahinter Beiersdorf mit +2.73% auf 95.35 Euro und Merck KGaA mit +2.45% auf 119.15 Euro.
- PIR-News: News zu Polytec, Zeppelin Hotel Tech, IPO-Barometer
- #gabb Jobradar: EVN, VIG, DO & CO
- Nachlese: Frequentis, Andritz, Verbund, 6B47 und das Jugendwort des Jahres
- Börsegeschichte 11.12: Andreas Weißenbacher
- Österreich-Depots: Leicht schwächer
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.19% vs. last #gabb, +27.64% ytd, +112.90% seit Start 2013
Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:
Martina Draper: https://audio-cd.at/page/podcast/8185
Manfred Wieland: https://audio-cd.at/page/podcast/8177
Katharina Hader: https://audio-cd.at/page/podcast/8167
Jubin Honarfar: https://audio-cd.at/page/podcast/8158
Peter Neubauer: https://audio-cd.at/page/podcast/8146
Börsepeople im Podcast S22/12: Birgit Puck
Aktien auf dem Radar:VIG, Zumtobel, UBM, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, RHI Magnesita, ATX, ATX TR, ATX NTR, Erste Group, RBI, Frequentis, Mayr-Melnhof, Polytec Group, AT&S, CA Immo, Lenzing, Porr, Hutter & Schrantz Stahlbau, Hutter & Schrantz, VAS AG, Wienerberger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Amag, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Strabag.
