Wiener Börse zu Mittag etwas fester: Pierer Mobility, VIG und Austriacard gesucht

11.12.2025, 1280 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:03 liegt der ATX mit +0.10 Prozent im Plus bei 5135 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 40.19% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Pierer Mobility mit +3.93% auf 16.4 Euro, dahinter VIG mit +1.43% auf 56.7 Euro und Austriacard Holdings AG mit +1.28% auf 5.55 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24164 (+0.14%, Ultimo 2024: 19909, 21.20% ytd). Topperformer DAX sind DAIMLER TRUCK HLD... mit +4.27% auf 38.36 Euro, dahinter Beiersdorf mit +2.73% auf 95.35 Euro und Merck KGaA mit +2.45% auf 119.15 Euro.

- PIR-News: News zu Polytec, Zeppelin Hotel Tech, IPO-Barometer

- #gabb Jobradar: EVN, VIG, DO & CO

- Nachlese: Frequentis, Andritz, Verbund, 6B47 und das Jugendwort des Jahres

- Börsegeschichte 11.12: Andreas Weißenbacher

- Österreich-Depots: Leicht schwächer

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.19% vs. last #gabb, +27.64% ytd, +112.90% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Martina Draper: https://audio-cd.at/page/podcast/8185

Manfred Wieland: https://audio-cd.at/page/podcast/8177

Katharina Hader: https://audio-cd.at/page/podcast/8167

Jubin Honarfar: https://audio-cd.at/page/podcast/8158

Peter Neubauer: https://audio-cd.at/page/podcast/8146

(11.12.2025)

BSN Podcasts

Börsepeople im Podcast S22/12: Birgit Puck

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:VIG, Zumtobel, UBM, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, RHI Magnesita, ATX, ATX TR, ATX NTR, Erste Group, RBI, Frequentis, Mayr-Melnhof, Polytec Group, AT&S, CA Immo, Lenzing, Porr, Hutter & Schrantz Stahlbau, Hutter & Schrantz, VAS AG, Wienerberger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Amag, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Strabag.

Random Partner Hypo Oberösterreich

Sicherheit, Nachhaltigkeit und Kundenorientierung sind im Bankgeschäft Grundvoraussetzungen für den geschäftlichen Erfolg. Die HYPO Oberösterreich ist sicherer Partner für mehr als 100.000 Kunden und Kundinnen. Die Bank steht zu 50,57 Prozent im Eigentum des Landes Oberösterreich. 48,59 Prozent der Aktien hält die HYPO Holding GmbH. An der HYPO Holding GmbH sind die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG, die Oberösterreichische Versicherung AG sowie die Generali AG beteiligt. >> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Österreich-Depots: Leicht schwächer (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 11.12: Andreas Weißenbacher (Börse Geschichte) (BörseGes...

» Nachlese: Frequentis, Andritz, Verbund, 6B47 und das Jugendwort des Jahr...

» Wiener Börse Party #1053: ATX erneut etwas fester, Zeppelin Hotel Tech s...

» PIR-News: News zu Polytec, Zeppelin Hotel Tech, IPO-Barometer (Christine...

» (Christian Drastil)

» Wiener Börse zu Mittag etwas fester: Pierer Mobility, VIG und Austriacar...

» ATX-Trends: Verbund, DO & CO, Porr, Polytec, AT&S ...

» Österreich-Depots: Unverändert knapp unter High (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 10.12.: Bitte wieder so wie 2009 (Börse Geschichte) (Bör...