Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Börsegeschichte 12.12.: KTM, Immoeast, Robert Kastil, Michael Pistauer, Post (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

12.12.2025, 970 Zeichen

IPOs:
12.12.2003: KTM Power Sports: KTM Power Sports mit IPO in Wien. Emissionserlös war 35 Mio. Euro. zum Kalender
12.12.2003: IMMOEAST: Immoeast mit IPO in Wien. Emissionserlös war 30,14 Mio. Euro. zum Kalender

Geburtstage:
15.04.1949: Robert Kastil: Vorstand Rosenbauer 28000 Tage
12.12.1943: Michael Pistauer (Ex-Verbund)

Extrema:
12.12.2024: Top 3: Austriacard Holdings AG: 6.26151% - [Top 1: 7.31707% (30.05.2023), Top 2: 6.38298% (14.11.2025)] zum Kalender

Negative Serie in Tagen:
12.12.2018: Österreichische Post: Längste negative Serie: 9 Tage (endete am 12.12.2018)

Bisher gab es an einem 12. Dezember 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 12.12. beträgt -0,41%. Der beste 12.12. fand im Jahr 2018 mit 1,82% statt, der schlechteste 12.12. im Jahr 2011 mit -3,61%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 12.12. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 12.12.)


(12.12.2025)

Wiener Börse Party #1054: ATX erneut fester, Erste Group nur noch minimal unter 100, Bawag auf High, Opening Bell Michael Mitterhofer




 

Aktien auf dem Radar:VIG, Zumtobel, UBM, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, RHI Magnesita, ATX, ATX TR, ATX NTR, Erste Group, RBI, Frequentis, Mayr-Melnhof, Polytec Group, AT&S, CA Immo, Lenzing, Porr, Hutter & Schrantz Stahlbau, Hutter & Schrantz, VAS AG, Wienerberger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Amag, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Strabag.

    Aktien auf dem Radar:VIG, Zumtobel, UBM, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, RHI Magnesita, ATX, ATX TR, ATX NTR, Erste Group, RBI, Frequentis, Mayr-Melnhof, Polytec Group, AT&S, CA Immo, Lenzing, Porr, Hutter & Schrantz Stahlbau, Hutter & Schrantz, VAS AG, Wienerberger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Amag, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Strabag.

