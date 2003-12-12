Börsegeschichte 12.12.: KTM, Immoeast, Robert Kastil, Michael Pistauer, Post (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
Autor:
Börse Geschichte
Aus dem #gabb, siehe https://boersegeschichte.at und http://boerse-social.com/gabb
>> Website
12.12.2025, 970 Zeichen
IPOs:
12.12.2003: KTM Power Sports: KTM Power Sports mit IPO in Wien. Emissionserlös war 35 Mio. Euro. zum Kalender
12.12.2003: IMMOEAST: Immoeast mit IPO in Wien. Emissionserlös war 30,14 Mio. Euro. zum Kalender
Geburtstage:
15.04.1949: Robert Kastil: Vorstand Rosenbauer 28000 Tage
12.12.1943: Michael Pistauer (Ex-Verbund)
Extrema:
12.12.2024: Top 3: Austriacard Holdings AG: 6.26151% - [Top 1: 7.31707% (30.05.2023), Top 2: 6.38298% (14.11.2025)] zum Kalender
Negative Serie in Tagen:
12.12.2018: Österreichische Post: Längste negative Serie: 9 Tage (endete am 12.12.2018)
Bisher gab es an einem 12. Dezember 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 12.12. beträgt -0,41%. Der beste 12.12. fand im Jahr 2018 mit 1,82% statt, der schlechteste 12.12. im Jahr 2011 mit -3,61%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 12.12. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 12.12.)
Wiener Börse Party #1054: ATX erneut fester, Erste Group nur noch minimal unter 100, Bawag auf High, Opening Bell Michael Mitterhofer
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:VIG, Zumtobel, UBM, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, RHI Magnesita, ATX, ATX TR, ATX NTR, Erste Group, RBI, Frequentis, Mayr-Melnhof, Polytec Group, AT&S, CA Immo, Lenzing, Porr, Hutter & Schrantz Stahlbau, Hutter & Schrantz, VAS AG, Wienerberger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Amag, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Strabag.
Random Partner
Raiffeisen Zertifikate
Raiffeisen Zertifikate ist der führende österreichische Anbieter, der mit über 5.000 Anlage- und Hebelprodukten seit mehr als 20 Jahren in der DACH-Region genauso wie in vielen Märkten Zentral- und Osteuropas zu Hause ist. Einfach kompetent und schnell Marktentwicklungen handelbar zu machen, dafür steht Raiffeisen Zertifikate - Egal ob auf Aktien, Aktien-Indizes, Rohstoffe oder einzelne Themen basierend. Raiffeisen Zertifikate ist eine Marke der Raiffeisen Bank International AG.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Börsegeschichte 12.12.: KTM, Immoeast, Robert Kastil, Michael Pistauer, ...
» Nachlese: Birgit Puck, Richard Dobetsberger, Martina Geisler, Karin Pühr...
» PIR-News: Uniqa bei Investoren, Roadshows 2026, News zu UBM, Semperit, K...
» Heute Ausgabe 2000 des #gabb, danke an Polytec! (Christian Drastil)
» Wiener Börse Party #1054: ATX erneut fester, Erste Group nur noch minima...
» Wiener Börse zu Mittag etwas fester und heute Ausgabe 2000 des #gabb: Pi...
» LinkedIn-NL: Heute Ausgabe 2000: Den täglichen Börsenbrief zur Wiener Bö...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Birgit Puck FMA; Karin Pühringer TUDC, ...
» ATX-Trends: RBI, Erste Group, Bawag, Mayr-Melnhof ...
» Börsepeople im Podcast S22/12: Birgit Puck
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Börsegeschichte 12.12.: KTM, Immoeast, Robert Kas...
- Nachlese: Birgit Puck, Richard Dobetsberger, Mart...
- ATX charttechnisch: Die meisten Indikatoren stehe...
- Fazits zu DO & CO, UBM
- Unser Volumensrobot sagt: VIG, UBM (#gabb Radar)
- PIR-News: Uniqa bei Investoren, Roadshows 2026, N...
Featured Partner Video
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Kapitalmarktstimme Gunter Deuber gestern bei Armin Wolf in der ZiB2
kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at: Gunter Deuber, Head of Raiffeisen Research, ist eine Kapitalmarktstimme seit Launch der Plattform. Schön, dass er gestern in der ZiB2 bei Armin W...
Books josefchladek.com
Marjolein Martinot
Riverland
2025
Stanley / Barker
Paul Graham
Beyond Caring
1986
Grey Editions
Nikola Mihov
The Last Gift
2025
Self published
Adriano Zanni
Estratti di giorni cupi
2025
Boring Machines
12.12.2025, 970 Zeichen
IPOs:
12.12.2003: KTM Power Sports: KTM Power Sports mit IPO in Wien. Emissionserlös war 35 Mio. Euro. zum Kalender
12.12.2003: IMMOEAST: Immoeast mit IPO in Wien. Emissionserlös war 30,14 Mio. Euro. zum Kalender
Geburtstage:
15.04.1949: Robert Kastil: Vorstand Rosenbauer 28000 Tage
12.12.1943: Michael Pistauer (Ex-Verbund)
Extrema:
12.12.2024: Top 3: Austriacard Holdings AG: 6.26151% - [Top 1: 7.31707% (30.05.2023), Top 2: 6.38298% (14.11.2025)] zum Kalender
Negative Serie in Tagen:
12.12.2018: Österreichische Post: Längste negative Serie: 9 Tage (endete am 12.12.2018)
Bisher gab es an einem 12. Dezember 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 12.12. beträgt -0,41%. Der beste 12.12. fand im Jahr 2018 mit 1,82% statt, der schlechteste 12.12. im Jahr 2011 mit -3,61%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 12.12. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 12.12.)
Wiener Börse Party #1054: ATX erneut fester, Erste Group nur noch minimal unter 100, Bawag auf High, Opening Bell Michael Mitterhofer
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:VIG, Zumtobel, UBM, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, RHI Magnesita, ATX, ATX TR, ATX NTR, Erste Group, RBI, Frequentis, Mayr-Melnhof, Polytec Group, AT&S, CA Immo, Lenzing, Porr, Hutter & Schrantz Stahlbau, Hutter & Schrantz, VAS AG, Wienerberger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Amag, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Strabag.
Random Partner
Raiffeisen Zertifikate
Raiffeisen Zertifikate ist der führende österreichische Anbieter, der mit über 5.000 Anlage- und Hebelprodukten seit mehr als 20 Jahren in der DACH-Region genauso wie in vielen Märkten Zentral- und Osteuropas zu Hause ist. Einfach kompetent und schnell Marktentwicklungen handelbar zu machen, dafür steht Raiffeisen Zertifikate - Egal ob auf Aktien, Aktien-Indizes, Rohstoffe oder einzelne Themen basierend. Raiffeisen Zertifikate ist eine Marke der Raiffeisen Bank International AG.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Börsegeschichte 12.12.: KTM, Immoeast, Robert Kastil, Michael Pistauer, ...
» Nachlese: Birgit Puck, Richard Dobetsberger, Martina Geisler, Karin Pühr...
» PIR-News: Uniqa bei Investoren, Roadshows 2026, News zu UBM, Semperit, K...
» Heute Ausgabe 2000 des #gabb, danke an Polytec! (Christian Drastil)
» Wiener Börse Party #1054: ATX erneut fester, Erste Group nur noch minima...
» Wiener Börse zu Mittag etwas fester und heute Ausgabe 2000 des #gabb: Pi...
» LinkedIn-NL: Heute Ausgabe 2000: Den täglichen Börsenbrief zur Wiener Bö...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Birgit Puck FMA; Karin Pühringer TUDC, ...
» ATX-Trends: RBI, Erste Group, Bawag, Mayr-Melnhof ...
» Börsepeople im Podcast S22/12: Birgit Puck
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Börsegeschichte 12.12.: KTM, Immoeast, Robert Kas...
- Nachlese: Birgit Puck, Richard Dobetsberger, Mart...
- ATX charttechnisch: Die meisten Indikatoren stehe...
- Fazits zu DO & CO, UBM
- Unser Volumensrobot sagt: VIG, UBM (#gabb Radar)
- PIR-News: Uniqa bei Investoren, Roadshows 2026, N...
Featured Partner Video
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Kapitalmarktstimme Gunter Deuber gestern bei Armin Wolf in der ZiB2
kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at: Gunter Deuber, Head of Raiffeisen Research, ist eine Kapitalmarktstimme seit Launch der Plattform. Schön, dass er gestern in der ZiB2 bei Armin W...
Books josefchladek.com
Daniele Torriglia
Il senso della presenza
2025
Self published
Julie van der Vaart
Particles
2025
Origini edizioni
John Gossage
The Romance industry
2002
Nazraeli
Eliška Klimešová
Women Readers
2025
Self published
Dominique Lapierre, Jean-Pierre Pedrazzini, René Ramon
So lebt man heute in Rußland
1957
Blüchert