Börsegeschichte 12.12.: KTM, Immoeast, Robert Kastil, Michael Pistauer, Post (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

12.12.2025

IPOs:

12.12.2003: KTM Power Sports: KTM Power Sports mit IPO in Wien. Emissionserlös war 35 Mio. Euro. zum Kalender

12.12.2003: IMMOEAST: Immoeast mit IPO in Wien. Emissionserlös war 30,14 Mio. Euro. zum Kalender



Geburtstage:

15.04.1949: Robert Kastil: Vorstand Rosenbauer 28000 Tage

12.12.1943: Michael Pistauer (Ex-Verbund)



Extrema:

12.12.2024: Top 3: Austriacard Holdings AG: 6.26151% - [Top 1: 7.31707% (30.05.2023), Top 2: 6.38298% (14.11.2025)] zum Kalender



Negative Serie in Tagen:

12.12.2018: Österreichische Post: Längste negative Serie: 9 Tage (endete am 12.12.2018)

Bisher gab es an einem 12. Dezember 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 12.12. beträgt -0,41%. Der beste 12.12. fand im Jahr 2018 mit 1,82% statt, der schlechteste 12.12. im Jahr 2011 mit -3,61%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 12.12. so: 0,00%.

Aktien auf dem Radar:VIG, Zumtobel, UBM, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, RHI Magnesita, ATX, ATX TR, ATX NTR, Erste Group, RBI, Frequentis, Mayr-Melnhof, Polytec Group, AT&S, CA Immo, Lenzing, Porr, Hutter & Schrantz Stahlbau, Hutter & Schrantz, VAS AG, Wienerberger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Amag, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Strabag.

