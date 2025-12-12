SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

12.12.2025, 3286 Zeichen

Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2 : +0.56% vs. last #gabb, +28.36% ytd, +114.10% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 141.511 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 386 liegt (von mehr als 30.000).

Das Depot bei dad.at: Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 36,88 Prozent.

BEZEICHNUNG ˄ ISIN/WKN STK./NOM. MARKTKURS MARKTWERT G/V %/ABS.
Summe 48.613,18 +36,88% / +13.097,42
Addiko Bank AT000ADDIKO0 50Stk. 21,7500 EUR 1.087,50 +10,41 % / +102,50
Agrana AT000AGRANA3 95Stk. 11,6500 EUR 1.106,75 +10,95 % / +109,25
Amag AT00000AMAG3 41Stk. 23,7500 EUR 973,75 -1,04 % / -10,25
AT&S AT0000969985 82Stk. 30,8250 EUR 2.527,65 +154,54 % / +1.534,63
Austriacard Holdings AG AT0000A325L0 171Stk. 5,4500 EUR 931,95 -6,68 % / -66,69
Baader Bank DE0005088108 246Stk. 6,9000 EUR 1.697,40 +70,37 % / +701,10
Bawag AT0000BAWAG2 12Stk. 124,1500 EUR 1.489,80 +52,99 % / +516,00
Bechtle DE0005158703 32Stk. 43,4000 EUR 1.388,80 +39,55 % / +393,60
CPI Europe AG AT0000A21KS2 67Stk. 15,0650 EUR 1.009,36 +0,97 % / +9,72
DO&CO AT0000818802 5Stk. 196,1000 EUR 980,50 +8,94 % / +80,50
Erste Group AT0000652011 16Stk. 98,6750 EUR 1.578,80 +65,40 % / +624,24
EuroTeleSites AG AT000000ETS9 224Stk. 5,3600 EUR 1.200,64 +20,18 % / +201,60
EVN AT0000741053 45Stk. 26,6750 EUR 1.200,38 +21,25 % / +210,38
FACC AT00000FACC2 167Stk. 11,4700 EUR 1.915,49 +92,13 % / +918,50
Flughafen Wien AT00000VIE62 18Stk. 53,5000 EUR 963,00 +0,56 % / +5,40
Frequentis ATFREQUENT09 35Stk. 73,5000 EUR 2.572,50 +164,39 % / +1.599,50
Kapsch TrafficCom AT000KAPSCH9 171Stk. 5,9600 EUR 1.019,16 +2,05 % / +20,52
Kontron AT0000A0E9W5 51Stk. 23,0500 EUR 1.175,55 +18,21 % / +181,05
Marinomed Biotech ATMARINOMED6 66Stk. 19,4000 EUR 1.280,40 +29,33 % / +290,40
Österreichische Post AT0000APOST4 34Stk. 30,9250 EUR 1.051,45 +7,38 % / +72,25
Palfinger AT0000758305 50Stk. 33,9250 EUR 1.696,25 +72,38 % / +712,25
Pierer Mobility AT0000KTMI02 50Stk. 16,8100 EUR 840,50 -14,67 % / -144,50
Polytec Group AT0000A00XX9 500Stk. 3,3100 EUR 1.655,00 +65,50 % / +655,00
Porr AT0000609607 56Stk. 31,0750 EUR 1.740,20 +75,17 % / +746,76
RBI AT0000606306 50Stk. 37,9300 EUR 1.896,50 +92,05 % / +909,00
RWT AG AT00RWTRACE1 400Stk. 3,0000 EUR 1.200,00 +20,00 % / +200,00
Semperit AT0000785555 84Stk. 12,9100 EUR 1.084,44 +9,04 % / +89,88
Strabag AT000000STR1 25Stk. 79,2000 EUR 1.980,00 +100,51 % / +992,50
Telekom Austria AT0000720008 125Stk. 8,6700 EUR 1.083,75 +8,92 % / +88,75
UBM AT0000815402 62Stk. 21,7000 EUR 1.345,40 +34,78 % / +347,20
Uniqa AT0000821103 127Stk. 14,9100 EUR 1.893,57 +90,42 % / +899,16
VAS AG AT0VASGROUP3 172Stk. 2,2000 EUR 378,40 -62,07 % / -619,20
Verbund AT0000746409 14Stk. 61,0500 EUR 854,70 -12,79 % / -125,30
VIG AT0000908504 32Stk. 58,2000 EUR 1.862,40 +91,76 % / +891,20
Warimpex AT0000827209 1748Stk. 0,4910 EUR 858,27 -14,16 % / -141,59
Wienerberger AT0000831706 37Stk. 29,5400 EUR 1.092,98 +10,31 % / +102,12

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 12.12.)


(12.12.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Im Jahr 2007 (bei den letzten ATX-Rekorden) hatte sich noch Politik noch gezeigt. Und 2025?




 

Aktien auf dem Radar:VIG, UBM, FACC, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, RHI Magnesita, Frequentis, AT&S, Porr, Amag, Uniqa, DO&CO, Erste Group, VAS AG, Wolftank-Adisa, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Kapsch TrafficCom, Lenzing, Österreichische Post, Rosenbauer, Strabag, Telekom Austria, Continental, Münchener Rück, Hannover Rück, Fresenius Medical Care, adidas.

 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 12.12.: KTM, Immoeast, Robert Kastil, Michael Pistauer, ...

» Nachlese: Birgit Puck, Richard Dobetsberger, Martina Geisler, Karin Pühr...

» PIR-News: Uniqa bei Investoren, Roadshows 2026, News zu UBM, Semperit, K...

» Heute Ausgabe 2000 des #gabb, danke an Polytec! (Christian Drastil)

» Wiener Börse Party #1054: ATX erneut fester, Erste Group nur noch minima...

» Wiener Börse zu Mittag etwas fester und heute Ausgabe 2000 des #gabb: Pi...

» LinkedIn-NL: Heute Ausgabe 2000: Den täglichen Börsenbrief zur Wiener Bö...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Birgit Puck FMA; Karin Pühringer TUDC, ...

» ATX-Trends: RBI, Erste Group, Bawag, Mayr-Melnhof ...


    BSN MA-Event Münchener Rück
    BSN MA-Event Continental
    #gabb #2000
    Private Investor Relations Podcast #8: Bettina Schragl (Semperit), der Fokus auf Private plus die Investmentstory für die Baader Trading Library

    Bettina Schragl, Director Communications and Capital Markets bei Semperit, gibt uns ein kurzes Statement zum Privatanlegerfokus, sie spricht dabei eine Einladung an Banken und Wertpapierclubs aus u...

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Im Jahr 2007 (bei den letzten ATX-Rekorden) hatte sich noch Politik noch gezeigt. Und 2025?




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:VIG, UBM, FACC, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, RHI Magnesita, Frequentis, AT&S, Porr, Amag, Uniqa, DO&CO, Erste Group, VAS AG, Wolftank-Adisa, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Kapsch TrafficCom, Lenzing, Österreichische Post, Rosenbauer, Strabag, Telekom Austria, Continental, Münchener Rück, Hannover Rück, Fresenius Medical Care, adidas.

      BSN MA-Event Münchener Rück
      BSN MA-Event Continental
      #gabb #2000
      Private Investor Relations Podcast #8: Bettina Schragl (Semperit), der Fokus auf Private plus die Investmentstory für die Baader Trading Library

      Bettina Schragl, Director Communications and Capital Markets bei Semperit, gibt uns ein kurzes Statement zum Privatanlegerfokus, sie spricht dabei eine Einladung an Banken und Wertpapierclubs aus u...

