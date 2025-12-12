Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
Autor:
Christian Drastil
12.12.2025, 3286 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2 : +0.56% vs. last #gabb, +28.36% ytd, +114.10% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 141.511 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 386 liegt (von mehr als 30.000).
Das Depot bei dad.at: Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 36,88 Prozent.
|BEZEICHNUNG ˄
|ISIN/WKN
|STK./NOM.
|MARKTKURS
|MARKTWERT
|G/V %/ABS.
|Summe
|48.613,18 €
|+36,88% / +13.097,42 €
|Addiko Bank
|AT000ADDIKO0
|50Stk.
|21,7500 EUR
|1.087,50 €
|+10,41 % / +102,50 €
|Agrana
|AT000AGRANA3
|95Stk.
|11,6500 EUR
|1.106,75 €
|+10,95 % / +109,25 €
|Amag
|AT00000AMAG3
|41Stk.
|23,7500 EUR
|973,75 €
|-1,04 % / -10,25 €
|AT&S
|AT0000969985
|82Stk.
|30,8250 EUR
|2.527,65 €
|+154,54 % / +1.534,63 €
|Austriacard Holdings AG
|AT0000A325L0
|171Stk.
|5,4500 EUR
|931,95 €
|-6,68 % / -66,69 €
|Baader Bank
|DE0005088108
|246Stk.
|6,9000 EUR
|1.697,40 €
|+70,37 % / +701,10 €
|Bawag
|AT0000BAWAG2
|12Stk.
|124,1500 EUR
|1.489,80 €
|+52,99 % / +516,00 €
|Bechtle
|DE0005158703
|32Stk.
|43,4000 EUR
|1.388,80 €
|+39,55 % / +393,60 €
|CPI Europe AG
|AT0000A21KS2
|67Stk.
|15,0650 EUR
|1.009,36 €
|+0,97 % / +9,72 €
|DO&CO
|AT0000818802
|5Stk.
|196,1000 EUR
|980,50 €
|+8,94 % / +80,50 €
|Erste Group
|AT0000652011
|16Stk.
|98,6750 EUR
|1.578,80 €
|+65,40 % / +624,24 €
|EuroTeleSites AG
|AT000000ETS9
|224Stk.
|5,3600 EUR
|1.200,64 €
|+20,18 % / +201,60 €
|EVN
|AT0000741053
|45Stk.
|26,6750 EUR
|1.200,38 €
|+21,25 % / +210,38 €
|FACC
|AT00000FACC2
|167Stk.
|11,4700 EUR
|1.915,49 €
|+92,13 % / +918,50 €
|Flughafen Wien
|AT00000VIE62
|18Stk.
|53,5000 EUR
|963,00 €
|+0,56 % / +5,40 €
|Frequentis
|ATFREQUENT09
|35Stk.
|73,5000 EUR
|2.572,50 €
|+164,39 % / +1.599,50 €
|Kapsch TrafficCom
|AT000KAPSCH9
|171Stk.
|5,9600 EUR
|1.019,16 €
|+2,05 % / +20,52 €
|Kontron
|AT0000A0E9W5
|51Stk.
|23,0500 EUR
|1.175,55 €
|+18,21 % / +181,05 €
|Marinomed Biotech
|ATMARINOMED6
|66Stk.
|19,4000 EUR
|1.280,40 €
|+29,33 % / +290,40 €
|Österreichische Post
|AT0000APOST4
|34Stk.
|30,9250 EUR
|1.051,45 €
|+7,38 % / +72,25 €
|Palfinger
|AT0000758305
|50Stk.
|33,9250 EUR
|1.696,25 €
|+72,38 % / +712,25 €
|Pierer Mobility
|AT0000KTMI02
|50Stk.
|16,8100 EUR
|840,50 €
|-14,67 % / -144,50 €
|Polytec Group
|AT0000A00XX9
|500Stk.
|3,3100 EUR
|1.655,00 €
|+65,50 % / +655,00 €
|Porr
|AT0000609607
|56Stk.
|31,0750 EUR
|1.740,20 €
|+75,17 % / +746,76 €
|RBI
|AT0000606306
|50Stk.
|37,9300 EUR
|1.896,50 €
|+92,05 % / +909,00 €
|RWT AG
|AT00RWTRACE1
|400Stk.
|3,0000 EUR
|1.200,00 €
|+20,00 % / +200,00 €
|Semperit
|AT0000785555
|84Stk.
|12,9100 EUR
|1.084,44 €
|+9,04 % / +89,88 €
|Strabag
|AT000000STR1
|25Stk.
|79,2000 EUR
|1.980,00 €
|+100,51 % / +992,50 €
|Telekom Austria
|AT0000720008
|125Stk.
|8,6700 EUR
|1.083,75 €
|+8,92 % / +88,75 €
|UBM
|AT0000815402
|62Stk.
|21,7000 EUR
|1.345,40 €
|+34,78 % / +347,20 €
|Uniqa
|AT0000821103
|127Stk.
|14,9100 EUR
|1.893,57 €
|+90,42 % / +899,16 €
|VAS AG
|AT0VASGROUP3
|172Stk.
|2,2000 EUR
|378,40 €
|-62,07 % / -619,20 €
|Verbund
|AT0000746409
|14Stk.
|61,0500 EUR
|854,70 €
|-12,79 % / -125,30 €
|VIG
|AT0000908504
|32Stk.
|58,2000 EUR
|1.862,40 €
|+91,76 % / +891,20 €
|Warimpex
|AT0000827209
|1748Stk.
|0,4910 EUR
|858,27 €
|-14,16 % / -141,59 €
|Wienerberger
|AT0000831706
|37Stk.
|29,5400 EUR
|1.092,98 €
|+10,31 % / +102,12 €
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 12.12.)
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Im Jahr 2007 (bei den letzten ATX-Rekorden) hatte sich noch Politik noch gezeigt. Und 2025?
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 12.12.)
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Im Jahr 2007 (bei den letzten ATX-Rekorden) hatte sich noch Politik noch gezeigt. Und 2025?
