PIR-News: Uniqa bei Investoren, Roadshows 2026, News zu UBM, Semperit, Kontron (Christine Petzwinkler)
12.12.2025, 3799 Zeichen
Die Roadshow-Saison 2025 neigt sich dem Ende zu. In der kommenden Woche präsentiert sich u.a. die Uniqa noch Investoren in Toronto und New York. Gemeinsam mit der Baader Bank ist CFO Kurt Svoboda am 16. und 17. Dezember in Kanada und den USA. Im Jänner nimmt die neue Roadshow-Saison Fahrt auf. Die Erste Group (und Baader) laden am 14. und 15. Jänner zur Conviction Equity Investors Conference 2026 nach London. Es werden auch heimische Unternehmen, wie etwa die VIG, teilnehmen. Die German Corporate Conference von Unicredit und Kepler findet vom 19. bis 21. Januar 2026 in Frankfurt mit deutschen und österreichischen Unternehmen statt. Im Jänner (9.) hält auch ODDO BHF eine Konferenz in Lyon ab, bei der u.a. Agrana dabei sein wird. Rund um den 4. Februar finden die Hamburger Investorentage statt, bei denen ebenso heimische Unternehmen dabei sind (etwa Polytec). Die Jefferies - 6th Pan-European Mid-Cap Conference findet am 24. März in London statt. Am 14. und 15. April findet die traditionelle Oddo-Konferenz in Zürs mit vielen heimischen Teilnehmern statt. Am 13. Mai gibt es dann die UBS - Small & Midcap Conference - in London. Die Erste Group und Baader laden im Mai zur CEElection nach Warschau, wo mehr als 50 Unternehmen präsentieren werden.
Die Uniqa gibt bekannt, dass ab sofort Kinder in Wien im Rahmen von Akut-Versorgt auch telemedizinisch erstversorgt werden können. Die Erweiterung erfolgt in Zusammenarbeit mit der Kinderarztpraxis NEST, die gemeinsam mit der Privatklinik Döbling seit Jahren die rasche Akutversorgung für Kinder sicherstellt. "Mit der telemedizinischen Erstversorgung schaffen wir eine noch schnellere, niederschwellige Hilfe für Familien - gerade in einer Zeit, in der Kinderarzttermine knapp und Ambulanzen überlastet sind", sagt René Knapp, Vorstand für Personenversicherung bei der Uniqa Insurance Group AG.
Uniqa ( Akt. Indikation: 15,04 /15,08, 1,07%)
Research: Die Analysten der Erste Group bestätigen die Kauf-Empfehlung mit Kursziel 28,0 Euro für UBM.
UBM ( Akt. Indikation: 21,60 /21,80, 0,93%)
Am Ende des 3. Quartals lag das verwaltete Vermögen der von österreichischen Kapitalanlagegesellschaften und Fondsmanagern aufgelegten Investmentfonds bei 240,5 Mrd. Euro und damit 3,4 Prozent oder 8 Mrd. Euro über dem Stand vom 30. Juni 2025. Nettomittelzuflüsse von jeweils rund 1 Mrd. Euro verzeichneten im Quartal Aktien- und Rentenfonds, während Misch- und Immobilienfonds Abflüsse zu verzeichnen hatten. In Summe flossen den österreichischen Fonds netto 1,59 Mrd. Euro neue Mittel zu, wie die FMA mitteilt.
Bei Semperit wurde das Vorstandsmandat von Gerfried Eder vorzeitig, auf die Dauer von drei Jahren bis 30. Juni 2029, verlängert. Gerfried Eder ist bereits seit dem Jahr 2000 im Unternehmen und seit 1. Juli 2023 als Chief Industrial Officer (CIO) im Vorstand. Er verantwortet die Division Industrial Applications (SIA) mit Hydraulik- und Industrieschläuchen sowie Profilen, darüber hinaus umfasst sein Verantwortungsbereich Commercial Excellence, F&E, Supply Chain, Einkauf, Arbeitssicherheit sowie Umwelt und Qualität. Zu seiner Tätigkeit meint der CIO: „Schlanke Prozesse und hohe Innovationskraft bilden das solide Fundament unseres Geschäfts. Wir können Wachstumschancen nur optimal nutzen und unsere Marktposition weiter verbessern, wenn wir Mehrwert für unsere Kunden schaffen. Daher bauen wirunsere Kostenführerschaft, technologische Stärke und Kundennähe weiter aus, um von positiven Markttrends überdurchschnittlich zu profitieren.“
Semperit ( Akt. Indikation: 12,82 /13,00, -0,39%)
Kontron-CEO Hannes Niederhauser hat den Kauf von 4000 Aktien zu je 21,94 Euro gemeldet, wie das Unternehmen mitteilt.
Kontron ( Akt. Indikation: 22,96 /23,02, 1,55%)
(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 12.12.)
