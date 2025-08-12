Wiener Börse zu Mittag etwas fester und heute Ausgabe 2000 des #gabb: Pierer Mobility, VIG und Flughafen Wien gesucht

12.12.2025, 1354 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 11:09 liegt der ATX mit +0.19 Prozent im Plus bei 5183 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 41.50% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Pierer Mobility mit +4.16% auf 16.77 Euro, dahinter VIG mit +2.99% auf 58.6 Euro und Flughafen Wien mit +1.71% auf 53.5 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24435 (+0.58%, Ultimo 2024: 19909, 22.03% ytd). Topperformer DAX sind adidas mit +2.66% auf 168.625 Euro, dahinter Airbus Group mit +1.42% auf 196.03 Euro und BASF mit +1.22% auf 45.105 Euro.

- PIR-News: Uniqa bei Investoren, Roadshows 2026, News zu UBM, Semperit, Kontron

- Heute Ausgabe 2000 des #gabb, danke an Polytec!

- Unser Volumensrobot sagt: VIG, UBM

- Nachlese: Birgit Puck, Richard Dobetsberger, Martina Geisler, Karin Pühringer

- Börsegeschichte 12.12.: KTM, Immoeast, Robert Kastil, Michael Pistauer, Post

- Österreich-Depots: Weekend Bilanz

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.56% vs. last #gabb, +28.36% ytd, +114.10% seit Start 2013

(12.12.2025)

Aktien auf dem Radar:VIG, UBM, FACC, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, RHI Magnesita, Frequentis, AT&S, Porr, Amag, Uniqa, DO&CO, Erste Group, VAS AG, Wolftank-Adisa, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Kapsch TrafficCom, Lenzing, Österreichische Post, Rosenbauer, Strabag, Telekom Austria.

