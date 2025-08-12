SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
Wiener Börse zu Mittag etwas fester und heute Ausgabe 2000 des #gabb: Pierer Mobility, VIG und Flughafen Wien gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
12.12.2025, 1354 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 11:09 liegt der ATX mit +0.19 Prozent im Plus bei 5183 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 41.50% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Pierer Mobility mit +4.16% auf 16.77 Euro, dahinter VIG mit +2.99% auf 58.6 Euro und Flughafen Wien mit +1.71% auf 53.5 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24435 (+0.58%, Ultimo 2024: 19909, 22.03% ytd). Topperformer DAX sind adidas mit +2.66% auf 168.625 Euro, dahinter Airbus Group mit +1.42% auf 196.03 Euro und BASF mit +1.22% auf 45.105 Euro.

- PIR-News: Uniqa bei Investoren, Roadshows 2026, News zu UBM, Semperit, Kontron
- Heute Ausgabe 2000 des #gabb, danke an Polytec!
- Unser Volumensrobot sagt: VIG, UBM
- Nachlese: Birgit Puck, Richard Dobetsberger, Martina Geisler, Karin Pühringer
- Börsegeschichte 12.12.: KTM, Immoeast, Robert Kastil, Michael Pistauer, Post
- Österreich-Depots: Weekend Bilanz
- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.56% vs. last #gabb, +28.36% ytd, +114.10% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

(12.12.2025)

Aktien auf dem Radar:VIG, UBM, FACC, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, RHI Magnesita, Frequentis, AT&S, Porr, Amag, Uniqa, DO&CO, Erste Group, VAS AG, Wolftank-Adisa, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Kapsch TrafficCom, Lenzing, Österreichische Post, Rosenbauer, Strabag, Telekom Austria.

    Aktien auf dem Radar:VIG, UBM, FACC, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, RHI Magnesita, Frequentis, AT&S, Porr, Amag, Uniqa, DO&CO, Erste Group, VAS AG, Wolftank-Adisa, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Kapsch TrafficCom, Lenzing, Österreichische Post, Rosenbauer, Strabag, Telekom Austria.

