Nachlese: Roland Meier, shadowmap.org, VIG vs. Uniqa, Norbert Peter vs. Christian Drastil (audio cd.at)

15.12.2025, 2719 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8203/

- Roland Meier ist Ex-CEO von TeleTrader, Gründer von Prive Technologies in Europa und neuerdings auch für Oaklins in Wien tätig, wir starten beim Facultas Verlag, gehen unsere intensive (und gute!) Partnerschaft in der TeleTrader-Ära durch, ziehen zu iQFoxx und Privé Technologies weiter, es wird dabei sehr international mit London und Hongkong, aber Roland reist ohnedies gerne. Mit Oaklins hat er nun auch wieder ein Österreich-Standbein, wir sprechen über Christian Baha, Miro Mitev, Julian Schillinger, Bernhard Dörflinger, aber auch über das Wort Nimby, KI und Tennis.

https://www.oaklins.com/at/de/

https://www.privetechnologies.com

Börsepeople Bernhard Dörflinger (baha): https://audio-cd.at/page/podcast/4247

Hans(wo)men Group Fresh Global Disruptive Einspieler: shadowmap.org

Visualisieren Sie Licht und Schatten überall auf der Welt, führen Sie präzise Solaranalysen durch und treffen Sie bessere Entscheidungen – ob für Immobilien, Architektur, Fotografie oder Solarprojekte. Für Unternehmen und Privatnutzer:innen gleichermaßen. Mehr unter shadowmap.org

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8198

kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at: Der beeindruckende 2-fache Paarlauf von VIG und Uniqa in Bezug auf Handelsvolumen 2025 und Kursplus 2025 - wer wird yearend da wie dort vorne sein?

- Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8202

Folge 5 des Offline-Podcasts rund um den Buch-Bestseller zu den 70s, 80s & 90s ist wieder ein Offline Quiz, diesmal mit den Kandidaten Norbert Peter und Christian Drastil sowie Quizmaster Marco Seltenreich gezählt wurde wieder mit Produkten von Manner. Und wer ging im Fragenmix aus Sport, Filmgeschichte, Musik, Gadgets und Unnützem Wissen diesmal als Sieger hervor? Reinhören. Es geht u.a. um Hans Krankl, Zachi Noy, A Glockn, Fussball-Rauhbeine, eine Heimfahrt, Musik, die man nicht hört und vieles mehr.

Termine:

Theater Center Forum,. 1090 Wien (19./20. Dezember) : https://www.theatercenterforum.com/fit-mit-amalie-kratochwill/

Orpheum, 1220 Wien (4.1. Matinee) https://orpheum.at/produkt/norbert-peter-fit-mit-amalie-offline-vs-online-abgerechnet-wird-am-schluss-04-01-2026/

Spezial-Tipp: Speziell die Vorstellung am 4.1. im Orpheum (13 Uhr) eignet sich hervorragend als Weihnachtsgeschenk für 50+-Zu-Beschenkende ;-)

Offline, das Buch: zB. https://www.thalia.at/shop/home/artikeldetails/A1071822617

- https://www.audio-cd.at/offline-der-podcast

- https://norbertpeter.at

- https://www.medizinkabarett.at

- Marco Seltenreich Börsepeople: https://audio-cd.at/page/podcast/6546

- Norbert Peter Börsepeople: https://audio-cd.at/page/podcast/7876





(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 15.12.)

(15.12.2025)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1055: ATX weiter stark, VIG mit heute 2025er-Verdoppler, Outing Partner Number One Awards, Roland Meier Opening Bell

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:VIG, UBM, FACC, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, RHI Magnesita, Frequentis, AT&S, Porr, Amag, Uniqa, DO&CO, Erste Group, VAS AG, Wolftank-Adisa, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Kapsch TrafficCom, Lenzing, Österreichische Post, Rosenbauer, Strabag, Telekom Austria, Continental, Münchener Rück, Hannover Rück, Fresenius Medical Care, adidas.

Random Partner Österreichische Post

Die Österreichische Post ist der landesweit führende Logistik- und Postdienstleister. Zu den Hauptgeschäftsbereichen zählen die Beförderung von Briefen, Werbesendungen, Printmedien und Paketen. Das Unternehmen hat Tochtergesellschaften in zwölf europäischen Ländern. >> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Börsegeschichte 15.12.: RHI Magnesita (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» Nachlese: Roland Meier, shadowmap.org, VIG vs. Uniqa, Norbert Peter vs. ...

» PIR-News: Research zu VIG, RBI, Polytec, News zu Post, BKS, Flughafen Wi...

» Wiener Börse Party #1055: ATX weiter stark, VIG mit heute 2025er-Verdopp...

» Wiener Börse zu Mittag fester: Frequentis, VIG und Wienerberger gesucht

» Börsepeople im Podcast S22/13: Roland Meier

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. VIG vs. Uniqa, ÖTV Lilli Tagger, Societ...

» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 12.12.: KTM, Immoeast, Robert Kastil, Michael Pistauer, ...

» Nachlese: Birgit Puck, Richard Dobetsberger, Martina Geisler, Karin Pühr...