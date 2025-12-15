SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Nachlese: Roland Meier, shadowmap.org, VIG vs. Uniqa, Norbert Peter vs. Christian Drastil (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

15.12.2025, 2719 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8203/
- Roland Meier ist Ex-CEO von TeleTrader, Gründer von Prive Technologies in Europa und neuerdings auch für Oaklins in Wien tätig, wir starten beim Facultas Verlag, gehen unsere intensive (und gute!) Partnerschaft in der TeleTrader-Ära durch, ziehen zu iQFoxx und Privé Technologies weiter, es wird dabei sehr international mit London und Hongkong, aber Roland reist ohnedies gerne. Mit Oaklins hat er nun auch wieder ein Österreich-Standbein, wir sprechen über Christian Baha, Miro Mitev, Julian Schillinger, Bernhard Dörflinger, aber auch über das Wort Nimby, KI und Tennis.
https://www.oaklins.com/at/de/
https://www.privetechnologies.com
Börsepeople Bernhard Dörflinger (baha): https://audio-cd.at/page/podcast/4247
Hans(wo)men Group Fresh Global Disruptive Einspieler: shadowmap.org
Visualisieren Sie Licht und Schatten überall auf der Welt, führen Sie präzise Solaranalysen durch und treffen Sie bessere Entscheidungen – ob für Immobilien, Architektur, Fotografie oder Solarprojekte. Für Unternehmen und Privatnutzer:innen gleichermaßen. Mehr unter shadowmap.org

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8198
kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at: Der beeindruckende 2-fache Paarlauf von VIG und Uniqa in Bezug auf Handelsvolumen 2025 und Kursplus 2025 - wer wird yearend da wie dort vorne sein?

- Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8202
Folge 5 des Offline-Podcasts rund um den Buch-Bestseller zu den 70s, 80s & 90s ist wieder ein Offline Quiz, diesmal mit den Kandidaten Norbert Peter und Christian Drastil sowie Quizmaster Marco Seltenreich gezählt wurde wieder mit Produkten von Manner. Und wer ging im Fragenmix aus Sport, Filmgeschichte, Musik, Gadgets und Unnützem Wissen diesmal als Sieger hervor? Reinhören. Es geht u.a. um Hans Krankl, Zachi Noy, A Glockn, Fussball-Rauhbeine, eine Heimfahrt, Musik, die man nicht hört und vieles mehr.
Termine:
Theater Center Forum,. 1090 Wien (19./20. Dezember) : https://www.theatercenterforum.com/fit-mit-amalie-kratochwill/
Orpheum, 1220 Wien (4.1. Matinee) https://orpheum.at/produkt/norbert-peter-fit-mit-amalie-offline-vs-online-abgerechnet-wird-am-schluss-04-01-2026/
Spezial-Tipp: Speziell die Vorstellung am 4.1. im Orpheum (13 Uhr) eignet sich hervorragend als Weihnachtsgeschenk für 50+-Zu-Beschenkende ;-)
Offline, das Buch: zB. https://www.thalia.at/shop/home/artikeldetails/A1071822617
- https://www.audio-cd.at/offline-der-podcast
- https://norbertpeter.at
- https://www.medizinkabarett.at
- Marco Seltenreich Börsepeople: https://audio-cd.at/page/podcast/6546
- Norbert Peter Börsepeople: https://audio-cd.at/page/podcast/7876

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 15.12.)


(15.12.2025)

Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1055: ATX weiter stark, VIG mit heute 2025er-Verdoppler, Outing Partner Number One Awards, Roland Meier Opening Bell




 

