PIR-News: Research zu VIG, RBI, Polytec, News zu Post, BKS, Flughafen Wien (Christine Petzwinkler)
Autor:
Christine Petzwinkler
Redaktion Börse Social Magazine.
>> Website
15.12.2025, 3251 Zeichen
Kepler stuft die Vienna Insurance Group-Aktie mit Buy ein und vergibt ein Kursziel in Höhe von 70,0 Euro. Das ist aktuell das höchste Kursziel für die Aktie.
VIG ( Akt. Indikation: 60,70 /60,90, 2,53%)
Die Analysten der Erste Group stufen die Raiffeisen Bank International-Aktie von "Buy" auf "Accumulate" zurück, erhöhen aber das Kursziel von 29,00 auf 43,00 Euro.
RBI ( Akt. Indikation: 37,90 /37,92, 2,18%)
Die Analysten von Warburg Research stufen die Polytec-Aktie weiter mit Buy ein und heben das Kursziel von 4,9 Euro auf nunmehr 5,75 Euro (das derzeit höchste Kursziel) an. Das höhere Kursziel würde mitunter die positiven Effekte der Reduzierung der Nettoverschuldung nach dem Verkauf von Polytec Car Styling UK Limited widerspiegeln, so die Experten, die auch damit rechnen, dass in Verbindung mit der verbesserten Finanzlage die Dividendenzahlung wieder aufgenommen wird. Die Dividendenschätzung für 2025 beläuft sich auf 0,10 Euro je Aktie.
Polytec Group ( Akt. Indikation: 3,32 /3,34, 2,15%)
Die Österreichische Post AG hat kürzlich im Paket-Logistikzentrum Wien einen Testlauf mit autonomen Flurförderfahrzeugen abgeschlossen. Nächstes Jahr werden die ersten autonomen Fahrzeuge im Regelbetrieb ausgerollt. Peter Umundum, Generaldirektor-Stellvertreter, Vorstand für Paket & Logistik, Österreichische Post AG: „Während die Paketzustellung durch Drohnen oder Roboter oft nicht mehr als gute Werbung ist, liegt der wahre Hebel für Effizienzsteigerungen im automatisierten Transport großer Sendungsmengen. Im Logistikzentrum Wien haben wir im Zuge eines Proof of Concept bewiesen, dass autonome Flurförderfahrzeuge im Alltag funktionieren und unsere Mitarbeiter*innen sinnvoll bei ihrer Arbeit entlasten und unterstützen.“
Österreichische Post ( Akt. Indikation: 30,75 /30,90, -0,88%)
Die BKS Bank hat die zweite EMAS-Rezertifizierung erfolgreich abgeschlossen. Im Jahr 2019 hat sich die BKS Bank dazu erstmalig verpflichtet und trägt seitdem das Gütesiegel. „Das Umweltmanagementsystem hat sich in unserem Haus als zentrales Steuerungs- instrument für Umwelt- und Energieeffizienzmaßnahmen etabliert. Es trägt maßgeblich dazu bei, Verbesserungspotenziale zu identifizieren, Prozesse zu optimieren und die Um- weltleistung Jahr für Jahr weiter zu steigern“, so Nikolaus Juhász, Vorstandsvorsitzender der BKS Bank. So konnte der Corporate Carbon Footprint der BKS Bank in Österreich im Jahr 2024 gegenüber dem Vorjahr um 10 Prozent auf 1.235 Tonnen CO2-Äquivalente gesenkt werden. Seit Beginn der Erhebungen im Jahr 2012 konnten die Emissionen sogar um insgesamt 49 Prozent reduziert werden.
BKS Bank Stamm ( Akt. Indikation: 0,00 /0,00, -100,00%)
Bei der Wettbewerbsbehörde wurde eine Transaktion mit dem Flughafen Wien angemeldet: So beabsichtigt Bradford Airport Logistics Ltd (USA) von der Flughafen Wien Aktiengesellschaft indirekt 49 Prozent der Anteile an der Vienna Airport Logistics GmbH zu erwerben, welche in weiterer Folge ein Logistikzentrum für die Abwicklung der Warenversorgung am Flughafen betreiben wird, wie aus der Anmeldung hervorgeht.
Flughafen Wien ( Akt. Indikation: 53,20 /54,00, 0,00%)
(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 15.12.)
Wiener Börse Party #1055: ATX weiter stark, VIG mit heute 2025er-Verdoppler, Outing Partner Number One Awards, Roland Meier Opening Bell
Flughafen Wien
Uhrzeit: 15:27:00
Veränderung zu letztem SK: 0.37%
Letzter SK: 53.60 ( 1.90%)
Österreichische Post
Uhrzeit: 15:26:32
Veränderung zu letztem SK: -0.64%
Letzter SK: 31.10 ( 0.32%)
Polytec Group
Uhrzeit: 15:27:00
Veränderung zu letztem SK: 2.30%
Letzter SK: 3.26 ( -2.40%)
RBI
Uhrzeit: 15:24:59
Veränderung zu letztem SK: 1.51%
Letzter SK: 37.10 ( -1.64%)
VIG
Uhrzeit: 15:30:22
Veränderung zu letztem SK: 3.37%
Letzter SK: 59.30 ( 4.22%)
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:VIG, UBM, FACC, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, RHI Magnesita, Frequentis, AT&S, Porr, Amag, Uniqa, DO&CO, Erste Group, VAS AG, Wolftank-Adisa, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Kapsch TrafficCom, Lenzing, Österreichische Post, Rosenbauer, Strabag, Telekom Austria, Continental, Münchener Rück, Hannover Rück, Fresenius Medical Care, adidas.
Random Partner
RWT AG
Die Firma RWT Hornegger & Thor GmbH wurde 1999 von den beiden Geschäftsführern Hannes Hornegger und Reinhard Thor gegründet. Seitdem ist das Unternehmen kontinuierlich, auf einen derzeitigen Stand von ca. 30 Mitarbeitern, gewachsen. Das Unternehmen ist in den Bereichen Werkzeugbau, Formenbau, Prototypenbau und Baugruppenfertigung tätig und stellt des Weiteren moderne Motorkomponenten und Präzisionsteile her.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Börsegeschichte 15.12.: RHI Magnesita (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Nachlese: Roland Meier, shadowmap.org, VIG vs. Uniqa, Norbert Peter vs. ...
» PIR-News: Research zu VIG, RBI, Polytec, News zu Post, BKS, Flughafen Wi...
» Wiener Börse Party #1055: ATX weiter stark, VIG mit heute 2025er-Verdopp...
» Wiener Börse zu Mittag fester: Frequentis, VIG und Wienerberger gesucht
» Börsepeople im Podcast S22/13: Roland Meier
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. VIG vs. Uniqa, ÖTV Lilli Tagger, Societ...
» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 12.12.: KTM, Immoeast, Robert Kastil, Michael Pistauer, ...
» Nachlese: Birgit Puck, Richard Dobetsberger, Martina Geisler, Karin Pühr...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Börsegeschichte 15.12.: RHI Magnesita (Börse Gesc...
- Nachlese: Roland Meier, shadowmap.org, VIG vs. Un...
- Unser Volumensrobot sagt: VIG, UBM, FACC auffälli...
- PIR-News: Research zu VIG, RBI, Polytec, News zu ...
- Wiener Börse Party #1055: ATX weiter stark, VIG m...
- Kontron-CEO meldet Kauf von 3.000 Aktien
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1037: ATX etwas erholt, Pierer Mobility am Game/Name-Changing-Day zunächst stark, EPH nun Stuttgart statt Wien
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Adriano Zanni
Estratti di giorni cupi
2025
Boring Machines
Paul Graham
A1: The Great North Road
1983
Grey Editions
Ció Prat i Bofill
Milions d’estels i un somni
2025
Self published
Dominique Lapierre, Jean-Pierre Pedrazzini, René Ramon
So lebt man heute in Rußland
1957
Blüchert
15.12.2025, 3251 Zeichen
Kepler stuft die Vienna Insurance Group-Aktie mit Buy ein und vergibt ein Kursziel in Höhe von 70,0 Euro. Das ist aktuell das höchste Kursziel für die Aktie.
VIG ( Akt. Indikation: 60,70 /60,90, 2,53%)
Die Analysten der Erste Group stufen die Raiffeisen Bank International-Aktie von "Buy" auf "Accumulate" zurück, erhöhen aber das Kursziel von 29,00 auf 43,00 Euro.
RBI ( Akt. Indikation: 37,90 /37,92, 2,18%)
Die Analysten von Warburg Research stufen die Polytec-Aktie weiter mit Buy ein und heben das Kursziel von 4,9 Euro auf nunmehr 5,75 Euro (das derzeit höchste Kursziel) an. Das höhere Kursziel würde mitunter die positiven Effekte der Reduzierung der Nettoverschuldung nach dem Verkauf von Polytec Car Styling UK Limited widerspiegeln, so die Experten, die auch damit rechnen, dass in Verbindung mit der verbesserten Finanzlage die Dividendenzahlung wieder aufgenommen wird. Die Dividendenschätzung für 2025 beläuft sich auf 0,10 Euro je Aktie.
Polytec Group ( Akt. Indikation: 3,32 /3,34, 2,15%)
Die Österreichische Post AG hat kürzlich im Paket-Logistikzentrum Wien einen Testlauf mit autonomen Flurförderfahrzeugen abgeschlossen. Nächstes Jahr werden die ersten autonomen Fahrzeuge im Regelbetrieb ausgerollt. Peter Umundum, Generaldirektor-Stellvertreter, Vorstand für Paket & Logistik, Österreichische Post AG: „Während die Paketzustellung durch Drohnen oder Roboter oft nicht mehr als gute Werbung ist, liegt der wahre Hebel für Effizienzsteigerungen im automatisierten Transport großer Sendungsmengen. Im Logistikzentrum Wien haben wir im Zuge eines Proof of Concept bewiesen, dass autonome Flurförderfahrzeuge im Alltag funktionieren und unsere Mitarbeiter*innen sinnvoll bei ihrer Arbeit entlasten und unterstützen.“
Österreichische Post ( Akt. Indikation: 30,75 /30,90, -0,88%)
Die BKS Bank hat die zweite EMAS-Rezertifizierung erfolgreich abgeschlossen. Im Jahr 2019 hat sich die BKS Bank dazu erstmalig verpflichtet und trägt seitdem das Gütesiegel. „Das Umweltmanagementsystem hat sich in unserem Haus als zentrales Steuerungs- instrument für Umwelt- und Energieeffizienzmaßnahmen etabliert. Es trägt maßgeblich dazu bei, Verbesserungspotenziale zu identifizieren, Prozesse zu optimieren und die Um- weltleistung Jahr für Jahr weiter zu steigern“, so Nikolaus Juhász, Vorstandsvorsitzender der BKS Bank. So konnte der Corporate Carbon Footprint der BKS Bank in Österreich im Jahr 2024 gegenüber dem Vorjahr um 10 Prozent auf 1.235 Tonnen CO2-Äquivalente gesenkt werden. Seit Beginn der Erhebungen im Jahr 2012 konnten die Emissionen sogar um insgesamt 49 Prozent reduziert werden.
BKS Bank Stamm ( Akt. Indikation: 0,00 /0,00, -100,00%)
Bei der Wettbewerbsbehörde wurde eine Transaktion mit dem Flughafen Wien angemeldet: So beabsichtigt Bradford Airport Logistics Ltd (USA) von der Flughafen Wien Aktiengesellschaft indirekt 49 Prozent der Anteile an der Vienna Airport Logistics GmbH zu erwerben, welche in weiterer Folge ein Logistikzentrum für die Abwicklung der Warenversorgung am Flughafen betreiben wird, wie aus der Anmeldung hervorgeht.
Flughafen Wien ( Akt. Indikation: 53,20 /54,00, 0,00%)
(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 15.12.)
Wiener Börse Party #1055: ATX weiter stark, VIG mit heute 2025er-Verdoppler, Outing Partner Number One Awards, Roland Meier Opening Bell
Flughafen Wien
Uhrzeit: 15:27:00
Veränderung zu letztem SK: 0.37%
Letzter SK: 53.60 ( 1.90%)
Österreichische Post
Uhrzeit: 15:26:32
Veränderung zu letztem SK: -0.64%
Letzter SK: 31.10 ( 0.32%)
Polytec Group
Uhrzeit: 15:27:00
Veränderung zu letztem SK: 2.30%
Letzter SK: 3.26 ( -2.40%)
RBI
Uhrzeit: 15:24:59
Veränderung zu letztem SK: 1.51%
Letzter SK: 37.10 ( -1.64%)
VIG
Uhrzeit: 15:30:22
Veränderung zu letztem SK: 3.37%
Letzter SK: 59.30 ( 4.22%)
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:VIG, UBM, FACC, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, RHI Magnesita, Frequentis, AT&S, Porr, Amag, Uniqa, DO&CO, Erste Group, VAS AG, Wolftank-Adisa, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Kapsch TrafficCom, Lenzing, Österreichische Post, Rosenbauer, Strabag, Telekom Austria, Continental, Münchener Rück, Hannover Rück, Fresenius Medical Care, adidas.
Random Partner
RWT AG
Die Firma RWT Hornegger & Thor GmbH wurde 1999 von den beiden Geschäftsführern Hannes Hornegger und Reinhard Thor gegründet. Seitdem ist das Unternehmen kontinuierlich, auf einen derzeitigen Stand von ca. 30 Mitarbeitern, gewachsen. Das Unternehmen ist in den Bereichen Werkzeugbau, Formenbau, Prototypenbau und Baugruppenfertigung tätig und stellt des Weiteren moderne Motorkomponenten und Präzisionsteile her.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Börsegeschichte 15.12.: RHI Magnesita (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Nachlese: Roland Meier, shadowmap.org, VIG vs. Uniqa, Norbert Peter vs. ...
» PIR-News: Research zu VIG, RBI, Polytec, News zu Post, BKS, Flughafen Wi...
» Wiener Börse Party #1055: ATX weiter stark, VIG mit heute 2025er-Verdopp...
» Wiener Börse zu Mittag fester: Frequentis, VIG und Wienerberger gesucht
» Börsepeople im Podcast S22/13: Roland Meier
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. VIG vs. Uniqa, ÖTV Lilli Tagger, Societ...
» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 12.12.: KTM, Immoeast, Robert Kastil, Michael Pistauer, ...
» Nachlese: Birgit Puck, Richard Dobetsberger, Martina Geisler, Karin Pühr...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Börsegeschichte 15.12.: RHI Magnesita (Börse Gesc...
- Nachlese: Roland Meier, shadowmap.org, VIG vs. Un...
- Unser Volumensrobot sagt: VIG, UBM, FACC auffälli...
- PIR-News: Research zu VIG, RBI, Polytec, News zu ...
- Wiener Börse Party #1055: ATX weiter stark, VIG m...
- Kontron-CEO meldet Kauf von 3.000 Aktien
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1037: ATX etwas erholt, Pierer Mobility am Game/Name-Changing-Day zunächst stark, EPH nun Stuttgart statt Wien
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Jan Holkup
Posedy / Hunting Stands
2025
PositiF
Allied Forces
Deutsche Konzentrations und Gefangenenlager : was die amerikanischen und britischen Armeen vorfanden, April 1945
1945
Selbstverlag
Elizabeth Alderliesten
Not Shameless
2025
Self published
Adriano Zanni
Estratti di giorni cupi
2025
Boring Machines
Robert Delford Brown
First Class Portraits
1973
First National Church of the Exquisite Panic Press,