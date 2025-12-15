PIR-News: Research zu VIG, RBI, Polytec, News zu Post, BKS, Flughafen Wien (Christine Petzwinkler)

15.12.2025, 3251 Zeichen

Kepler stuft die Vienna Insurance Group-Aktie mit Buy ein und vergibt ein Kursziel in Höhe von 70,0 Euro. Das ist aktuell das höchste Kursziel für die Aktie.

Die Analysten der Erste Group stufen die Raiffeisen Bank International-Aktie von "Buy" auf "Accumulate" zurück, erhöhen aber das Kursziel von 29,00 auf 43,00 Euro.

Die Analysten von Warburg Research stufen die Polytec-Aktie weiter mit Buy ein und heben das Kursziel von 4,9 Euro auf nunmehr 5,75 Euro (das derzeit höchste Kursziel) an. Das höhere Kursziel würde mitunter die positiven Effekte der Reduzierung der Nettoverschuldung nach dem Verkauf von Polytec Car Styling UK Limited widerspiegeln, so die Experten, die auch damit rechnen, dass in Verbindung mit der verbesserten Finanzlage die Dividendenzahlung wieder aufgenommen wird. Die Dividendenschätzung für 2025 beläuft sich auf 0,10 Euro je Aktie.

Die Österreichische Post AG hat kürzlich im Paket-Logistikzentrum Wien einen Testlauf mit autonomen Flurförderfahrzeugen abgeschlossen. Nächstes Jahr werden die ersten autonomen Fahrzeuge im Regelbetrieb ausgerollt. Peter Umundum, Generaldirektor-Stellvertreter, Vorstand für Paket & Logistik, Österreichische Post AG: „Während die Paketzustellung durch Drohnen oder Roboter oft nicht mehr als gute Werbung ist, liegt der wahre Hebel für Effizienzsteigerungen im automatisierten Transport großer Sendungsmengen. Im Logistikzentrum Wien haben wir im Zuge eines Proof of Concept bewiesen, dass autonome Flurförderfahrzeuge im Alltag funktionieren und unsere Mitarbeiter*innen sinnvoll bei ihrer Arbeit entlasten und unterstützen.“

Die BKS Bank hat die zweite EMAS-Rezertifizierung erfolgreich abgeschlossen. Im Jahr 2019 hat sich die BKS Bank dazu erstmalig verpflichtet und trägt seitdem das Gütesiegel. „Das Umweltmanagementsystem hat sich in unserem Haus als zentrales Steuerungs- instrument für Umwelt- und Energieeffizienzmaßnahmen etabliert. Es trägt maßgeblich dazu bei, Verbesserungspotenziale zu identifizieren, Prozesse zu optimieren und die Um- weltleistung Jahr für Jahr weiter zu steigern“, so Nikolaus Juhász, Vorstandsvorsitzender der BKS Bank. So konnte der Corporate Carbon Footprint der BKS Bank in Österreich im Jahr 2024 gegenüber dem Vorjahr um 10 Prozent auf 1.235 Tonnen CO2-Äquivalente gesenkt werden. Seit Beginn der Erhebungen im Jahr 2012 konnten die Emissionen sogar um insgesamt 49 Prozent reduziert werden.

Bei der Wettbewerbsbehörde wurde eine Transaktion mit dem Flughafen Wien angemeldet: So beabsichtigt Bradford Airport Logistics Ltd (USA) von der Flughafen Wien Aktiengesellschaft indirekt 49 Prozent der Anteile an der Vienna Airport Logistics GmbH zu erwerben, welche in weiterer Folge ein Logistikzentrum für die Abwicklung der Warenversorgung am Flughafen betreiben wird, wie aus der Anmeldung hervorgeht.

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 15.12.)

(15.12.2025)

