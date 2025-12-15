» Wiener Börse zu Mittag fester: Frequentis, VIG und Wienerberger gesucht

15.12.2025, 1284 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:48 liegt der ATX mit +1.24 Prozent im Plus bei 5167 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 41.05% ytd).

Topperformer der PIR-Group sind Frequentis mit +4.55% auf 75.9 Euro, dahinter VIG mit +3.29% auf 61.25 Euro und Wienerberger mit +2.34% auf 30.17 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24302 (+0.48%, Ultimo 2024: 19909, 21.49% ytd). Topperformer DAX sind Fresenius mit +3.11% auf 49.04 Euro, dahinter Siemens Energy mit +2.03% auf 120.65 Euro und SAP mit +1.87% auf 212.1 Euro.

- PIR-News: Research zu VIG, RBI, Polytec, News zu Post, BKS, Flughafen Wien

- Unser Volumensrobot sagt: VIG, UBM, FACC auffällig

- Nachlese: Roland Meier, shadowmap.org, VIG vs. Uniqa, Norbert Peter vs. Christian Drastil

- Börsegeschichte 15.12.: RHI Magnesita

- Börse Social Depot Trading Kommentar

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.14% vs. last #gabb, +28.54% ytd, +114.40% seit Start 2013

(15.12.2025)

Aktien auf dem Radar:VIG, UBM, FACC, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, RHI Magnesita, Frequentis, AT&S, Porr, Amag, Uniqa, DO&CO, Erste Group, VAS AG, Wolftank-Adisa, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Kapsch TrafficCom, Lenzing, Österreichische Post, Rosenbauer, Strabag, Telekom Austria, Continental, Münchener Rück, Hannover Rück, Fresenius Medical Care, adidas.

