Wiener Börse zu Mittag fester: Frequentis, VIG und Wienerberger gesucht
15.12.2025, 1284 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 12:48 liegt der ATX mit +1.24 Prozent im Plus bei 5167 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 41.05% ytd).
Topperformer der PIR-Group sind Frequentis mit +4.55% auf 75.9 Euro, dahinter VIG mit +3.29% auf 61.25 Euro und Wienerberger mit +2.34% auf 30.17 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24302 (+0.48%, Ultimo 2024: 19909, 21.49% ytd). Topperformer DAX sind Fresenius mit +3.11% auf 49.04 Euro, dahinter Siemens Energy mit +2.03% auf 120.65 Euro und SAP mit +1.87% auf 212.1 Euro.
- PIR-News: Research zu VIG, RBI, Polytec, News zu Post, BKS, Flughafen Wien
- Unser Volumensrobot sagt: VIG, UBM, FACC auffällig
- Nachlese: Roland Meier, shadowmap.org, VIG vs. Uniqa, Norbert Peter vs. Christian Drastil
- Börsegeschichte 15.12.: RHI Magnesita
- Börse Social Depot Trading Kommentar
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.14% vs. last #gabb, +28.54% ytd, +114.40% seit Start 2013
Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:
Roland Meier: https://audio-cd.at/page/podcast/8203
Birgit Puck: https://audio-cd.at/page/podcast/8194
Martina Draper: https://audio-cd.at/page/podcast/8185
Manfred Wieland: https://audio-cd.at/page/podcast/8177
Katharina Hader: https://audio-cd.at/page/podcast/8167
Börsepeople im Podcast S22/13: Roland Meier
