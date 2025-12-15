SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Wiener Börse zu Mittag fester: Frequentis, VIG und Wienerberger gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

15.12.2025, 1284 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:48 liegt der ATX mit +1.24 Prozent im Plus bei 5167 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 41.05% ytd).

Topperformer der PIR-Group sind Frequentis mit +4.55% auf 75.9 Euro, dahinter VIG mit +3.29% auf 61.25 Euro und Wienerberger mit +2.34% auf 30.17 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24302 (+0.48%, Ultimo 2024: 19909, 21.49% ytd). Topperformer DAX sind Fresenius mit +3.11% auf 49.04 Euro, dahinter Siemens Energy mit +2.03% auf 120.65 Euro und SAP mit +1.87% auf 212.1 Euro.

- PIR-News: Research zu VIG, RBI, Polytec, News zu Post, BKS, Flughafen Wien
- Unser Volumensrobot sagt: VIG, UBM, FACC auffällig
- Nachlese: Roland Meier, shadowmap.org, VIG vs. Uniqa, Norbert Peter vs. Christian Drastil
- Börsegeschichte 15.12.: RHI Magnesita
- Börse Social Depot Trading Kommentar
- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.14% vs. last #gabb, +28.54% ytd, +114.40% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Roland Meier: https://audio-cd.at/page/podcast/8203
Birgit Puck: https://audio-cd.at/page/podcast/8194
Martina Draper: https://audio-cd.at/page/podcast/8185
Manfred Wieland: https://audio-cd.at/page/podcast/8177
Katharina Hader: https://audio-cd.at/page/podcast/8167


(15.12.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S22/13: Roland Meier




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:VIG, UBM, FACC, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, RHI Magnesita, Frequentis, AT&S, Porr, Amag, Uniqa, DO&CO, Erste Group, VAS AG, Wolftank-Adisa, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Kapsch TrafficCom, Lenzing, Österreichische Post, Rosenbauer, Strabag, Telekom Austria, Continental, Münchener Rück, Hannover Rück, Fresenius Medical Care, adidas.

Random Partner

Erste Group
Gegründet 1819 als die „Erste österreichische Spar-Casse“, ging die Erste Group 1997 mit der Strategie, ihr Retailgeschäft in die Wachstumsmärkte Zentral- und Osteuropas (CEE) auszuweiten, an die Wiener Börse. Durch zahlreiche Übernahmen und organisches Wachstum hat sich die Erste Group zu einem der größten Finanzdienstleister im östlichen Teil der EU entwickelt.

>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Wiener Börse zu Mittag fester: Frequentis, VIG und Wienerberger gesucht

» Börsepeople im Podcast S22/13: Roland Meier

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. VIG vs. Uniqa, ÖTV Lilli Tagger, Societ...

» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 12.12.: KTM, Immoeast, Robert Kastil, Michael Pistauer, ...

» Nachlese: Birgit Puck, Richard Dobetsberger, Martina Geisler, Karin Pühr...

» PIR-News: Uniqa bei Investoren, Roadshows 2026, News zu UBM, Semperit, K...

» Heute Ausgabe 2000 des #gabb, danke an Polytec! (Christian Drastil)

» Wiener Börse Party #1054: ATX erneut fester, Erste Group nur noch minima...

» Wiener Börse zu Mittag etwas fester und heute Ausgabe 2000 des #gabb: Pi...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Höheres Kursziel für RBI-Aktie
Frisches Research zu VIG - Kursziel 70,0 Euro
DAX-Frühmover: Siemens Energy, Rheinmetall, Fresenius, Zalando, Merck KGaA, Scout24, Deutsche Bank, DAIMLER TRUCK HLD..., Infineon und HeidelbergCement
Polytec - Höheres Kursziel und bestätigtes "Buy"
Research-Fazits zu Hellofresh, Patrizia, Carl Zeiss ...
Post treibt Automatisierung voran




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Star der Stunde: Rosenbauer 1%, Rutsch der Stunde: Austriacard Holdings AG -1.61%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: RBI(1), Agrana(1), Frequentis(1), Wienerberger(1)
    Star der Stunde: Frequentis 1.48%, Rutsch der Stunde: FACC -0.91%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: Agrana(2), RBI(1), Verbund(1), Porr(1)
    BSN MA-Event Henkel
    Star der Stunde: Polytec Group 1.68%, Rutsch der Stunde: FACC -1.47%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 10-11: Kontron(1), Wienerberger(1), FACC(1)
    Star der Stunde: FACC 5.08%, Rutsch der Stunde: Addiko Bank -1.36%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 9-10: FACC(1)
    Featured Partner Video

    Private Investor Relations Podcast #6: Ute Greutter über die IR-Einsteigerseminare und die steigende Bedeutung von Snackable Content

    Ute Greutter, Gründerin und Geschäftsführerin von UKcom Finance, bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Finanzkommunikation mit. Sie unterstützt Unternehmen am Kapitalmarkt bei der InvestorRelat...

    Books josefchladek.com

    Bernhard Fuchs
    Heustock
    2025
    Verlag der Buchhandlung Walther König

    Marjolein Martinot
    Riverland
    2025
    Stanley / Barker

    Elizabeth Alderliesten
    Not Shameless
    2025
    Self published

    Wassili und Hans Luckhardt
    Zur neuen Wohnform
    1930
    Bauwelt-Verlag

    Robert Frank
    Os Americanos (first Brazilian edition)
    2017
    Instituto Moreira Salles



    Autor: Christian Drastil

    15.12.2025, 1284 Zeichen

    Heute im #gabb:

    Um 12:48 liegt der ATX mit +1.24 Prozent im Plus bei 5167 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 41.05% ytd).

    Topperformer der PIR-Group sind Frequentis mit +4.55% auf 75.9 Euro, dahinter VIG mit +3.29% auf 61.25 Euro und Wienerberger mit +2.34% auf 30.17 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24302 (+0.48%, Ultimo 2024: 19909, 21.49% ytd). Topperformer DAX sind Fresenius mit +3.11% auf 49.04 Euro, dahinter Siemens Energy mit +2.03% auf 120.65 Euro und SAP mit +1.87% auf 212.1 Euro.

    - PIR-News: Research zu VIG, RBI, Polytec, News zu Post, BKS, Flughafen Wien
    - Unser Volumensrobot sagt: VIG, UBM, FACC auffällig
    - Nachlese: Roland Meier, shadowmap.org, VIG vs. Uniqa, Norbert Peter vs. Christian Drastil
    - Börsegeschichte 15.12.: RHI Magnesita
    - Börse Social Depot Trading Kommentar
    - wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.14% vs. last #gabb, +28.54% ytd, +114.40% seit Start 2013

    Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

    Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

    Roland Meier: https://audio-cd.at/page/podcast/8203
    Birgit Puck: https://audio-cd.at/page/podcast/8194
    Martina Draper: https://audio-cd.at/page/podcast/8185
    Manfred Wieland: https://audio-cd.at/page/podcast/8177
    Katharina Hader: https://audio-cd.at/page/podcast/8167


    (15.12.2025)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Börsepeople im Podcast S22/13: Roland Meier




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:VIG, UBM, FACC, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, RHI Magnesita, Frequentis, AT&S, Porr, Amag, Uniqa, DO&CO, Erste Group, VAS AG, Wolftank-Adisa, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Kapsch TrafficCom, Lenzing, Österreichische Post, Rosenbauer, Strabag, Telekom Austria, Continental, Münchener Rück, Hannover Rück, Fresenius Medical Care, adidas.

    Random Partner

    Erste Group
    Gegründet 1819 als die „Erste österreichische Spar-Casse“, ging die Erste Group 1997 mit der Strategie, ihr Retailgeschäft in die Wachstumsmärkte Zentral- und Osteuropas (CEE) auszuweiten, an die Wiener Börse. Durch zahlreiche Übernahmen und organisches Wachstum hat sich die Erste Group zu einem der größten Finanzdienstleister im östlichen Teil der EU entwickelt.

    >> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Wiener Börse zu Mittag fester: Frequentis, VIG und Wienerberger gesucht

    » Börsepeople im Podcast S22/13: Roland Meier

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. VIG vs. Uniqa, ÖTV Lilli Tagger, Societ...

    » Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 12.12.: KTM, Immoeast, Robert Kastil, Michael Pistauer, ...

    » Nachlese: Birgit Puck, Richard Dobetsberger, Martina Geisler, Karin Pühr...

    » PIR-News: Uniqa bei Investoren, Roadshows 2026, News zu UBM, Semperit, K...

    » Heute Ausgabe 2000 des #gabb, danke an Polytec! (Christian Drastil)

    » Wiener Börse Party #1054: ATX erneut fester, Erste Group nur noch minima...

    » Wiener Börse zu Mittag etwas fester und heute Ausgabe 2000 des #gabb: Pi...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Höheres Kursziel für RBI-Aktie
    Frisches Research zu VIG - Kursziel 70,0 Euro
    DAX-Frühmover: Siemens Energy, Rheinmetall, Fresenius, Zalando, Merck KGaA, Scout24, Deutsche Bank, DAIMLER TRUCK HLD..., Infineon und HeidelbergCement
    Polytec - Höheres Kursziel und bestätigtes "Buy"
    Research-Fazits zu Hellofresh, Patrizia, Carl Zeiss ...
    Post treibt Automatisierung voran




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Star der Stunde: Rosenbauer 1%, Rutsch der Stunde: Austriacard Holdings AG -1.61%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: RBI(1), Agrana(1), Frequentis(1), Wienerberger(1)
      Star der Stunde: Frequentis 1.48%, Rutsch der Stunde: FACC -0.91%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: Agrana(2), RBI(1), Verbund(1), Porr(1)
      BSN MA-Event Henkel
      Star der Stunde: Polytec Group 1.68%, Rutsch der Stunde: FACC -1.47%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 10-11: Kontron(1), Wienerberger(1), FACC(1)
      Star der Stunde: FACC 5.08%, Rutsch der Stunde: Addiko Bank -1.36%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 9-10: FACC(1)
      Featured Partner Video

      Private Investor Relations Podcast #6: Ute Greutter über die IR-Einsteigerseminare und die steigende Bedeutung von Snackable Content

      Ute Greutter, Gründerin und Geschäftsführerin von UKcom Finance, bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Finanzkommunikation mit. Sie unterstützt Unternehmen am Kapitalmarkt bei der InvestorRelat...

      Books josefchladek.com

      Adriano Zanni
      Sequenze di Fabbrica
      2025
      Boring Machines

      Julie van der Vaart
      Particles
      2025
      Origini edizioni

      Elizabeth Alderliesten
      Not Shameless
      2025
      Self published

      Robert Frank
      Os Americanos (first Brazilian edition)
      2017
      Instituto Moreira Salles

      Konrad Werner Schulze
      Der Stahlskelettbau
      1928
      Wissenschaftl. Verlag Dr. Zaugg & Co.

      (c) 2025 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de