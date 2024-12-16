Börsegeschichte 16.12.: Extremes zu Erste Group (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
Autor:
Börse Geschichte
Aus dem #gabb, siehe https://boersegeschichte.at und http://boerse-social.com/gabb
>> Website
16.12.2025, 505 Zeichen
Positive Serie in Tagen:
16.12.2024: Erste Group: Längste positive Serie: 12 Tage (endete am 16.12.2024)
Bisher gab es an einem 16. Dezember 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformanceam 16.12. beträgt 0,28%. Der beste 16.12. fand im Jahr 2021 mit 1,61% statt, der schlechteste 16.12. im Jahr 1992 mit -1,73%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 16.12. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 16.12.)
Private Investor Relations Podcast #14: Heiko Thieme rät zu Anrufen bei der IR, sieht Private gegenüber Institutionellen insgesamt im Vorteil
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:VIG, Austriacard Holdings AG, Amag, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, Addiko Bank, CPI Europe AG, Wienerberger, Zumtobel, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, AT&S, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post, Semperit.
Random Partner
UBS
UBS bietet weltweit finanzielle Beratung und Lösungen für private, institutionelle und Firmenkunden als auch für private Kundinnen und Kunden in der Schweiz. UBS mit dem Hauptsitz in Zürich hat eine weltweite Präsenz in allen wichtigen Finanzmärkten.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Knapp unter High (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 16.12.: Extremes zu Erste Group (Börse Geschichte) (Börs...
» Wiener Börse am Nachmittag unverändert: Wienerberger, Austriacard und UB...
» Nachlese: Heiko Thieme Investor Relations, Jahreswechsel Info (audio cd.at)
» Research zu RBI, News zu Flughafen Wien, Frequentis, Kapsch TrafficCom, ...
» Öko-Invest-Editorial ausnahmsweise von Christian Drastil (Christian Dras...
» LinkedIn-NL: Mit meinen Offline-Kabarettisten (samt Veranstaltungen) und...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. VIG Verdoppler, Roland Meier, BNP Parib...
» ATX-Trends: RBI, Polytec, VIG, Uniqa ....
» Börsegeschichte 15.12.: RHI Magnesita (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wie Zumtobel, Austriacard Holdings AG, Addiko Ban...
- Wie Wienerberger, SBO, OMV, Andritz, Bawag und CP...
- Österreich-Depots: Knapp unter High (Depot Kommen...
- Börsegeschichte 16.12.: Extremes zu Erste Group (...
- Wiener Börse am Nachmittag unverändert: Wienerber...
- Nachlese: Heiko Thieme Investor Relations, Jahres...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1052: ATX TR nach Rekord 50 heute etwas leichter, gute Phase für RBI, VIG und Uniqa, Opening Bell Petra Heindl
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Wassili und Hans Luckhardt
Zur neuen Wohnform
1930
Bauwelt-Verlag
Jan Holkup
Posedy / Hunting Stands
2025
PositiF
Niko Havranek
Fleisch #74 „Ganz Wien“
2025
Self published
Regina Anzenberger
The Australian Journey
2025
AnzenbergerEdition
16.12.2025, 505 Zeichen
Positive Serie in Tagen:
16.12.2024: Erste Group: Längste positive Serie: 12 Tage (endete am 16.12.2024)
Bisher gab es an einem 16. Dezember 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformanceam 16.12. beträgt 0,28%. Der beste 16.12. fand im Jahr 2021 mit 1,61% statt, der schlechteste 16.12. im Jahr 1992 mit -1,73%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 16.12. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 16.12.)
Private Investor Relations Podcast #14: Heiko Thieme rät zu Anrufen bei der IR, sieht Private gegenüber Institutionellen insgesamt im Vorteil
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:VIG, Austriacard Holdings AG, Amag, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, Addiko Bank, CPI Europe AG, Wienerberger, Zumtobel, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, AT&S, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post, Semperit.
Random Partner
UBS
UBS bietet weltweit finanzielle Beratung und Lösungen für private, institutionelle und Firmenkunden als auch für private Kundinnen und Kunden in der Schweiz. UBS mit dem Hauptsitz in Zürich hat eine weltweite Präsenz in allen wichtigen Finanzmärkten.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Knapp unter High (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 16.12.: Extremes zu Erste Group (Börse Geschichte) (Börs...
» Wiener Börse am Nachmittag unverändert: Wienerberger, Austriacard und UB...
» Nachlese: Heiko Thieme Investor Relations, Jahreswechsel Info (audio cd.at)
» Research zu RBI, News zu Flughafen Wien, Frequentis, Kapsch TrafficCom, ...
» Öko-Invest-Editorial ausnahmsweise von Christian Drastil (Christian Dras...
» LinkedIn-NL: Mit meinen Offline-Kabarettisten (samt Veranstaltungen) und...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. VIG Verdoppler, Roland Meier, BNP Parib...
» ATX-Trends: RBI, Polytec, VIG, Uniqa ....
» Börsegeschichte 15.12.: RHI Magnesita (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wie Zumtobel, Austriacard Holdings AG, Addiko Ban...
- Wie Wienerberger, SBO, OMV, Andritz, Bawag und CP...
- Österreich-Depots: Knapp unter High (Depot Kommen...
- Börsegeschichte 16.12.: Extremes zu Erste Group (...
- Wiener Börse am Nachmittag unverändert: Wienerber...
- Nachlese: Heiko Thieme Investor Relations, Jahres...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1052: ATX TR nach Rekord 50 heute etwas leichter, gute Phase für RBI, VIG und Uniqa, Opening Bell Petra Heindl
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Krass Clement
Født af mørket
2025
Gyldendal
Paul Graham
A1: The Great North Road
1983
Grey Editions
Dominique Lapierre, Jean-Pierre Pedrazzini, René Ramon
So lebt man heute in Rußland
1957
Blüchert
Adriano Zanni
Estratti di giorni cupi
2025
Boring Machines