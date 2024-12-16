SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
Börsegeschichte 16.12.: Extremes zu Erste Group (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

16.12.2025, 505 Zeichen

Positive Serie in Tagen:
16.12.2024: Erste Group: Längste positive Serie: 12 Tage (endete am 16.12.2024)

Bisher gab es an einem 16. Dezember 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformanceam 16.12. beträgt 0,28%. Der beste 16.12. fand im Jahr 2021 mit 1,61% statt, der schlechteste 16.12. im Jahr 1992 mit -1,73%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 16.12. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 16.12.)


(16.12.2025)

Private Investor Relations Podcast #14: Heiko Thieme rät zu Anrufen bei der IR, sieht Private gegenüber Institutionellen insgesamt im Vorteil




 

Aktien auf dem Radar:VIG, Austriacard Holdings AG, Amag, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, Addiko Bank, CPI Europe AG, Wienerberger, Zumtobel, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, AT&S, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post, Semperit.

UBS
UBS bietet weltweit finanzielle Beratung und Lösungen für private, institutionelle und Firmenkunden als auch für private Kundinnen und Kunden in der Schweiz. UBS mit dem Hauptsitz in Zürich hat eine weltweite Präsenz in allen wichtigen Finanzmärkten.

