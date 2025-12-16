SOCIAL

Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
LinkedIn-NL: Mit meinen Offline-Kabarettisten (samt Veranstaltungen) und als Autor des Öko-Invest-Editorials ...

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

16.12.2025, 4225 Zeichen

Bild rechts: Diesen Beitrag durfte ich auf Einladung von Max Deml für die Ausgabe Nr. 777 des Öko-Invest-Börsenbriefs verfassen, der seit 1991 mit Musterdepot und unterschiedlichen Schwerpunktthemen sowie dem Natur-Aktien-Index nx-25 erscheint. Ein kostenloses Probeheft (per Post oder digital) ist lt. Max gerne per email (www.oeko-invest.net) abzurufen.

Bild links. - Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8202 Folge 5 des Offline-Podcasts rund um den Buch-Bestseller zu den 70s, 80s & 90s ist wieder ein Offline Quiz, diesmal mit den Kandidaten Norbert Peter und Christian Drastil sowie Quizmaster Marco Seltenreich gezählt wurde wieder mit Produkten von Manner. Und wer ging im Fragenmix aus Sport, Filmgeschichte, Musik, Gadgets und Unnützem Wissen diesmal als Sieger hervor? Reinhören. Es geht u.a. um Hans Krankl, Zachi Noy, A Glockn, Fussball-Rauhbeine, eine Heimfahrt, Musik, die man nicht hört und vieles mehr. Termine: Theater Center Forum,. 1090 Wien (19./20. Dezember) : https://www.theatercenterforum.com/fit-mit-amalie-kratochwill/ Orpheum, 1220 Wien (4.1. Matinee) https://orpheum.at/produkt/norbert-peter-fit-mit-amalie-offline-vs-online-abgerechnet-wird-am-schluss-04-01-2026/ Spezial-Tipp: Speziell die Vorstellung am 4.1. im Orpheum (13 Uhr) eignet sich hervorragend als Weihnachtsgeschenk für 50+-Zu-Beschenkende ;-) Offline, das Buch: zB. https://www.thalia.at/shop/home/artikeldetails/A1071822617 - https://www.audio-cd.at/offline-der-podcast - https://norbertpeter.at - https://www.medizinkabarett.at - Marco Seltenreich Börsepeople: https://audio-cd.at/page/podcast/6546 - Norbert Peter Börsepeople: https://audio-cd.at/page/podcast/7876

Wiener Börse Party Montag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8206 - ATX weiter im Plus - VIG mit heute ein Kursverdoppler 2025 - Research zu VIG, RBI, Polytec, - News zu Post, BKS, Flughafen Wien - Frankfurt: DAX fester, Fresenius gesucht

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8208 Im Rahmen des Podcasts "1h mit Heiko Thieme" habe ich ihn u.a. zu Investor Relations Themen befragt, Heiko verwendet gerne auch den Begriff PR. Beiersdorf findet er gut und Private sieht er im Vorteil, Telefonieren ist ihm lieber als Schreiben. 1h mit Heiko Thieme: https://audio-cd.at/page/podcast/8054/ https://www.m-vg.de/finanzbuchverlag/shop/article/25404-erfolgreich-zeitlos-investieren/ https://www.heiko-thieme.club https://www.instagram.com/heikothieme.club/ http://www.audio-cd.at/pir Playlist Spotify http://www.audio-cd.at/private-investor-relations

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8207 kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Wie es über den Jahreswechsel mit unseren Podcasts weitergeht ...

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8203/ - Roland Meier ist Ex-CEO von TeleTrader, Gründer von Prive Technologies in Europa und neuerdings auch für Oaklins in Wien tätig, wir starten beim Facultas Verlag, gehen unsere intensive (und gute!) Partnerschaft in der TeleTrader-Ära durch, ziehen zu iQFoxx und Privé Technologies weiter, es wird dabei sehr international mit London und Hongkong, aber Roland reist ohnedies gerne. Mit Oaklins hat er nun auch wieder ein Österreich-Standbein, wir sprechen über Christian Baha, Miro Mitev, Julian Schillinger, Bernhard Dörflinger, aber auch über das Wort Nimby, KI und Tennis. https://www.oaklins.com/at/de/ https://www.privetechnologies.com Börsepeople Bernhard Dörflinger (baha): https://audio-cd.at/page/podcast/4247 Hans(wo)men Group Fresh Global Disruptive Einspieler: shadowmap.org Visualisieren Sie Licht und Schatten überall auf der Welt, führen Sie präzise Solaranalysen durch und treffen Sie bessere Entscheidungen – ob für Immobilien, Architektur, Fotografie oder Solarprojekte. Für Unternehmen und Privatnutzer:innen gleichermaßen. Mehr unter shadowmap.org

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8198 kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at: Der beeindruckende 2-fache Paarlauf von VIG und Uniqa in Bezug auf Handelsvolumen 2025 und Kursplus 2025 - wer wird yearend da wie dort vorne sein?

Danke fürs Reinlesen, danke fürs Reinhören!

christian.drastil@boerse-social.com


(16.12.2025)

Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Private Investor Relations Podcast #14: Heiko Thieme rät zu Anrufen bei der IR, sieht Private gegenüber Institutionellen insgesamt im Vorteil




 

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.

UBS
UBS bietet weltweit finanzielle Beratung und Lösungen für private, institutionelle und Firmenkunden als auch für private Kundinnen und Kunden in der Schweiz. UBS mit dem Hauptsitz in Zürich hat eine weltweite Präsenz in allen wichtigen Finanzmärkten.

