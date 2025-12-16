Research zu RBI, News zu Flughafen Wien, Frequentis, Kapsch TrafficCom, Uniqa, Erste AM, neue Aktie an der Wiener Börse (Christine Petzwinkler)

16.12.2025, 4239 Zeichen

Die Analysten von Oddo stufen die RBI-Aktie mit "Outperform" ein.

RBI ( Akt. Indikation: 38,06 /38,12, 1,30%)

Die Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) verzeichnete im November gegenüber dem Vorjahr ein Plus von 8,2 Prozent auf 3.177.617 Passagiere. Am Standort Wien erhöhte sich das Passagieraufkommen um 5,8 Prozent auf 2.396.644 Reisende. Damit verzeichnete der Flughafen Wien den passagierstärksten November seiner Geschichte, wie das Unternehmen betont. Von Jänner bis November 2025 legte das Passagieraufkommen am Flughafen Wien im Vergleich zum Vorjahr um 2,4 Prozent auf kumuliert 30.033.717 Fluggäste zu. Das Frachtaufkommen stieg um 5,9 Prozent auf 289.049 Tonnen. In der gesamten Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) stiegen die Passagierzahlen in diesem Zeitraum um 4,6 Prozent auf 40.151.998 Reisende.

Flughafen Wien ( Akt. Indikation: 53,60 /54,60, -1,64%)

Saudi Air Navigation Services (SANS) verlängert den Vertrag über das Sprachkommunikationssystem von Frequentis bis zumindest 2028. Aufbauend auf einer über zehnjährigen Partnerschaft wird Frequentis weiterhin technischen Support, Systemoptimierung und Lebenszyklusmanagement für die Sprachkommunikationssysteme (VCS) von SANS bereitstellen. Der verlängerte Vertrag umfasst mehrere Betriebsstandorte, darunter die Area Control Centres (ACC) in Jeddah und Riad, und gewährleistet eine unterbrechungsfreie Kommunikation zwischen Fluglots:innen und Pilot:innen – ein Grundpfeiler der Flugsicherheit und der operativen Exzellenz in einem der verkehrsreichsten Lufträume im Nahen Osten.

Frequentis ( Akt. Indikation: 73,60 /74,40, -0,54%)

Kapsch TrafficCom wurde für die Nachhaltigkeitserklärung 2024/25 mit dem ESG Transparency Award ausgezeichnet. Als „Leading Company“ zählt Kapsch TrafficCom demnach zu den besten Organisationen nach Land, Branche und Größe – und zur „Exzellenz-Klasse“ des Awards. Die aktuelle Nachhaltigkeitserklärung folgte erstmals den Reporting Standards gemäß Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) der Europäischen Union. Doris Gstatter, ESG Officer bei Kapsch TrafficCom, kommentiert die Auszeichnung: „Die Anerkennung bestätigt unser Nachhaltigkeitsverständnis nicht nur als Pflicht, sondern als Teil unserer Unternehmensidentität.“

Kapsch TrafficCom ( Akt. Indikation: 5,86 /5,88, -2,17%)

Mavie, die Gesundheits-Dachmarke von Uniqa, beteiligt sich an der tschechischen Health-Plattform uLekare.cz. Gemeinsames Ziel ist es, Unternehmen in der CEE-Region künftig noch umfassendere, digitale und ganzheitliche Gesundheitslösungen aus einer Hand anzubieten, wie es heißt. Zu den Dienstleistungen von uLekare.cz gehören telemedizinische Beratung, Gesundheitskoordination und digitale Prävention. Mehr als 270 Unternehmenskund:innen mit über 150.000 Mitarbeitenden nutzen die hybride Plattform. Zu den Kunden von uLekare.cz zählen Unternehmen wie IKEA, Tesco, Johnson & Johnson, Deloitte und Mastercard.

Uniqa ( Akt. Indikation: 15,22 /15,26, 0,00%)

Die Erste Asset Management startet eine Kooperation mit dem internationalen Vermögensverwalter Partners Group, um eine One-Stop-Private-Markets-Lösung für die privaten und institutionellen Kund:innen der Erste Group auf den Markt zu bringen. Die neue Lösung wird in einem Evergreen-Format angeboten und gemäß der Verordnung über europäische langfristige Investmentfonds (ELTIF) 2.0 strukturiert sein. Die Lösung bietet Zugang zu einer diversifizierten Palette von Private-Markets-Anlagen in den Bereichen Private Equity, Private Credit, Infrastruktur und Immobilien. Sie investiert in Direktinvestitionen von Partners Group über deren Evergreen-Strategien und wird ausschließlich Kund:innen der Erste Group in ihren Heimatmärkten zur Verfügung stehen.



Das in Bozen ansässige Mund- und Zahnpflege-Unternehmen Gallmetzer HealthCare ist seit heute an der Wiener Börse gelistet. CEO Dietrich Gallmetzer eröffnete den Handel im Segment direct market plus traditionell mit dem Läuten der Börsenglocke. Die Aktien sind ab sofort täglich in einer betreuten Auktion mit Preisbildung um 13:30 Uhr handelbar.

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 16.12.)

(16.12.2025)

