Wiener Börse am Nachmittag unverändert: Wienerberger, Austriacard und UBM gesucht
16.12.2025, 1367 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 15:00 liegt der ATX mit +0.02 Prozent im Plus bei 5172 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 41.20% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Wienerberger mit +3.53% auf 31.08 Euro, dahinter Austriacard Holdings AG mit +2.87% auf 5.74 Euro und UBM mit +1.64% auf 21.65 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24118 ( -0.46%, Ultimo 2024: 19909, 21.70% ytd). Topperformer DAX sind Merck KGaA mit +2.96% auf 121.9 Euro, dahinter Zalando mit +2.15% auf 24.2 Euro und BASF mit +1.72% auf 45.01 Euro.
- Research zu RBI, News zu Flughafen Wien, Frequentis, Kapsch TrafficCom, Uniqa, Erste AM, neue Aktie an der Wiener Börse
- Öko-Invest-Editorial ausnahmsweise von Christian Drastil
- Unser Volumensrobot sagt: VIG, Amag, FACC
- Nachlese: Heiko Thieme Investor Relations, Jahreswechsel Info
- Börsegeschichte 16.12.: Extremes zu Erste Group
- Österreich-Depots: Knapp unter High
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: 0.00% vs. last #gabb, +28.54% ytd, +114.40% seit Start 2013
Private Investor Relations Podcast #14: Heiko Thieme rät zu Anrufen bei der IR, sieht Private gegenüber Institutionellen insgesamt im Vorteil
