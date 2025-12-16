Wiener Börse am Nachmittag unverändert: Wienerberger, Austriacard und UBM gesucht

16.12.2025, 1367 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 15:00 liegt der ATX mit +0.02 Prozent im Plus bei 5172 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 41.20% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Wienerberger mit +3.53% auf 31.08 Euro, dahinter Austriacard Holdings AG mit +2.87% auf 5.74 Euro und UBM mit +1.64% auf 21.65 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24118 ( -0.46%, Ultimo 2024: 19909, 21.70% ytd). Topperformer DAX sind Merck KGaA mit +2.96% auf 121.9 Euro, dahinter Zalando mit +2.15% auf 24.2 Euro und BASF mit +1.72% auf 45.01 Euro.

- Research zu RBI, News zu Flughafen Wien, Frequentis, Kapsch TrafficCom, Uniqa, Erste AM, neue Aktie an der Wiener Börse

- Öko-Invest-Editorial ausnahmsweise von Christian Drastil

- Unser Volumensrobot sagt: VIG, Amag, FACC

- Nachlese: Heiko Thieme Investor Relations, Jahreswechsel Info

- Börsegeschichte 16.12.: Extremes zu Erste Group

- Österreich-Depots: Knapp unter High

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: 0.00% vs. last #gabb, +28.54% ytd, +114.40% seit Start 2013

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Roland Meier: https://audio-cd.at/page/podcast/8203

Birgit Puck: https://audio-cd.at/page/podcast/8194

Martina Draper: https://audio-cd.at/page/podcast/8185

Manfred Wieland: https://audio-cd.at/page/podcast/8177

Katharina Hader: https://audio-cd.at/page/podcast/8167

(16.12.2025)

Private Investor Relations Podcast #14: Heiko Thieme rät zu Anrufen bei der IR, sieht Private gegenüber Institutionellen insgesamt im Vorteil

