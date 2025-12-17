PIR-News: Research zu VIG, Porr, Flughafen Wien, News zu Strabag, Frequentis, Reploid (Christine Petzwinkler)

17.12.2025, 4771 Zeichen

Die Analysten der UBS erhöhen das Kursziel für die VIG-Aktie von 65,4 Euro auf 72,0 Euro und bestätigen die Kauf-Empfehlung. Die Kurszielerhöhung folgt auf die Aufnahme der jüngsten VIG-Akquisition Nürnberger in das Modell der UBS. Trotz der starken Kursentwicklung in diesem Jahr zählen die UBS-Analysten die VIG-Aktie zu ihren Top-Picks im Sektor.

VIG ( Akt. Indikation: 64,40 /64,50, 2,96%)



Die Analysten von Montega bestätigen die Kauf-Empfehlung mit Kursziel 36,0 Euro für die Porr-Aktie. In einem Research-Update meinen sie: "Nach einer bislang insbesondere ergebnisseitig überzeugenden operativen Entwicklung, dem Aufstieg in den ATX sowie dem jüngsten Innovationspreis werten wir das Jahr 2025 für Porr schon jetzt als sehr gelungen. Wir sind zuversichtlich, dass 2026 daran anknüpfen kann. Bereits früh im neuen Jahr, am 4. Februar, wird der CFO das Unternehmen auf unseren Hamburger Investorentagen präsentieren."

Porr ( Akt. Indikation: 30,60 /30,80, -0,65%)

Die Analysten von NuWays bekräftigen die Hold-Empfehlung mit Kursziel 58,0 Euro für die Flughafen Wien-Aktie. In einem Update mienen sie: "Der Flughafen Wien tritt im Geschäftsjahr 2026 in eine Übergangsphase ein. Niedrigere Flughafengebühren in Verbindung mit sinkenden Kapazitäten von Billigfluggesellschaften (insbesondere Ryanair und Wizz Air) dürften zum ersten Umsatzrückgang seit dem Geschäftsjahr 2020 führen. Um die Margenauswirkungen des negativen operativen Leverage auszugleichen, hat der Flughafen bereits ein Effizienz- und Kostensenkungsprogramm gestartet. Insgesamt dürften die Auswirkungen nicht dramatisch sein und werden voraussichtlich schrittweise von der AUA aufgefangen. Darüber hinaus soll die Erweiterung des Terminals 3 im Südteil bis Anfang 2027 abgeschlossen sein und anschließend zusätzliche Umsätze außerhalb des Luftfahrtbereichs generieren, was bis zum Geschäftsjahr 2027 zu einer Rückkehr zu nachhaltigem Umsatzwachstum führen dürfte. Vor diesem Hintergrund sind die Aktien weiterhin angemessen bewertet."

Flughafen Wien ( Akt. Indikation: 54,00 /54,80, -0,73%)

Der Baukonzern Strabag sichert sich zwei Wohnbauaufträge für insgesamt über 440 Wohnungen, sowie ergänzender Infrastruktur in Wien. Das Auftragsvolumen liegt bei 128 Mio. Euro. Im 23. Bezirk entsteht im Auftrag der BWSG das Projekt „Im Terrassengarten“ als Teil einer umfassenden Quartiersentwicklung in der Meischlgasse. Die Auftragssumme beträgt rund 58 Mio. Euro. Im 22. Bezirk realisiert Strabag als Generalunternehmerin für die ZIMA Unternehmensgruppe das Wohnprojekt „Roomeo“ mit 156 Wohnungen und einem Projektvolumen von rund 70 Mio. Euro.

Strabag ( Akt. Indikation: 78,70 /79,20, -1,07%)

Die Zivilluftfahrtbehörde von Katar (QCAA) hat Bayanat Engineering Qatar mit der Lieferung eines Display-Systems von Frequentis beauftragt. Das neue System vereint alle wichtigen Datenpunkte und bietet Fluglots:innen ein einheitliches Lagebild, indem es Wetter-, Flugplatz-, Landebahn- und Support-Informationen in einer einzigen, harmonisierten Schnittstelle zusammenführt. Dies wird das Situationsbewusstsein, sowie die Sicherheit und Betriebseffizienz in den Flugverkehrskontrollzentren und Flughäfen Katars erheblich verbessern, so Frequentis. Es wird Fluglots:innen schnellere und klarere Entscheidungen ermöglichen, während der Luftverkehrssektor in Katar weiter wächst. Als Hauptauftragnehmer wird Bayanat Engineering Qatar die gesamte Lieferung, Integration und Inbetriebnahme des Systems leiten und dabei die Expertise und bewährten Lösungen von Frequentis im Bereich Air Traffic Management (ATM) nutzen. Frequentis arbeitet seit über 20 Jahren mit Bayanat Engineering Qatar zusammen.

Frequentis ( Akt. Indikation: 72,80 /73,40, -0,95%)

Das Tiernahrungsunternehmen Herosan Healthcare GmbH, eine Beteiligung der börsengelisteten Reploid Group AG, startet eine Finanzierungs-Kampagne auf der Crowdinvesting-Plattform Rockets. Herosan und Reploid wollen einen regionalen Rohstoffkreislauf schließen, der Insektenprotein aus heimischen Reststoffen in hochwertige und deutlich CO₂-ärmere Tiernahrung verwandelt. Auf Basis der strategischen Beteiligung von Reploid werden die Proteine der schwarzen Soldatenfliege und Pilzextrakte der Vitus Vitality von Herosan zu Produkten für die Tiergesundheit hergestellt. Investoren können ab 250 Euro investiern, bis zum 31.12.2025 wird eine Early Bird-Verzinsung von 9 Prozent bzw. eine Sachverzinsung von 12 Prozent p.a. geboten bei einer Laufzeit bis Ende 2029. Die Zinsen werden halbjährlich ausbezahlt. Dazu gibt es einen umsatzabhängigen Meilensteinbonus sowie einen ein Prozent Inflationsbonus, wie der Rockets-Plattform zu entnehmen ist.

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 17.12.)

(17.12.2025)

BSN Podcasts

kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Liebe Wiener Börsebubble - am 29.12. rufen wir an - nicht so überrascht sein wie Wolfgang Matejka jetzt

Akt. Indikation: 54.60 / 55.00

Uhrzeit: 20:22:23

Veränderung zu letztem SK: -2.14%

Letzter SK: 56.00 ( 2.19%)

Akt. Indikation: 67.00 / 68.80

Uhrzeit: 20:22:52

Veränderung zu letztem SK: -1.59%

Letzter SK: 69.00 ( -6.50%)

Akt. Indikation: 30.45 / 30.55

Uhrzeit: 20:24:58

Veränderung zu letztem SK: 0.66%

Letzter SK: 30.30 ( -1.94%)

Akt. Indikation: 77.40 / 77.90

Uhrzeit: 20:23:25

Veränderung zu letztem SK: -0.32%

Letzter SK: 77.90 ( -2.38%)

Akt. Indikation: 66.60 / 66.80

Uhrzeit: 20:23:32

Veränderung zu letztem SK: 0.30%

Letzter SK: 66.50 ( 6.23%)

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:VIG, Austriacard Holdings AG, Amag, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, Palfinger, CPI Europe AG, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, DO&CO, Erste Group, Uniqa, Frequentis, UBM, Frauenthal, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Warimpex, AT&S, EVN, FACC, Österreichische Post.

Random Partner Frequentis

Frequentis mit Firmensitz in Wien ist ein internationaler Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen für Kontrollzentralen mit sicherheitskritischen Aufgaben. Solche „Control Center Solutions" entwickelt und vertreibt Frequentis in den Segmenten Air Traffic Management (zivile und militärische Flugsicherung, Luftverteidigung) und Public Safety & Transport (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Schifffahrt, Bahn). >> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Österreich-Depots: Kleine Korrektur (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 17.12.: Extremes zu Lenzing (Börse Geschichte) (BörseGes...

» Nachlese: Franz Tretter hello again, ATX Five Aufholpotenzial? (audio cd...

» PIR-News: Research zu VIG, Porr, Flughafen Wien, News zu Strabag, Freque...

» Wiener Börse Party #1057: ATX weiter leicht nach oben und wieder die Ver...

» Wiener Börse zu Mittag fester: VIG, EVN und Uniqa gesucht

» ATX-Trends: RBI, Bawag, wienerberger ....

» Börsepeople im Podcast S22/14: Franz Tretter

» Wiener Börse Party #1056: ATX minimalistisch zu neuem Rekord, Wienerberg...

» Österreich-Depots: Knapp unter High (Depot Kommentar)