Wiener Börse zu Mittag fester: VIG, EVN und Uniqa gesucht
17.12.2025, 1267 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 11:00 liegt der ATX mit +0.15 Prozent im Plus bei 5181 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 41.44% ytd). Topperformer der PIR-Group sind VIG mit +2.96% auf 64.45 Euro, dahinter EVN mit +1.21% auf 27.075 Euro und Uniqa mit +1.17% auf 15.5 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24119 (+0.17%, Ultimo 2024: 19909, 20.93% ytd). Topperformer DAX sind Rheinmetall mit +2.28% auf 1536.25 Euro, dahinter E.ON mit +1.74% auf 15.6575 Euro und Siemens Energy mit +1.65% auf 121.375 Euro.
- PIR-News: Research zu VIG, Porr, Flughafen Wien, News zu Strabag, Frequentis, Reploid
- Unser Volumensrobot sagt: VIG, Austriacard, Amag
- Nachlese: Franz Tretter hello again, ATX Five Aufholpotenzial?
- Börsegeschichte 17.12.: Extremes zu Lenzing
- Österreich-Depots: Kleine Korrektur
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.42% vs. last #gabb, +28.00% ytd, +113.50% seit Start 2013
Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:
Franz Tretter: https://audio-cd.at/page/podcast/8213
Roland Meier: https://audio-cd.at/page/podcast/8203
Birgit Puck: https://audio-cd.at/page/podcast/8194
Martina Draper: https://audio-cd.at/page/podcast/8185
Manfred Wieland: https://audio-cd.at/page/podcast/8177
Börsepeople im Podcast S22/14: Franz Tretter
Aktien auf dem Radar:VIG, Austriacard Holdings AG, Amag, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, Addiko Bank, CPI Europe AG, Wienerberger, Zumtobel, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, AT&S, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post, Semperit, Henkel, Münchener Rück, Fresenius Medical Care, E.ON , RWE, Zalando, Rheinmetall, Scout24, RHI Magnesita, FACC, RBI.
Aktien auf dem Radar:VIG, Austriacard Holdings AG, Amag, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, Addiko Bank, CPI Europe AG, Wienerberger, Zumtobel, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, AT&S, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post, Semperit, Henkel, Münchener Rück, Fresenius Medical Care, E.ON , RWE, Zalando, Rheinmetall, Scout24, RHI Magnesita, FACC, RBI.
