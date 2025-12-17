» Wiener Börse zu Mittag fester: VIG, EVN und Uniqa gesucht

17.12.2025, 1267 Zeichen

Um 11:00 liegt der ATX mit +0.15 Prozent im Plus bei 5181 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 41.44% ytd). Topperformer der PIR-Group sind VIG mit +2.96% auf 64.45 Euro, dahinter EVN mit +1.21% auf 27.075 Euro und Uniqa mit +1.17% auf 15.5 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24119 (+0.17%, Ultimo 2024: 19909, 20.93% ytd). Topperformer DAX sind Rheinmetall mit +2.28% auf 1536.25 Euro, dahinter E.ON mit +1.74% auf 15.6575 Euro und Siemens Energy mit +1.65% auf 121.375 Euro.

- PIR-News: Research zu VIG, Porr, Flughafen Wien, News zu Strabag, Frequentis, Reploid

- Unser Volumensrobot sagt: VIG, Austriacard, Amag

- Nachlese: Franz Tretter hello again, ATX Five Aufholpotenzial?

- Börsegeschichte 17.12.: Extremes zu Lenzing

- Österreich-Depots: Kleine Korrektur

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.42% vs. last #gabb, +28.00% ytd, +113.50% seit Start 2013

