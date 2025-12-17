SOCIAL

Impressum

Die Homebase
österreichischer Aktien
Wiener Börse zu Mittag fester: VIG, EVN und Uniqa gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

17.12.2025, 1267 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 11:00 liegt der ATX mit +0.15 Prozent im Plus bei 5181 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 41.44% ytd). Topperformer der PIR-Group sind VIG mit +2.96% auf 64.45 Euro, dahinter EVN mit +1.21% auf 27.075 Euro und Uniqa mit +1.17% auf 15.5 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24119 (+0.17%, Ultimo 2024: 19909, 20.93% ytd). Topperformer DAX sind Rheinmetall mit +2.28% auf 1536.25 Euro, dahinter E.ON mit +1.74% auf 15.6575 Euro und Siemens Energy mit +1.65% auf 121.375 Euro.

- PIR-News: Research zu VIG, Porr, Flughafen Wien, News zu Strabag, Frequentis, Reploid
- Unser Volumensrobot sagt: VIG, Austriacard, Amag
- Nachlese: Franz Tretter hello again, ATX Five Aufholpotenzial?
- Börsegeschichte 17.12.: Extremes zu Lenzing
- Österreich-Depots: Kleine Korrektur
- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.42% vs. last #gabb, +28.00% ytd, +113.50% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Franz Tretter: https://audio-cd.at/page/podcast/8213
Roland Meier: https://audio-cd.at/page/podcast/8203
Birgit Puck: https://audio-cd.at/page/podcast/8194
Martina Draper: https://audio-cd.at/page/podcast/8185
Manfred Wieland: https://audio-cd.at/page/podcast/8177


(17.12.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S22/14: Franz Tretter




 

Aktien auf dem Radar:VIG, Austriacard Holdings AG, Amag, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, Addiko Bank, CPI Europe AG, Wienerberger, Zumtobel, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, AT&S, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post, Semperit, Henkel, Münchener Rück, Fresenius Medical Care, E.ON , RWE, Zalando, Rheinmetall, Scout24, RHI Magnesita, FACC, RBI.

BKS
Die börsenotierte BKS Bank mit Sitz in Klagenfurt, Österreich, beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter und betreibt ihr Bank- und Leasinggeschäft in den Ländern Österreich, Slowenien, Kroatien und der Slowakei. Die BKS Bank verfügt zudem über Repräsentanzen in Ungarn und Italien. Mit der Oberbank AG und der Bank für Tirol und Vorarlberg AG bildet die BKS Bank AG die 3 Banken Gruppe.

» Wiener Börse zu Mittag fester: VIG, EVN und Uniqa gesucht

» ATX-Trends: RBI, Bawag, wienerberger ....

» Börsepeople im Podcast S22/14: Franz Tretter

» Wiener Börse Party #1056: ATX minimalistisch zu neuem Rekord, Wienerberg...

» Österreich-Depots: Knapp unter High (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 16.12.: Extremes zu Erste Group (Börse Geschichte) (Börs...

» Wiener Börse am Nachmittag unverändert: Wienerberger, Austriacard und UB...

» Nachlese: Heiko Thieme Investor Relations, Jahreswechsel Info (audio cd.at)

» Research zu RBI, News zu Flughafen Wien, Frequentis, Kapsch TrafficCom, ...

» Öko-Invest-Editorial ausnahmsweise von Christian Drastil (Christian Dras...


Wie Wienerberger, SBO, OMV, Andritz, Bawag und CPI Europe AG für Gesprächsstoff im ATX sorgten
Wie Ahlers, Wirecard, SMA Solar, ThyssenKrupp, JinkoSolar und Wienerberger für Gesprächsstoff sorgten
Höheres Kursziel für RBI-Aktie
Höheres Kursziel für VIG von UBS
ATX TR-Frühmover: RBI, Wienerberger, CPI Europe AG, Lenzing, AT&S, DO&CO, Österreichische Post, Strabag, Porr und OMV
Bilder by Tanja Bauer




    wikifolio-Trades Austro-Aktien 10-11: Kontron(2), Wienerberger(2), Porr(1), OMV(1)
    BSN MA-Event RHI Magnesita
    BSN MA-Event Pierer Mobility
    Star der Stunde: VIG 3.19%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -2.2%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 9-10: Porr(1)
    Star der Stunde: Zumtobel 2.1%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -1.36%
    BSN MA-Event Münchener Rück
    BSN MA-Event Henkel
    #gabb #2002
    kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Palfinger ist wohl durch, aber warum CPI Europe und MMK auf SBO und Frequentis schauen ... alles klar?

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Die Konstellation für den neuen ATX per März-Verfall ist spannend wie schon lange nicht mehr.

    Unser Ziel: Kapitalmarkt is coming home. T...

