Börsegeschichte 18.12.: ams, voestalpine, Semperit, CA Immo (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
18.12.2025, 694 Zeichen
Indexumstellungen:
18.12.1995: AMS, voestalpine kommen in den ATX.
Negative Serie in Tagen:
18.12.2018: Semperit: Längste negative Serie: 11 Tage (endete am 18.12.2018) zum Kalender
Positive Serie in Performance:
18.12.2008: CA Immo: Beste Performance Serie: 51.39% (7 Tage - endete am 18.12.2008)
Bisher gab es an einem 18. Dezember 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 18.12. beträgt 0,29%. Der beste 18.12. fand im Jahr 2017 mit 3,89% statt, der schlechteste 18.12. im Jahr 1995 mit -1,52%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 18.12. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 18.12.)
Wiener Börse Party #1059: ATX über 5200, Erste Group-Aktie mit Windenergie erstmals in der Dreistelligkeit, Opening Bell läutet Andrea Maier
Aktien auf dem Radar:VIG, Austriacard Holdings AG, Amag, Palfinger, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, DO&CO, Erste Group, Rosgix, CA Immo, voestalpine, Warimpex, Frequentis, Heid AG, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, AT&S, EVN, FACC, Österreichische Post, RHI Magnesita, Semperit, E.ON , Zalando, Fresenius Medical Care.
Wiener Börse Party #1059: ATX über 5200, Erste Group-Aktie mit Windenergie erstmals in der Dreistelligkeit, Opening Bell läutet Andrea Maier
Aktien auf dem Radar:VIG, Austriacard Holdings AG, Amag, Palfinger, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, DO&CO, Erste Group, Rosgix, CA Immo, voestalpine, Warimpex, Frequentis, Heid AG, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, AT&S, EVN, FACC, Österreichische Post, RHI Magnesita, Semperit, E.ON , Zalando, Fresenius Medical Care.
