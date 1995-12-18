Börsegeschichte 18.12.: ams, voestalpine, Semperit, CA Immo (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

18.12.2025, 694 Zeichen

Indexumstellungen:

18.12.1995: AMS, voestalpine kommen in den ATX.



Negative Serie in Tagen:

18.12.2018: Semperit: Längste negative Serie: 11 Tage (endete am 18.12.2018) zum Kalender



Positive Serie in Performance:

18.12.2008: CA Immo: Beste Performance Serie: 51.39% (7 Tage - endete am 18.12.2008)

Bisher gab es an einem 18. Dezember 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 18.12. beträgt 0,29%. Der beste 18.12. fand im Jahr 2017 mit 3,89% statt, der schlechteste 18.12. im Jahr 1995 mit -1,52%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 18.12. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 18.12.)

(18.12.2025)

Wiener Börse Party #1059: ATX über 5200, Erste Group-Aktie mit Windenergie erstmals in der Dreistelligkeit, Opening Bell läutet Andrea Maier

