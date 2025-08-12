Nachlese: Wolfgang Matejka, Gunter Deuber und Christian Drastil werden anrufen ... (audio cd.at)
18.12.2025, 1242 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8217
Gunter Deuber, Head of Raiffeisen Research, über die Schnittmenge aus Research und IR: Es geht um Vertrauen, das Setup bei hie und da kritischen Fragen und die Rolle in der RBI-IR. Dazu auch um Ex-Analysten in der IR sowie das steigende Interesse der Privatanleger.
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8215
kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Liebe Kapitalmarktteilnehmer rund um die Börse Wien - für 29.12. gibt es keine Ausreden ab 15:30 Uhr, denn Wolfgang Matejka, Gunter Deuber und Christian Drastil werden anrufen ...
Wiener Börse Party Mittwoch nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8214/
- ATX erneut im Plus
- Versicherer VIG und Uniqa sowie EVN im Plus
- Adela von der Österreichischen Post läutet die Opening Bell für Mittwoch. Ich sage danke für die super Betreuung in meinem Grätzel. Auch die Österreichische Post AG sagt danke an Adela und ihre rund 11.000 Kolleg*innen in der Zustellung, die jeden Tag für die sichere Zustellung von Weihnachtskarten und Geschenken sorgen.
- Research zu VIG, Porr, Flughafen Wien
- News zu Strabag, Frequentis
- Frankfurt: DAX fester, Rheinmetall gesucht
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 18.12.)
Wiener Börse Party #1058: ATX vor dem Dezember-Verfall etwas schwächer, EVN mit der schönen 3; Opening Bell Thomas Hahn
