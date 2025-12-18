» Wiener Börse zu Mittag leichter: EVN, Porr, Pierer Mobility gesucht

18.12.2025, 1320 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 11:33 liegt der ATX mit -0.43 Prozent im Minus bei 5156 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 40.75% ytd). Topperformer der PIR-Group sind EVN mit +2.41% auf 27.65 Euro, dahinter Porr mit +1.24% auf 30.675 Euro und Pierer Mobility mit +0.99% auf 15.31 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23998 (+0.16%, Ultimo 2024: 19909, 20.35% ytd). Topperformer DAX sind Deutsche Boerse mit +1.61% auf 220.6 Euro, dahinter Siemens Energy mit +1.21% auf 116.95 Euro und Zalando mit +1.04% auf 25.645 Euro.

- PIR-News: EVN, RBI, Strabag, Erste Group, Research zu Uniqa

- #gabb Jobradar: Strabag, Austriacard Holdings, RBI

- Nachlese: Wolfgang Matejka, Gunter Deuber und Christian Drastil werden anrufen ...

- Börsegeschichte 18.12.: ams, voestalpine, Semperit, CA Immo

- Österreich-Depots: Immer wieder am All-time-High gescheitert

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.37% vs. last #gabb, +27.52% ytd, +112.70% seit Start 2013

(18.12.2025)

Wiener Börse Party #1058: ATX vor dem Dezember-Verfall etwas schwächer, EVN mit der schönen 3; Opening Bell Thomas Hahn

mind the #gabb





