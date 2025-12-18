SOCIAL

Impressum

Die Homebase
österreichischer Aktien
Wiener Börse zu Mittag leichter: EVN, Porr, Pierer Mobility gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

18.12.2025, 1320 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 11:33 liegt der ATX mit -0.43 Prozent im Minus bei 5156 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 40.75% ytd). Topperformer der PIR-Group sind EVN mit +2.41% auf 27.65 Euro, dahinter Porr mit +1.24% auf 30.675 Euro und Pierer Mobility mit +0.99% auf 15.31 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23998 (+0.16%, Ultimo 2024: 19909, 20.35% ytd). Topperformer DAX sind Deutsche Boerse mit +1.61% auf 220.6 Euro, dahinter Siemens Energy mit +1.21% auf 116.95 Euro und Zalando mit +1.04% auf 25.645 Euro.

- PIR-News: EVN, RBI, Strabag, Erste Group, Research zu Uniqa
- #gabb Jobradar: Strabag, Austriacard Holdings, RBI
- Nachlese: Wolfgang Matejka, Gunter Deuber und Christian Drastil werden anrufen ...
- Börsegeschichte 18.12.: ams, voestalpine, Semperit, CA Immo
- Österreich-Depots: Immer wieder am All-time-High gescheitert
- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.37% vs. last #gabb, +27.52% ytd, +112.70% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Franz Tretter: https://audio-cd.at/page/podcast/8213
Roland Meier: https://audio-cd.at/page/podcast/8203
Birgit Puck: https://audio-cd.at/page/podcast/8194
Martina Draper: https://audio-cd.at/page/podcast/8185
Manfred Wieland: https://audio-cd.at/page/podcast/8177


(18.12.2025)

Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1058: ATX vor dem Dezember-Verfall etwas schwächer, EVN mit der schönen 3; Opening Bell Thomas Hahn




 

Aktien auf dem Radar:VIG, Austriacard Holdings AG, Amag, Palfinger, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, DO&CO, Erste Group, Rosgix, CA Immo, voestalpine, Warimpex, Frequentis, Heid AG, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, AT&S, EVN, FACC, Österreichische Post, RHI Magnesita, Semperit.

