Die Homebase
österreichischer Aktien
Börsegeschichte 19.12.: Kapsch TrafficCo, S Immo, UBM (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

19.12.2025, 788 Zeichen

Extrema:
19.12.2018: Top 2: Kapsch TrafficCom: 18.8849% - [Top 1: 19.214% (05.07.2023), Top 3: 18.45% (14.10.2008)] zum Kalender
19.12.2008: Flop 1: S Immo: -31.03% - [Flop 2: -16.15% (08.10.2008), Flop 3: -15.737% (12.03.2020)] zum Kalender

Abs. High/Low:
19.12.2008: Low - S Immo: 1.6 Euro zum Kalender

over MA200:
19.12.2006: UBM: Am längsten über MA200: 1559 Tage (endete am: 19.12.2006)

Bisher gab es an einem 19. Dezember 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 19.12. beträgt -0,41%. Der beste 19.12. fand im Jahr 2003 mit 1,09% statt, der schlechteste 19.12. im Jahr 2008 mit -4,50%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 19.12. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 19.12.)


(19.12.2025)

