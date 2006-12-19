Börsegeschichte 19.12.: Kapsch TrafficCo, S Immo, UBM (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

19.12.2025, 788 Zeichen

Extrema:

19.12.2018: Top 2: Kapsch TrafficCom: 18.8849% - [Top 1: 19.214% (05.07.2023), Top 3: 18.45% (14.10.2008)] zum Kalender

19.12.2008: Flop 1: S Immo: -31.03% - [Flop 2: -16.15% (08.10.2008), Flop 3: -15.737% (12.03.2020)] zum Kalender



Abs. High/Low:

19.12.2008: Low - S Immo: 1.6 Euro zum Kalender



over MA200:

19.12.2006: UBM: Am längsten über MA200: 1559 Tage (endete am: 19.12.2006)

Bisher gab es an einem 19. Dezember 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 19.12. beträgt -0,41%. Der beste 19.12. fand im Jahr 2003 mit 1,09% statt, der schlechteste 19.12. im Jahr 2008 mit -4,50%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 19.12. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 19.12.)

(19.12.2025)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1059: ATX über 5200, Erste Group-Aktie mit Windenergie erstmals in der Dreistelligkeit, Opening Bell läutet Andrea Maier

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:VIG, Austriacard Holdings AG, Amag, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, Addiko Bank, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, DO&CO, Erste Group, Rosgix, EVN, voestalpine, Agrana, FACC, Frequentis, Kapsch TrafficCom, Palfinger, Semperit, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Mayr-Melnhof, AT&S, CPI Europe AG, Österreichische Post, RHI Magnesita, Telekom Austria.

Random Partner Uniqa

Die Uniqa Group ist eine führende Versicherungsgruppe, die in Österreich und Zentral- und Osteuropa tätig ist. Die Gruppe ist mit ihren mehr als 20.000 Mitarbeitern und rund 40 Gesellschaften in 18 Ländern vor Ort und hat mehr als 10 Millionen Kunden. >> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Österreich-Depots: Wochenend-Bilanz (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 19.12.: Kapsch TrafficCo, S Immo, UBM (Börse Geschichte)...

» Nachlese: Peter Bösenberg, credi2, Andreas Babler vs. Javier Milei (audi...

» PIR-News: Erste Group, RBI, EVN (Christine Petzwinkler)

» Wiener Börse Party #1059: ATX über 5200, Erste Group-Aktie mit Windenerg...

» Wiener Börse zu Mittag fester: RBI, Frequentis, Verbund gesucht

» Börsepeople im Podcast S22/15: Peter Bösenberg

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Andreas Babler vs. Javier Milei, Gunter...

» ATX-Trends: Erste Group, RBI, EVN, VIG, AT&S ...

» Österreich-Depots: Immer wieder am All-time-High gescheitert (Depot Komm...