» Wiener Börse zu Mittag fester: RBI, Frequentis, Verbund gesucht

Um 12:03 liegt der ATX mit +0.53 Prozent im Plus bei 5218 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 42.44% ytd). Topperformer der PIR-Group sind RBI mit +2.93% auf 37.28 Euro, dahinter Frequentis mit +2.41% auf 68 Euro und Verbund mit +1.72% auf 62.25 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24180 ( -0.08%, Ultimo 2024: 19909, 21.55% ytd). Topperformer DAX sind HeidelbergCement mit +1.50% auf 222.9 Euro, dahinter Bayer mit +1.14% auf 35.7025 Euro und BMW mit +0.86% auf 93.86 Euro.

- PIR-News: Erste Group, RBI, EVN

- Unser Volumensrobot sagt: VIG, Austriacard und Amag auffällig

- Nachlese: Peter Bösenberg, credi2, Andreas Babler vs. Javier Milei

- Börsegeschichte 19.12.: Kapsch TrafficCo, S Immo, UBM

- Österreich-Depots: Wochenend-Bilanz

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.38% vs. last #gabb, +28.00% ytd, +113.50% seit Start 2013

(19.12.2025)

Wiener Börse Party #1059: ATX über 5200, Erste Group-Aktie mit Windenergie erstmals in der Dreistelligkeit, Opening Bell läutet Andrea Maier

