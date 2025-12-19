Wiener Börse zu Mittag fester: RBI, Frequentis, Verbund gesucht
19.12.2025, 1237 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 12:03 liegt der ATX mit +0.53 Prozent im Plus bei 5218 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 42.44% ytd). Topperformer der PIR-Group sind RBI mit +2.93% auf 37.28 Euro, dahinter Frequentis mit +2.41% auf 68 Euro und Verbund mit +1.72% auf 62.25 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24180 ( -0.08%, Ultimo 2024: 19909, 21.55% ytd). Topperformer DAX sind HeidelbergCement mit +1.50% auf 222.9 Euro, dahinter Bayer mit +1.14% auf 35.7025 Euro und BMW mit +0.86% auf 93.86 Euro.
- PIR-News: Erste Group, RBI, EVN
- Unser Volumensrobot sagt: VIG, Austriacard und Amag auffällig
- Nachlese: Peter Bösenberg, credi2, Andreas Babler vs. Javier Milei
- Börsegeschichte 19.12.: Kapsch TrafficCo, S Immo, UBM
- Österreich-Depots: Wochenend-Bilanz
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.38% vs. last #gabb, +28.00% ytd, +113.50% seit Start 2013
Wiener Börse Party #1059: ATX über 5200, Erste Group-Aktie mit Windenergie erstmals in der Dreistelligkeit, Opening Bell läutet Andrea Maier
Aktien auf dem Radar:VIG, Austriacard Holdings AG, Amag, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, Addiko Bank, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, DO&CO, Erste Group, Rosgix, EVN, voestalpine, Agrana, FACC, Frequentis, Kapsch TrafficCom, Palfinger, Semperit, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Mayr-Melnhof, AT&S, CPI Europe AG, Österreichische Post, RHI Magnesita, Telekom Austria.
Aktien auf dem Radar:VIG, Austriacard Holdings AG, Amag, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, Addiko Bank, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, DO&CO, Erste Group, Rosgix, EVN, voestalpine, Agrana, FACC, Frequentis, Kapsch TrafficCom, Palfinger, Semperit, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Mayr-Melnhof, AT&S, CPI Europe AG, Österreichische Post, RHI Magnesita, Telekom Austria.
