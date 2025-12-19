SOCIAL

Impressum

Die Homebase
österreichischer Aktien
Wiener Börse zu Mittag fester: RBI, Frequentis, Verbund gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

19.12.2025, 1237 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:03 liegt der ATX mit +0.53 Prozent im Plus bei 5218 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 42.44% ytd). Topperformer der PIR-Group sind RBI mit +2.93% auf 37.28 Euro, dahinter Frequentis mit +2.41% auf 68 Euro und Verbund mit +1.72% auf 62.25 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24180 ( -0.08%, Ultimo 2024: 19909, 21.55% ytd). Topperformer DAX sind HeidelbergCement mit +1.50% auf 222.9 Euro, dahinter Bayer mit +1.14% auf 35.7025 Euro und BMW mit +0.86% auf 93.86 Euro.

- PIR-News: Erste Group, RBI, EVN
- Unser Volumensrobot sagt: VIG, Austriacard und Amag auffällig
- Nachlese: Peter Bösenberg, credi2, Andreas Babler vs. Javier Milei
- Börsegeschichte 19.12.: Kapsch TrafficCo, S Immo, UBM
- Österreich-Depots: Wochenend-Bilanz
- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.38% vs. last #gabb, +28.00% ytd, +113.50% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Peter Bösenberg: https://audio-cd.at/page/podcast/8222
Franz Tretter: https://audio-cd.at/page/podcast/8213
Roland Meier: https://audio-cd.at/page/podcast/8203
Birgit Puck: https://audio-cd.at/page/podcast/8194
Martina Draper: https://audio-cd.at/page/podcast/8185


(19.12.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1059: ATX über 5200, Erste Group-Aktie mit Windenergie erstmals in der Dreistelligkeit, Opening Bell läutet Andrea Maier




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:VIG, Austriacard Holdings AG, Amag, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, Addiko Bank, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, DO&CO, Erste Group, Rosgix, EVN, voestalpine, Agrana, FACC, Frequentis, Kapsch TrafficCom, Palfinger, Semperit, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Mayr-Melnhof, AT&S, CPI Europe AG, Österreichische Post, RHI Magnesita, Telekom Austria.

