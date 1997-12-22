SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Die Homebase
österreichischer Aktien
Börsegeschichte 22.12.: S Immo, Erste Group, Verbund (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

22.12.2025, 650 Zeichen

Extrema:
22.12.2008: Top 2: S Immo: 21.25% - [Top 1: 21.68% (26.11.2008), Top 3: 18.18% (14.10.2008)] zum Kalender

Indexumstellungen:
22.12.1997: Erste Bank (Stämme) kommt in den ATX.

Indexumstellungen:
22.12.2008: Verbund ersetzt Raiffeisen im ATX five

Bisher gab es an einem 22. Dezember 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 22.12. beträgt 0,73%. Der beste 22.12. fand im Jahr 2008 mit 3,73% statt, der schlechteste 22.12. im Jahr 2006 mit -0,25%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 22.12. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 22.12.)


(22.12.2025)

