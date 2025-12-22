Nachlese: Petra Heindl Kinstellar, Gunter Deuber D&D, 150 Folgen ABC Josef Obergantschnig (audio cd.at)

22.12.2025, 2510 Zeichen

Petra Heindl ist Rechtsanwältin bei Kinstellar und begeisterte Klavierspielerin. Wir starten bei VA Tech in deren Rechtsabteilung in Moskau, reden über die Stanford University und zudem über lange Jahre bei Wolf Theiss und Binder Grösswang. Seit Mai des Jahres ist Petra zum Anfang 2025 eröffneten Wiener Büro von Kinstellar gewechselt, ist dort auf Mergers & Acquisitions, Gesellschafts­recht, Vertrags­recht und Unternehmens­recht spezialisiert, das Ganze mit vielen Kapitalmarktfacetten. Ein Schwerpunkt sind auch HVs. Abschliessend rede ich mit Petra, die auch Englisch, Russisch und Spanisch spricht, auf Deutsch über Bela Bartok und die Uniqa. Nachtrag: Noch vor Weihnachten geht auf Audio-CD.at eine Deconstructed-Version unserer Weihnachtssingle mit Petra an den Tasten live. Hier die Weihnachtssingle: http://www.audio-cd.at/christmas-bell-at-home

Anfang November sprach ich mit Gunter Deuber über die Möglichkeit einer Jahresendrally. Zumindest in Wien kann man sich nicht beschweren, diesmal sprechen wir über neue Kursziele für Wien und die klingen nicht schlecht, dazu Favoriten. Dann über die Zinsmärkte, über EUR/USD, Branchen und Einzeltitel. Abschliessend rufen wir live Christine Petzwinkler an und erklären warum und Gunter gibt zum Jahresende auch einen beruflichen und privaten Ausblick. 2026 wird es mit den D&D Research Rendezvous Folgen weitergehen.

Josef Obergantschnig: "Das Jahr 2025 war sehr turbulent. Die Performance an den Kapitalmärkten kann sich trotzdem sehen lassen. Für mich heißt es jetzt einmal Pause machen und nach 150 Folgen ABC – Audio Business Chart auch auf diesem Weg Danke zu sagen. Ein großes Danke an Christian Drastil und sein gesamtes Team für die wirklich coole und verlässliche Zusammenarbeit. Wenn du mehr über die Hintergründe und meine strategische Einordnung des Jahres erfahren möchtest, hör einfach einmal rein."

