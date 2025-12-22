SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Nachlese: Petra Heindl Kinstellar, Gunter Deuber D&D, 150 Folgen ABC Josef Obergantschnig (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

22.12.2025, 2510 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8231/
Petra Heindl ist Rechtsanwältin bei Kinstellar und begeisterte Klavierspielerin. Wir starten bei VA Tech in deren Rechtsabteilung in Moskau, reden über die Stanford University und zudem über lange Jahre bei Wolf Theiss und Binder Grösswang. Seit Mai des Jahres ist Petra zum Anfang 2025 eröffneten Wiener Büro von Kinstellar gewechselt, ist dort auf Mergers & Acquisitions, Gesellschafts­recht, Vertrags­recht und Unternehmens­recht spezialisiert, das Ganze mit vielen Kapitalmarktfacetten. Ein Schwerpunkt sind auch HVs. Abschliessend rede ich mit Petra, die auch Englisch, Russisch und Spanisch spricht, auf Deutsch über Bela Bartok und die Uniqa. Nachtrag: Noch vor Weihnachten geht auf Audio-CD.at eine Deconstructed-Version unserer Weihnachtssingle mit Petra an den Tasten live. Hier die Weihnachtssingle: http://www.audio-cd.at/christmas-bell-at-home
http://www.kinstellar.com
Hans(wo)men Group Fresh Global Disruptive Einspieler: Aus „Hansi currently not investiving“ wird jetzt offiziell „Hans(wo)men Group Seeking Exceptional Startups and Profitable Investment Cases" pitch@hansmengroup.com

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8230
Anfang November sprach ich mit Gunter Deuber über die Möglichkeit einer Jahresendrally. Zumindest in Wien kann man sich nicht beschweren, diesmal sprechen wir über neue Kursziele für Wien und die klingen nicht schlecht, dazu Favoriten. Dann über die Zinsmärkte, über EUR/USD, Branchen und Einzeltitel. Abschliessend rufen wir live Christine Petzwinkler an und erklären warum und Gunter gibt zum Jahresende auch einen beruflichen und privaten Ausblick. 2026 wird es mit den D&D Research Rendezvous Folgen weitergehen.
- Ältere Folgen D&D: https://audio-cd.at/search/rendezvous
- https://www.raiffeisenresearch.com/
- https://www.linkedin.com/showcase/raiffeisen-research/
- http://www.kapitalmarkt-stimme.at

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8228
Josef Obergantschnig: "Das Jahr 2025 war sehr turbulent. Die Performance an den Kapitalmärkten kann sich trotzdem sehen lassen. Für mich heißt es jetzt einmal Pause machen und nach 150 Folgen ABC – Audio Business Chart auch auf diesem Weg Danke zu sagen. Ein großes Danke an Christian Drastil und sein gesamtes Team für die wirklich coole und verlässliche Zusammenarbeit. Wenn du mehr über die Hintergründe und meine strategische Einordnung des Jahres erfahren möchtest,  hör einfach einmal rein."

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 22.12.)


(22.12.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1060: AT&S begrüsst Gerrit Steen mit Kursplus, Gunter Deuber likes Porr, OMV und Palfinger, Opening Bell Marianne Kögel




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:VIG, Austriacard Holdings AG, Amag, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, Addiko Bank, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, DO&CO, Erste Group, Rosgix, EVN, voestalpine, Agrana, FACC, Frequentis, Kapsch TrafficCom, Palfinger, Semperit, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Mayr-Melnhof, AT&S, CPI Europe AG, Österreichische Post, RHI Magnesita, Telekom Austria, Hannover Rück, Nike.

Random Partner

EuroTeleSites AG
EuroTeleSites bietet mit seiner langjähriger Erfahrung im Bereich der Telekommunikation, Lösungen und Dienstleistungen zum Bau und der Servicierung von drahtlosen Telekommunikationsnetzwerken in sechs Ländern in der CEE-Region an: Österreich, Bulgarien, Kroatien, Slowenien, der Republik Nordmazedonien und der Republik Serbien. Das Portfolio des Unternehmens umfasst über 13.000 Standorte, die hochwertige Wholesale Services für eine breite Palette von Kunden bieten.

>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Update vor Weihnachten (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 22.12.: S Immo, Erste Group, Verbund (Börse Geschichte) ...

» Nachlese: Petra Heindl Kinstellar, Gunter Deuber D&D, 150 Folgen ABC Jos...

» PIR-News: AT&S mit neuem CFO, Research zu VIG, Ausblick von Raiffeisen u...

» Die Weihnachtssingle für die Kapitalmarktcommunity: Christmas Bell At Ho...

» Wiener Börse Party #1060: AT&S begrüsst Gerrit Steen mit Kursplus, Gunte...

» Börsepeople im Podcast S22/16: Petra Heindl

» ATX-Trends: RBI, Uniqa, Bawag, VIG, Kapsch TrafficCom, FACC ...

» Österreich-Depots: Wochenend-Bilanz (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 19.12.: Kapsch TrafficCo, S Immo, UBM (Börse Geschichte)...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Post legt bei Marktanteilen im Paket-Bereich weiter zu
Wie AT&S, FACC, Drillisch, Erste Group, Commerzbank und Nemetschek für Gesprächsstoff sorgten
AT&S hat neuen Finanzvorstand
Bilder Rolf Majcen
Upgrade für VIG-Aktie
ATX TR-Frühmover: EVN, AT&S, VIG, Strabag, Andritz, OMV, Verbund, voestalpine, Österreichische Post und DO&CO




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Star der Stunde: Lenzing 1.57%, Rutsch der Stunde: Frequentis -1.69%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Bawag(1)
    Star der Stunde: Telekom Austria 0.69%, Rutsch der Stunde: Pierer Mobility -1.58%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Kontron(2), VIG(1)
    Star der Stunde: Mayr-Melnhof 1.93%, Rutsch der Stunde: Frequentis -1.25%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: FACC(2)
    Star der Stunde: Kapsch TrafficCom 1.23%, Rutsch der Stunde: Mayr-Melnhof -1.27%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Frequentis(1), Kontron(1)
    Star der Stunde: Kapsch TrafficCom 0.53%, Rutsch der Stunde: Pierer Mobility -1.23%
    Featured Partner Video

    SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Sandro Kopp Karrierehoch, Lilli Tagger im Duell um die grosse Chance überholt worden

    Ende Woche 48/2025: Die Storyline hinter "Lilli Tagger gegen Emerson Jones (AUS) um eine historische 10-Wochen-Chance" (und welche Rolle Iva Jovic dabei spielt) geht weiter. Und: Gratulation an San...

    Books josefchladek.com

    JH Engström
    Dimma Brume Mist
    2025
    Void

    Sasha & Cami Stone
    Femmes. Collection d'études photographiques du corps humain
    1933
    Arts et Métiers Graphiques

    Nikola Mihov
    The Last Gift
    2025
    Self published

    Oliver Gerhartz
    The waning season
    2025
    Nearest Truth

    Julie van der Vaart
    Particles
    2025
    Origini edizioni



    Autor: Christian Drastil

    22.12.2025, 2510 Zeichen

    Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8231/
    Petra Heindl ist Rechtsanwältin bei Kinstellar und begeisterte Klavierspielerin. Wir starten bei VA Tech in deren Rechtsabteilung in Moskau, reden über die Stanford University und zudem über lange Jahre bei Wolf Theiss und Binder Grösswang. Seit Mai des Jahres ist Petra zum Anfang 2025 eröffneten Wiener Büro von Kinstellar gewechselt, ist dort auf Mergers & Acquisitions, Gesellschafts­recht, Vertrags­recht und Unternehmens­recht spezialisiert, das Ganze mit vielen Kapitalmarktfacetten. Ein Schwerpunkt sind auch HVs. Abschliessend rede ich mit Petra, die auch Englisch, Russisch und Spanisch spricht, auf Deutsch über Bela Bartok und die Uniqa. Nachtrag: Noch vor Weihnachten geht auf Audio-CD.at eine Deconstructed-Version unserer Weihnachtssingle mit Petra an den Tasten live. Hier die Weihnachtssingle: http://www.audio-cd.at/christmas-bell-at-home
    http://www.kinstellar.com
    Hans(wo)men Group Fresh Global Disruptive Einspieler: Aus „Hansi currently not investiving“ wird jetzt offiziell „Hans(wo)men Group Seeking Exceptional Startups and Profitable Investment Cases" pitch@hansmengroup.com

    Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8230
    Anfang November sprach ich mit Gunter Deuber über die Möglichkeit einer Jahresendrally. Zumindest in Wien kann man sich nicht beschweren, diesmal sprechen wir über neue Kursziele für Wien und die klingen nicht schlecht, dazu Favoriten. Dann über die Zinsmärkte, über EUR/USD, Branchen und Einzeltitel. Abschliessend rufen wir live Christine Petzwinkler an und erklären warum und Gunter gibt zum Jahresende auch einen beruflichen und privaten Ausblick. 2026 wird es mit den D&D Research Rendezvous Folgen weitergehen.
    - Ältere Folgen D&D: https://audio-cd.at/search/rendezvous
    - https://www.raiffeisenresearch.com/
    - https://www.linkedin.com/showcase/raiffeisen-research/
    - http://www.kapitalmarkt-stimme.at

    Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8228
    Josef Obergantschnig: "Das Jahr 2025 war sehr turbulent. Die Performance an den Kapitalmärkten kann sich trotzdem sehen lassen. Für mich heißt es jetzt einmal Pause machen und nach 150 Folgen ABC – Audio Business Chart auch auf diesem Weg Danke zu sagen. Ein großes Danke an Christian Drastil und sein gesamtes Team für die wirklich coole und verlässliche Zusammenarbeit. Wenn du mehr über die Hintergründe und meine strategische Einordnung des Jahres erfahren möchtest,  hör einfach einmal rein."

    (Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 22.12.)


    (22.12.2025)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1060: AT&S begrüsst Gerrit Steen mit Kursplus, Gunter Deuber likes Porr, OMV und Palfinger, Opening Bell Marianne Kögel




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:VIG, Austriacard Holdings AG, Amag, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, Addiko Bank, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, DO&CO, Erste Group, Rosgix, EVN, voestalpine, Agrana, FACC, Frequentis, Kapsch TrafficCom, Palfinger, Semperit, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Mayr-Melnhof, AT&S, CPI Europe AG, Österreichische Post, RHI Magnesita, Telekom Austria, Hannover Rück, Nike.

    Random Partner

    EuroTeleSites AG
    EuroTeleSites bietet mit seiner langjähriger Erfahrung im Bereich der Telekommunikation, Lösungen und Dienstleistungen zum Bau und der Servicierung von drahtlosen Telekommunikationsnetzwerken in sechs Ländern in der CEE-Region an: Österreich, Bulgarien, Kroatien, Slowenien, der Republik Nordmazedonien und der Republik Serbien. Das Portfolio des Unternehmens umfasst über 13.000 Standorte, die hochwertige Wholesale Services für eine breite Palette von Kunden bieten.

    >> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Update vor Weihnachten (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 22.12.: S Immo, Erste Group, Verbund (Börse Geschichte) ...

    » Nachlese: Petra Heindl Kinstellar, Gunter Deuber D&D, 150 Folgen ABC Jos...

    » PIR-News: AT&S mit neuem CFO, Research zu VIG, Ausblick von Raiffeisen u...

    » Die Weihnachtssingle für die Kapitalmarktcommunity: Christmas Bell At Ho...

    » Wiener Börse Party #1060: AT&S begrüsst Gerrit Steen mit Kursplus, Gunte...

    » Börsepeople im Podcast S22/16: Petra Heindl

    » ATX-Trends: RBI, Uniqa, Bawag, VIG, Kapsch TrafficCom, FACC ...

    » Österreich-Depots: Wochenend-Bilanz (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 19.12.: Kapsch TrafficCo, S Immo, UBM (Börse Geschichte)...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Post legt bei Marktanteilen im Paket-Bereich weiter zu
    Wie AT&S, FACC, Drillisch, Erste Group, Commerzbank und Nemetschek für Gesprächsstoff sorgten
    AT&S hat neuen Finanzvorstand
    Bilder Rolf Majcen
    Upgrade für VIG-Aktie
    ATX TR-Frühmover: EVN, AT&S, VIG, Strabag, Andritz, OMV, Verbund, voestalpine, Österreichische Post und DO&CO




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Star der Stunde: Lenzing 1.57%, Rutsch der Stunde: Frequentis -1.69%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Bawag(1)
      Star der Stunde: Telekom Austria 0.69%, Rutsch der Stunde: Pierer Mobility -1.58%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Kontron(2), VIG(1)
      Star der Stunde: Mayr-Melnhof 1.93%, Rutsch der Stunde: Frequentis -1.25%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: FACC(2)
      Star der Stunde: Kapsch TrafficCom 1.23%, Rutsch der Stunde: Mayr-Melnhof -1.27%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Frequentis(1), Kontron(1)
      Star der Stunde: Kapsch TrafficCom 0.53%, Rutsch der Stunde: Pierer Mobility -1.23%
      Featured Partner Video

      SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Sandro Kopp Karrierehoch, Lilli Tagger im Duell um die grosse Chance überholt worden

      Ende Woche 48/2025: Die Storyline hinter "Lilli Tagger gegen Emerson Jones (AUS) um eine historische 10-Wochen-Chance" (und welche Rolle Iva Jovic dabei spielt) geht weiter. Und: Gratulation an San...

      Books josefchladek.com

      Daniele Torriglia
      Il senso della presenza
      2025
      Self published

      Oliver Gerhartz
      The waning season
      2025
      Nearest Truth

      Marjolein Martinot
      Riverland
      2025
      Stanley / Barker

      Bernhard Fuchs
      Heustock
      2025
      Verlag der Buchhandlung Walther König

      Wassili und Hans Luckhardt
      Zur neuen Wohnform
      1930
      Bauwelt-Verlag

      (c) 2025 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de