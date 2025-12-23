LinkedIn-NL: Zwei Weihnachtssingles, das neue Börse Social Magazine sowie 12 Number One Awards für 2025 with Oaklins

Frohe Weihnachten! Wir haben dazu zwei Weihnachtssingles auf Apple Podcasts released:

Christmas Bell At Home: http://www.audio-cd.at/christmas-bell-at-home

Deconstructed Version: http://audio-cd.at/christmas-bell-deconstructed

... Kindheitserinnerungen an das Läuten der Weihnachtsglocke, den Geschmack der Kekse und die Weitergabe an die nächsten Generationen: dazu haben Michael Marek und Christian Drastil einen Song geschrieben und arrangiert, der kurzerhand mit musikbegeisterten ManagerInnen noch rasch vor Weihnachten eingesungen wurde. Sowohl Claudia Eder (Asfinag) als auch Andrea Maier (AbbVie) und Thomas Hahn (Kaufhaus Steffl) bekamen ein Demo zugemailt, sagten spontan zu und waren dann - nicht gleichzeitig - jeweils 15 Minuten vor dem Mikrofon. In Wahrheit One Takes, die dann zusammengemixt wurden. Im Audio-CD.at-Podcast spielt selbst eingespielte Musik nicht nur bei den Jingles sondern auch sonst immer wieder eine Rolle, "Christmas Bell At Home" ist freilich die bisher ambitionierteste Aufnahme. Danke an die grossartigen Stimmen. Und: Die Deconstructed-Version ist feat. Petra Heindl (Kinstellar).

Unter http://www.boerse-social.com/magazine ist unsere Jahresend-Nummer live, die Coverstory ist feat. Thomas Freisinger und Katharina Hader samt Plänen für die Wiener Boerse . Und gemeinsam mit OaklinsÖsterreich wurden Number One Awards in 12 Kategorien vergeben. Auflösung ebenfalls im Magazine. Die Übergaben finden im Jänner statt. Herzliche Gratulation an alle Sieger! Und nun geruhsame Weihnachtstage im Kreise der Liebsten!

Danke fürs Reinlesen, danke fürs Reinhören!

