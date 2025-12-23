SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

LinkedIn-NL: Zwei Weihnachtssingles, das neue Börse Social Magazine sowie 12 Number One Awards für 2025 with Oaklins

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

23.12.2025, 1736 Zeichen

Frohe Weihnachten! Wir haben dazu zwei Weihnachtssingles auf Apple Podcasts released:

Christmas Bell At Home: http://www.audio-cd.at/christmas-bell-at-home

Deconstructed Version: http://audio-cd.at/christmas-bell-deconstructed

... Kindheitserinnerungen an das Läuten der Weihnachtsglocke, den Geschmack der Kekse und die Weitergabe an die nächsten Generationen: dazu haben Michael Marek und Christian Drastil einen Song geschrieben und arrangiert, der kurzerhand mit musikbegeisterten ManagerInnen noch rasch vor Weihnachten eingesungen wurde. Sowohl Claudia Eder (Asfinag) als auch Andrea Maier (AbbVie) und Thomas Hahn (Kaufhaus Steffl) bekamen ein Demo zugemailt, sagten spontan zu und waren dann - nicht gleichzeitig - jeweils 15 Minuten vor dem Mikrofon. In Wahrheit One Takes, die dann zusammengemixt wurden. Im Audio-CD.at-Podcast spielt selbst eingespielte Musik nicht nur bei den Jingles sondern auch sonst immer wieder eine Rolle, "Christmas Bell At Home" ist freilich die bisher ambitionierteste Aufnahme. Danke an die grossartigen Stimmen. Und: Die Deconstructed-Version ist feat. Petra Heindl (Kinstellar).

Unter http://www.boerse-social.com/magazine ist unsere Jahresend-Nummer live, die Coverstory ist feat. Thomas Freisinger und Katharina Hader samt Plänen für die Wiener Boerse . Und gemeinsam mit OaklinsÖsterreich wurden Number One Awards in 12 Kategorien vergeben. Auflösung ebenfalls im Magazine. Die Übergaben finden im Jänner statt. Herzliche Gratulation an alle Sieger! Und nun geruhsame Weihnachtstage im Kreise der Liebsten!

Danke fürs Reinlesen, danke fürs Reinhören!

christian.drastil@boerse-social.com


(23.12.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Christmas Bell At Home (Kids Choir Take)




 

Bildnachweis

1.

Aktien auf dem Radar:VIG, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Pierer Mobility, Flughafen Wien, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, Rosgix, Bawag, Andritz, AT&S, Mayr-Melnhof, voestalpine, Rosenbauer, EVN, Frequentis, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, CPI Europe AG, Lenzing, Österreichische Post, RHI Magnesita, Deutsche Telekom, Allianz, Fresenius, Fresenius Medical Care, Siemens.

Random Partner

BNP Paribas
BNP Paribas ist eine führende europäische Bank mit internationaler Reichweite. Sie ist mit mehr als 190.000 Mitarbeitern in 74 Ländern vertreten, davon über 146.000 in Europa. BNP Paribas ist in vielen Bereichen Marktführer oder besetzt Schlüsselpositionen am Markt und gehört weltweit zu den kapitalstärksten Banken.

>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» PIR-News: Porr, Agrana, Pierer Mobility (Christine Petzwinkler)

» Und hier ist unserer Weihnachtssingle in der Deconstructed Variante (Chr...

» Wiener Börse zu Mittag leichter: Austriacard, Telekom Austria und Flugha...

» LinkedIn-NL: Zwei Weihnachtssingles, das neue Börse Social Magazine sowi...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. AT&S, Novo Nordisk, Coinbase, Audio-CD....

» ATX-Trends: EVN, wienerberger, AT&S, Pierer Mobility ...

» Österreich-Depots: Update vor Weihnachten (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 22.12.: S Immo, Erste Group, Verbund (Börse Geschichte) ...

» Nachlese: Petra Heindl Kinstellar, Gunter Deuber D&D, 150 Folgen ABC Jos...

» PIR-News: AT&S mit neuem CFO, Research zu VIG, Ausblick von Raiffeisen u...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Porr: Grünes Licht für Übernahme des Projektentwicklungsgeschäfts und der Thermenbeteiligungen der Viacama
Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. AT&S, Novo Nordisk, Coinbase, Audio-CD.at Weihnachtssingle
Agrana: Norbert Harringer verlässt Vorstand
ATX-Trends: EVN, wienerberger, AT&S, Pierer Mobility ...
DAX-Frühmover: Zalando, Porsche Automobil Holding, Symrise, DAIMLER TRUCK HLD..., Deutsche Telekom, Deutsche Boerse, Commerzbank, MTU Aero Engines, GEA Group und Volkswagen Vz.
ProSiebenSat1, Carl Zeiss am besten (Peer Group Watch Deutsche Nebenwerte powered by Erste Group)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Star der Stunde: AT&S 1.48%, Rutsch der Stunde: Wienerberger -0.79%
    Star der Stunde: AT&S 2.09%, Rutsch der Stunde: Frequentis -1.43%
    Star der Stunde: RHI Magnesita 0.64%, Rutsch der Stunde: AT&S -3.4%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Kontron(2), FACC(2), Wienerberger(1), VIG(1)
    Star der Stunde: Mayr-Melnhof 1.04%, Rutsch der Stunde: Agrana -0.88%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: Kontron(2), Mayr-Melnhof(1)
    Star der Stunde: Zumtobel 1.17%, Rutsch der Stunde: Semperit -2.29%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 10-11: FACC(4), Kontron(3), Porr(2), Wienerberger(1), Strabag(1)
    Star der Stunde: Austriacard Holdings AG 1.57%, Rutsch der Stunde: FACC -3.77%
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1048: ATX unverändert, Verbund mit fetter Dividende für den Staat, Raiffeisen Research wechselt bei den Top-Picks

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Adriano Zanni
    Sequenze di Fabbrica
    2025
    Boring Machines

    Jan Holkup
    Posedy / Hunting Stands
    2025
    PositiF

    Niko Havranek
    Fleisch #74 „Ganz Wien“
    2025
    Self published

    Allied Forces
    Deutsche Konzentrations und Gefangenenlager : was die amerikanischen und britischen Armeen vorfanden, April 1945
    1945
    Selbstverlag

    Paul Graham
    A1: The Great North Road
    1983
    Grey Editions



    Autor: Christian Drastil

    23.12.2025, 1736 Zeichen

    Frohe Weihnachten! Wir haben dazu zwei Weihnachtssingles auf Apple Podcasts released:

    Christmas Bell At Home: http://www.audio-cd.at/christmas-bell-at-home

    Deconstructed Version: http://audio-cd.at/christmas-bell-deconstructed

    ... Kindheitserinnerungen an das Läuten der Weihnachtsglocke, den Geschmack der Kekse und die Weitergabe an die nächsten Generationen: dazu haben Michael Marek und Christian Drastil einen Song geschrieben und arrangiert, der kurzerhand mit musikbegeisterten ManagerInnen noch rasch vor Weihnachten eingesungen wurde. Sowohl Claudia Eder (Asfinag) als auch Andrea Maier (AbbVie) und Thomas Hahn (Kaufhaus Steffl) bekamen ein Demo zugemailt, sagten spontan zu und waren dann - nicht gleichzeitig - jeweils 15 Minuten vor dem Mikrofon. In Wahrheit One Takes, die dann zusammengemixt wurden. Im Audio-CD.at-Podcast spielt selbst eingespielte Musik nicht nur bei den Jingles sondern auch sonst immer wieder eine Rolle, "Christmas Bell At Home" ist freilich die bisher ambitionierteste Aufnahme. Danke an die grossartigen Stimmen. Und: Die Deconstructed-Version ist feat. Petra Heindl (Kinstellar).

    Unter http://www.boerse-social.com/magazine ist unsere Jahresend-Nummer live, die Coverstory ist feat. Thomas Freisinger und Katharina Hader samt Plänen für die Wiener Boerse . Und gemeinsam mit OaklinsÖsterreich wurden Number One Awards in 12 Kategorien vergeben. Auflösung ebenfalls im Magazine. Die Übergaben finden im Jänner statt. Herzliche Gratulation an alle Sieger! Und nun geruhsame Weihnachtstage im Kreise der Liebsten!

    Danke fürs Reinlesen, danke fürs Reinhören!

    christian.drastil@boerse-social.com


    (23.12.2025)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Christmas Bell At Home (Kids Choir Take)




     

    Bildnachweis

    1.

    Aktien auf dem Radar:VIG, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Pierer Mobility, Flughafen Wien, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, Rosgix, Bawag, Andritz, AT&S, Mayr-Melnhof, voestalpine, Rosenbauer, EVN, Frequentis, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, CPI Europe AG, Lenzing, Österreichische Post, RHI Magnesita, Deutsche Telekom, Allianz, Fresenius, Fresenius Medical Care, Siemens.

    Random Partner

    BNP Paribas
    BNP Paribas ist eine führende europäische Bank mit internationaler Reichweite. Sie ist mit mehr als 190.000 Mitarbeitern in 74 Ländern vertreten, davon über 146.000 in Europa. BNP Paribas ist in vielen Bereichen Marktführer oder besetzt Schlüsselpositionen am Markt und gehört weltweit zu den kapitalstärksten Banken.

    >> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » PIR-News: Porr, Agrana, Pierer Mobility (Christine Petzwinkler)

    » Und hier ist unserer Weihnachtssingle in der Deconstructed Variante (Chr...

    » Wiener Börse zu Mittag leichter: Austriacard, Telekom Austria und Flugha...

    » LinkedIn-NL: Zwei Weihnachtssingles, das neue Börse Social Magazine sowi...

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. AT&S, Novo Nordisk, Coinbase, Audio-CD....

    » ATX-Trends: EVN, wienerberger, AT&S, Pierer Mobility ...

    » Österreich-Depots: Update vor Weihnachten (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 22.12.: S Immo, Erste Group, Verbund (Börse Geschichte) ...

    » Nachlese: Petra Heindl Kinstellar, Gunter Deuber D&D, 150 Folgen ABC Jos...

    » PIR-News: AT&S mit neuem CFO, Research zu VIG, Ausblick von Raiffeisen u...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Porr: Grünes Licht für Übernahme des Projektentwicklungsgeschäfts und der Thermenbeteiligungen der Viacama
    Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. AT&S, Novo Nordisk, Coinbase, Audio-CD.at Weihnachtssingle
    Agrana: Norbert Harringer verlässt Vorstand
    ATX-Trends: EVN, wienerberger, AT&S, Pierer Mobility ...
    DAX-Frühmover: Zalando, Porsche Automobil Holding, Symrise, DAIMLER TRUCK HLD..., Deutsche Telekom, Deutsche Boerse, Commerzbank, MTU Aero Engines, GEA Group und Volkswagen Vz.
    ProSiebenSat1, Carl Zeiss am besten (Peer Group Watch Deutsche Nebenwerte powered by Erste Group)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Star der Stunde: AT&S 1.48%, Rutsch der Stunde: Wienerberger -0.79%
      Star der Stunde: AT&S 2.09%, Rutsch der Stunde: Frequentis -1.43%
      Star der Stunde: RHI Magnesita 0.64%, Rutsch der Stunde: AT&S -3.4%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Kontron(2), FACC(2), Wienerberger(1), VIG(1)
      Star der Stunde: Mayr-Melnhof 1.04%, Rutsch der Stunde: Agrana -0.88%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: Kontron(2), Mayr-Melnhof(1)
      Star der Stunde: Zumtobel 1.17%, Rutsch der Stunde: Semperit -2.29%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 10-11: FACC(4), Kontron(3), Porr(2), Wienerberger(1), Strabag(1)
      Star der Stunde: Austriacard Holdings AG 1.57%, Rutsch der Stunde: FACC -3.77%
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1048: ATX unverändert, Verbund mit fetter Dividende für den Staat, Raiffeisen Research wechselt bei den Top-Picks

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Julie van der Vaart
      Particles
      2025
      Origini edizioni

      Oliver Gerhartz
      The waning season
      2025
      Nearest Truth

      Nikola Mihov
      The Last Gift
      2025
      Self published

      Elizabeth Alderliesten
      Not Shameless
      2025
      Self published

      Robert Frank
      Os Americanos (first Brazilian edition)
      2017
      Instituto Moreira Salles

      (c) 2025 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de